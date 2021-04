FIKK TIPS: Politiet ble tipset om at flere biler sto utenfor adressen til Hans Kristian Gaarder på Hadeland. På grunn av meldingens innhold ble det imidlertid ikke fulgt opp. Foto: Harald Henden, VG

Politiet fikk tips om samling på Gran – rykket ikke ut

Fredag 26. mars fikk politiet tips om flere biler var samlet på adressen til den avdøde konspirasjonsteoretikeren Hans Kristian Gaarder, men det ble ikke fulgt opp.

Gran kommune har anmeldt det de mener er brudd på smittevernreglene knyttet til et arrangement 26. mars hos den nå avdøde konspirasjonsteoretikeren Hans Kristian Gaarder som fikk påvist corona etter sin død.

Gaarder døde 6. april i hjemmet sitt.

Politiet har sagt at de gjør innledende undersøkelser for å vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning.

Men politiet ble gjort kjent med at det sto parkerte flere biler på den konkrete adressen allerede 26. mars – datoen for arrangementet som skal ha funnet sted hjemme hos Gaarder i palmehelgen.

Det bekrefter leder for seksjon for operasjonssentralen Morten Bjerkestrand i Innlandet politidistrikt til VG.

– Vi har gått gjennom våre systemer og det stemmer at vi mottok et tips fredag 26. mars om at det sto flere biler utenfor en adresse på Gran. Det ble besluttet å ikke følge opp dette tipset ut fra innhold i meldingen, skriver Bjerkestrand i en e-post.

– Lokalt politi har for øvrig vært i kontakt med personen som tipset i etterkant, understreker han.

Bjerkestrand sier samtidig at politiet mottar mange tips om ulovlige arrangement og ulovlige fester, og at de ikke har kapasitet til å følge opp alle tips.

Kommunen tror ti eller flere deltok

VG har tidligere snakket med Gaarders naboer som har sett at det har vært flere besøkende der av og til men de har ikke blandet seg inn i hva som skjedde hjemme hos naboen.

Smitte spores tilbake hit fra coronasmittede personer i flere kommuner. En kvinne i 70-årene fra Gran som deltok på arrangementet er død. Hun fikk i likhet med Gaarder påvist coronaviruset etter sin død.

Kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune har tidligere sagt til VG at det har vært usikkerhet rundt hvor mange deltagere det har vært, men at kommunen nå har grunn til å tro at det er snakk om ti eller flere.