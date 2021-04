HASJRØYKING: Fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning av cannabis synes å oppveie ulempene, skriver flertallet i programkomiteen i Venstre. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Venstre-landsmøtet: Kan si ja til både apotek-cannabis og butikkvin

Venstres programkomité vil ha både cannabis-salg på apoteket og vin i butikken. Men et mindretall i komiteen advarer landsmøtet mot rusmiddel-frislipp.

Publisert: Nå nettopp

– Vin i butikken trenger på ingen måte bety et bedre utvalg. Mange mener Vinmonopolet gir det beste og mest regulerte utvalget, sier medlem Atle Hamar i Venstres programkomité til VG.

Den tidligere statssekretæren i flere departementer utgjorde mindretallet både om apoteksalg av cannabis og butikksalg av vin da programkomiteen behandlet forslagene.

Guri med cannabis-nei

Partileder Guri Melby flagget synspunkt i begge sakene da hun var gjest på NRKs Politisk Kvarter fredag morgen.

Hun sier ja til sterkøl og vin i butikk, men svarte slik på spørsmålet om cannabis bør kunne kjøpes over disk på apotekene:

– Nei, det synes jeg ikke, sa Guri Melby til NRK.

les også Ingen Guri-effekt for Venstre – frykter nederlag på rus

Cannabis Cannabis er et stoff som produseres fra cannabisplanten (Cannabis sativa og -indica).

Plantene blir mye brukt til produksjon av tauverk, men blir også brukt til å lage cannabisolje og rusmidler som marihuana og hasj. (Kilde: Norsk helseinformasjon (NHI) Vis mer

For et flertall i den liberale komiteen som la frem regjeringspartiets forslag til stortingsvalgprogram vil endre nordmenns tilgang til både hasj og vin.

Saken behandles som en del av programarbeidet under det digitale Venstre-landsmøtet uten vinpakke og landsmøtemiddag i helgen.

GLAD I POLET: Også Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland har utmerket seg ved å si nei til butikkvin. Han synes Polet funker. Foto: Tore Kristiansen, VG

les også Beslagla 1,2 tonn cannabis gjemt i marmorplater

I flertallsforslaget fra programkomiteen heter det:

«Vi vil tillate søndagsåpne butikker og salg av sterkøl og vin i butikk. I dag er det en rekke begrensninger på butikkers åpningstid som gjør at du ikke kan handle hva du vil, når du vil.»

Her ligger det an til sterkøl i butikk og søndagsåpne butikker blir offisiell Venstre-politikk, mens debatten trolig vil stå om en flaske Chablis skal kunne plukkes i samme handlevogn som rekene på nærbutikken eller supermarkedet.

les også Venstre-landsmøtet: Venstre vil ha vin i butikk

MINDRETALLET: Atle Hamar er skeptisk til en del av forslagene om rusmidler fra Venstres programkomité. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Atle Hamar er også mot at cannabis skal kunne tilbys kunder på apoteket, slik et flertall i programkomiteen går inn for.

– Cannabis er et ulovlig rusmiddel. Jeg ser ingen grunn til at dette skal tilbys på apotek. Nå får vi konsentrere oss om å hjelpe rusavhengige med å avkriminalisere deres bruk av narkotiske stoffer, sier Atle Hamar til VG.

les også Tidligere rusmisbruker om Aps reform-nei: – De fortjener en stor takk

I hasj-forslaget fra flertallet hevdes det ... «at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene. Vi vil derfor vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek.»



MER FRIHET: Sondre Hansmark er positiv til programkomiteens forslag. Foto: EIRIK RØSVIK

– Fornuftig

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er en av forkjemperne for vin i butikk og cannabis på apoteket.

– Vin i butikk synes jeg er kjempefornuftig. Det handler bare om å gi folk litt mer valgfrihet i hverdagen. Det finnes for mange statlige påbud og forbud i Norge. At folk kan plukke med seg en vinflaske fra Kiwi, ser jeg ingen problemer med, sier Hansmark til VG.

Han tror ikke flere utsalgssteder nødvendigvis vil føre til økt bruk eller mer alkoholskader i befolkningen.

– Det er ikke veldig mye mer skadelig for folk å drikke vin og øl. Italia har vin i butikk. De drikker like mye som nordmenn. Det går an å ha andre måter å regulere dette på, uten at samfunnet går ad undas, sier han.

Cannabis på polet?

Selv kunne Hansmark tenkt seg at det ble solgt cannabis også utenfor apoteket.

Han sier at man gjerne kunne hatt vin og øl i butikk, og forbeholdt sprit og cannabis-salget til polet.

– Vi kan forbeholde de litt tyngre tingene til Vinmonopolet. Det kan være sprit eller cannabis, sier han.