KOSTE SEG: Venninnegjengen fra Porsgrunn koste seg i vårsola på Bryggen i Bergen fredag ettermiddag. Fra venstre Kamilla Tollefsen (20), Emilie Storvik (20), Julie Strand Carlsen (21) og Sandra Husby (21). Foto: Hallgeir Vågenes

Skjenkeforbudet opphevet: - Et tegn på at det er håp

BERGEN/TROMSØ/OSLO (VG) Det gikk et par timer. Så var uteserveringene på Bryggen i Bergen smekk fulle.

– Dette er et tegn på at det er håp i enden, at pandemien har en slutt. Slike lyspunkt er viktige, sier Emilie Storvik (20).

Fredag ble det nasjonale skjenkeforbudet opphevet. I Bergen visste folk å gripe sjansen til å få seg en utepils i det flotte været.

Sammen med Kamilla Tollefsen (20) har Emilie Storvik tatt turen fra Porsgrunn til Bergen for å besøke venninnene Julie Strand Carlsen (21) og Sandra Husby, som begge studerer i Vestlandets hovedstad.

Fredag ettermiddag nøt venninnegjengen sol og godt drikke på Bryggen.

– Dette er noe vi har gledet oss til. Det er veldig lenge siden vi har kunnet sitte ute og ta en drink. Sist jeg gjorde det var i august i fjor, sier Julie.

Bordene på uteserveringene ble raskt fylt opp etter at kranene ble åpnet.

– Det er gøy å se så mye folk ute. Det har virket så fjernt lenge , sier Sandra.

SMAK AV SOMMER: Malene Bjorøy (20), Andre Kingswick (24) og Marcus B. Abrahamsen (25) koste seg i sola på Bryggen i Bergen fredag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes

Noen bord bortenfor venninnene fra Porsgrunn møtte VG tre unge bergensere.

– Jeg kan ikke huske sist jeg tok en utepils. Det er herlig å sitte her i sola, i vakre Bergen. Hva mer kan man ønske seg, sier Marcus B. Abrahamsen (25).

Han dro direkte til uteserveringen på Bryggen etter å ha vært på telt-overnatting på Byfjellene med kompisen Andre Kingswik (24) natt til fredag.

– Jeg var redd vi ikke skulle få sitteplass, men nå er vi her og koser seg, sier han.

TRAVELT: Servitør Oda Bolstad (19) hadde nok å gjøre på uteserveringen på Bryggen fredag. Foto: Hallgeir Vågenes

Malene Bjorøy (20) sier hun har savnet utelivet i periodene Bergen har vært stengt ned.

– Absolutt. Det har vært kjipt å ikke kunne gå ut på byen. Jeg mener hadde vært bedre å ha utelivet åpent, fremfor at mange har samlet seg på hjemmefester. Det er flott at det åpnes opp. Nå føler jeg at det er litt sommer.

FULLT: Dette bildet er tatt like før klokken 1600 fredag ettermiddag. Da var det knapt en ledig stol å oppdrive på uteserveringene på Bryggen i Bergen. Senere på dagen ble det køer. Foto: Hallgeir Vågenes

Morten Hansen er daglig leder på Sjøboden. Fredag klokken 1400 åpnet han for servering på de 70 bordene, med plass til 280 gjester.

– Vi har vært stengt siden oktober i fjor, så dette er en stor dag for oss. Jeg tror det vil bli veldig mye folk ute denne helgen, sier han.

Hansen håper smittetallene vil holde seg lave fremover.

– Nå håper jeg alle gjør en innsats for å holde smittetrykket nede. Jeg er redd for at det er serveringsbransjen som må lide enda en gang dersom det kommer nye innstramminger. Jeg håper virkelig ikke vi må ta støyten en gang til.

SPISEPLIKT: På denne uteserveringen på Bryggen i Bergen må du kjøpe en hot dog for å kunne få kjøpe alkohol. Foto: Hallgeir Vågenes

Regjeringen har bestemt at det fortsatt skal være spiseplikt ved alkoholservering. Hos Sjøboden, og flere andre serveringssteder, må kundene kjøpe en hot dog for å få kjøpt alkohol.

– Reglene er slik at du kan kjøpe en pølse, og så kan man drikke så mye man vil. Det er et tullete krav som rammer utelivsbransjen hardt, sier Hansen.

ÅPNET OPP: Fredag åpnet uteserveringen på Sjøboden i Bergen, etter å ha vært stengt siden oktober i fjor. Daglig leder Morten Hansen tror det blir en travel helg. Foto: Hallgeir Vågenes

Countrykveld på Rorbua

Rorbua i Tromsø er klare for å ta imot gjester fredag kveld. Puben feirer 50 årsjubileum neste år, og har mange stamkunder, forteller daglig leder Anne-Lise Hansen.

– Hele gårsdagen og onsdag satt jeg i telefonen og tok imot reservasjoner fra folk hungrer etter å komme seg ut og ta seg en pils. Det er en enorm glede å kunne ta imot folk igjen, sier hun.

fullskjerm neste ÅPNER: På Rorbua i Tromsø forbereder Anne-Lise Hansen seg på innrykket fredag kveld.

Hansen forteller at Rorbua har hatt livemusikk fem dager i uken under pandemien, med unntak av periodene de har måttet holde helt stengt - til sammen rundt ti uker tiden nedstengningen i mars i fjor.

–I kveld skal vi ha live country og popmusikk, forteller Hansen.

Oppmykningen i de nasjonale tiltakene innebærer at man kan avholde arrangementer med opptil 100 deltakere.

– Når det er normal drift har kapasitet til å ha 300 mennesker her inne, i tillegg til at vi har uteservering. I kveld kan vi bare ha en tredjedel av det som er normalt, men det som er fint nå er at folk blir værende når de først har fått seg et bord, heller enn å gå fra utested til utested, sier hun.

KJENT: Rorbua i Tromsø er kjent fra TV-programmet «Du skal høre mye», som ble sendt på NRK i mange år. Foto: Terje Bringedal

.... men ikke åpent alle steder

I Oslo og flere kommuner i fylkene Viken og Vestfold og Telemark, er det fortsatt strenge restriksjoner som gjelder, og da er det blant annet fortsatt skjenkestopp og stengte serveringssteder.