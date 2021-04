TRUFFET: Ambulansen kjørte på denne barnevognen på Torshov. I retten hevdet tiltalte at han ikke så barnevognen han kjørte på. Det samsvarer ikke med det han sa i avhør dagen etter ambulansekapringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ambulansekapreren: − Jeg så ikke barnevognen

33-åringen som er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en mor, to barn i en barnevogn og fire andre personer, sa onsdag i retten at han ikke så moren og vognen.

Av NTB-Anders R. Christensen

– Jeg så ikke barnevognen, sa 33-åringen da han startet sin forklaring i Oslo tingrett onsdag.

Mannen er tiltalt for drapsforsøk på i alt syv personer etter at han 22. oktober 2019 kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo og deretter kjørte rundt på Torshov med politiet etter seg.

I løpet av villmannskjøringen mener påtalemyndigheten at mannen bevisst forsøkte å kjøre på en mor som gikk tur med sine syv måneder gamle tvillinger liggende i en barnevogn og et eldre ektepar i Åsengata på Torshov.

I avhøret sa han blant annet at kvinnen med barnevognen var den han husket best av fotgjengerne.

– Jeg hadde null kontroll på den jævla bilen. Den var skutt i stykker, rambukka. Ikke sant, jeg svingte ikke opp på det jævla fortauet. Den hadde null kontroll, sa mannen, ifølge Spesialenheten.

På tidspunktet da ambulansen kjørte på barnevognen skal politiet ennå ikke ha skutt mot ambulansen.

Tvillingmoren forklarte i retten tidligere denne uken at hun oppfattet at ambulanse styrte mot henne og barnevognene.

– Jeg husker at jeg skrek og tenkte «nå døde de», sa hun i sitt vitnemål.

33-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å drepe to politimenn.

I retten sa den tiltalte at han kun så det eldre ekteparet av fotgjengerne i Åsengata. Han sa også at han ikke så politimennene.

Tiltalte har tidligere kun vært i et kort, innledende avhør med politiet dagen etter hendelsen. Siden da har han nektet å la seg avhøre.