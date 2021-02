I OSLO: Ellingsrudhjemmet har hatt utbrudd av coronaviruset også tidligere. Nå er alle beboerne vaksinert, men det kan komme nyinnflyttede som ikke har fått vaksinen. Foto: Mattis Sandblad

Fullvaksinert sykehjemsbeboer coronasmittet

En sykehjemsbeboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo ble mandag bekreftet coronasmittet. Personen har ingen sykdomstegn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var en ansatt på sykehjemmet som testet positivt 18. februar. Da andre test ble tatt av alle nærkontakter tre dager senere, ble en av de fullvaksinerte beboere bekreftet smittet.

– Det er bare én beboer som har testet positivt. Det er ikke uventet siden vaksinen ikke beskytter hundre prosent. Beboeren som er smittet føler seg i fin form, er frisk og har ingen symptomer, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler i Sykehjemsetaten til VG.

Det var NRK som først omtalte saken.

Også to ansatte ved sykehjemmet har testet positivt.

23 medarbeidere og 22 beboere er i karantene etter utbruddet.

Ellingsrudhjemmet har hatt utbrudd tidligere og to coronasmittede beboere har dødd.

– Denne beboeren var fullvaksinert 25. januar. Alle beboere skal være vaksinert, men det kan komme nye beboere inn som ikke er fullvaksinert, sier Spieler.

– Det at vi nå har en fullvaksinert beboere som er smittet er ikke uventet siden vaksinen ikke beskytter 100%. Det viser at det fortsatt er viktig at besøkende overholder våre besøksregler og smittevern. Både for å beskytte beboere og ikke minst våre ansatte som ikke er vaksinert, sier hun.

Nå venter de på svar på om det er funn av mutert virus i smitten som har kommet til sykehjemmet. Enn så lenge har de ikke mistanke om det.