Dette er endringene i tiltakene – skjenkestopp fra 22 i hele landet

Regjeringen strammer inn på alkoholserveringen, men åpner litt opp for barn, unge og studenter. Få den fulle oversikten her.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå er det tegn til at smitten kan være økende, sier statsminister Erna Solberg.

Hun påpeker at selv om alle vil ha lettelser, så er situasjonen ustabil.

– Ulike grupper har ønsket at vi skal lempe på tiltakene. Mange har gode argumenter, men summen av lettelsene vil kunne føre til økt smitte, understreker statsministeren.

De fleste av de nasjonale tiltakene mot coronaviruset videreføres, men her kan du se endringene som gjelder fra tirsdag 23. februar. Dette er altså tiltak som gjelder for alle kommuner

Skjenkestopp fra 22:

Det strammes inn på alkoholskjenkingen i hele landet fra midnatt natt til 23. februar.

Det blir stopp fra klokken 22 (mot midnatt nå).

– Det er en innstramning som gir mulighet for lettelse på andre områder, for eksempel barn og unge, sier Erna Solberg.

Nasjonale tiltak som dette gjelder for alle kommuner. Så kan din kommune ha egne tiltak som bare gjelder for din kommune.

Lettelser for barn og unge:

Regjeringen prioriterer å åpne idrett for barn og unge.

Klikk her for å se alle endringene for barn og unge Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltagere fra samme kommune, fra natt til 23. februar.

Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltagerne i konkurransen være fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltagere fra idrettskretsen eller regionen. Vis mer

Endring på arrangement og fastmonterte seter:

Nå er det slutt på egne regler for om du har fastmonterte seter eller ikke. Det blir en innstramning for noen, og en åpning for andre.

– Situasjonen tilsier dessverre ikke at vi kan åpne for mange store arrangementer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Klikk her for å se de nye reglene for arrangement Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

Disse blir det strammet inn for: For eksempel teater, som har kunnet ha 200 på fastmonterte seter, og nå bare kan ha 100.

For disse blir det en åpning: Bygdehus, klubbhus og konsertscener, som nå kan ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser. Det blir også nå mulig med opptil 100 i begravelser og bisettelser. Vis mer

Lettelser for studenter:

– Jeg er glad vi nå kan åpne opp, også for studenter, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Studenter kan fra 23. februar være mer fysisk til stede på undervisning på fagskoler, universiteter og høyskoler. Les mer om lettelsene for studenter her

Idrett:

Det er fortsatt nei til toppidrett. Les mer om det hos VG-sporten.

Reise:

Utenlandske arbeidere med «strengt nødvendig» teknisk kompetanse får komme inn i landet. Les mer om det hos E24

Hva med resten?

Ellers fortsetter det som før. Hva som gjelder nå finner du i her. Din kommune kan ha egne tiltak i tillegg.

Hvor lenge varer dette?

Regjeringen varsler en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

Nytt om tiltak i Vestland

Regjeringen har innført egne strengere tiltak for Bergensregionen på grunn av flere store utbrudd. Disse videreføres ikke fra 23. februar.

Altså blir det da opp til hver enkelt kommune selv å vedta hvilke regler som skal gjelde. De nasjonale reglene som listes opp over her vil uansett gjelde for alle disse kommunene.

Smittesituasjonen nå

Det er fortsatt flat smittetrend i Norge, ifølge VGs beregninger , men det kan være tegn til økning. Altså at det kan være på vei mot en stigende trend.

Oslo er nå oppe på stigende trend.

Situasjonen med den britiske og sørafrikanske varianten er fortsatt usikker.

– Vi har best oversikt i Oslo. Av prøvene i Oslo er 14 prosent den britiske varianten. Vi har litt dårligere oversikt over de andre fylkene, det holder vi på å jobbe med, sier Line Vold i FHI.

