PFIZER: Å drøye med dose to vil gjøre at flere får vaksinen raskere. Foto: Berit Roald

FHI: Vurderer å vente tre måneder med andre vaksinedose

I dag får du andre stikk av Pfizer- og Moderna-vaksinen etter seks uker. Snart kan gå tre måneder – iallfall for deg under 45 år.

Publisert: Nå nettopp

– Ja, det vurderes på nytt om vi skal utvide til tolv uker. Det er en aktuell problemstilling når vi skal vaksinere dem mellom 18 og 45 år, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Dette vurderes fordi det vil gjøre at flere får vaksinen raskere. Etter hvert har det også blitt klart at vaksineeffekten etter en dose med Pfizer og Moderna er god. Det viser blant annet tall fra Israel.

Ifølge vaksinekalenderen vil de over 45 være vaksinert om en måneds tid.

I dag er intervallet mellom første og andre dose seks uker på RNA-vaksiner som Pfizer og Moderna. Det ble forlenget fra tre uker i mars. Det er på disse vaksinene det er aktuelt å forlenge til tre måneder. AstraZeneca har allerede et intervall på opptil tre måneder mellom dosene.

SJEF: Geir Bukholm er ansvarlig for vaksineprogrammet i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Grunnen til at FHI har holdt igjen, er ifølge Bukholm manglende data på varighet:

– Det har vært usikkerhet om varighet av immunitet etter første dose, spesielt hos de eldre. Hos de yngre er risikoen for at et forlenget intervall får negative konsekvenser veldig liten.

– Men bør man ikke gjøre det før, nå som mutanter herjer og mye skjer med vaksiner?

– Ja, det bør skje så fort som mulig, men vi må være sikre på vi at ikke utsetter risikogruppene for en for dårlig beskyttelse av vaksinen.

Tirsdag kunngjorde vaksineselskapet Johnson & Johnson at de stanser utrulling av vaksinen til Europa etter flere mistenkelige blodpropp-tilfeller som ligner på AstraZenecas.

Holden: Haster å effektivisere

Professor Steinar Holden mener forsinkelsene i vaksineplanen forsterker argumentene for å fordele de vaksinene Norge får annerledes. Han leder det regjeringsoppnevnte Holdenutvalget, som har vurdert samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak.

– Det gjør at det blir enda større knapphet på vaksiner, og da blir det enda viktigere at de vaksinene vi får brukes på en mest mulig effektiv måte, sier Holden til VG.

Holden peker særlig på både større geografisk skjevfordeling av vaksinene til områder med vedvarende høy smitte, i tillegg til lengre intervall mellom vaksinedosene.

– Haster det?

– Ja, det mener jeg. Det er jo mange mennesker på sykehus, det er mennesker som dør, det er belastende smitteverntiltak. Jeg tror de fleste av oss ønsker å komme snarest mulig ut av pandemien. Mer effektiv bruk av vaksiner kan begrense pandemiens skadevirkninger.

Han mener spørsmålet om geografisk fordeling av vaksiner og doseintervallet henger sammen.

– Dose én gir god beskyttelse. Særlig er det sterke argumenter for lengre intervall i områder med lavt smittenivå, der risikoen for å bli utsatt for smitte er liten. Men det er gode grunner til lengre intervall i hele landet.

les også Norske eksperter: Trygt å drøye andre dose av Pfizer-vaksine

Kan gi bedre beskyttelse å drøye

Allerede i starten av mars sa flere norske eksperter til VG at det er trygt å drøye tre måneder med andre dose:

– Med resultatene fra Israel har man nå nok observasjoner til å si at én dose beskytter bra nok i første omgang, og at man trygt kan vente inntil 12 uker på neste dose, sa professor Anne Spurkland om Pfizer-vaksinen.

Og ikke bare det:

– Kanskje beskyttelsen til og med blir bedre av å ha en lengre avstand mellom de to dosene vaksine, sa hun.

Ifølge Spurkland er årsaken til at Pfizer har valgt 21 dager som intervall rett og slett at de ikke hadde tid til å vente så lenge med de kliniske studiene, og tre uker er det korteste intervallet man kan velge.