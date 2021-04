RESTER ETTER FEST: St. Hanshaugen i Oslo i 00.30-tiden natt til søndag. Foto: VG

Politiet: Opp mot 1000 ungdommer samlet i Oslo

Oslo-politiet melder lørdag kveld om flere store ansamlinger av unge mennesker i hovedstaden. – Urovekkende med tanke på smittevern, sier de.

Av Ingrid Hovda Storaas

– På St.Hanshaugen har det vært opp mot 1000 ungdommer samlet ute. På Huk er det nå ca, 250 ungdommer samlet, skrev politiet i Oslo på Twitter ved midnatt.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til VG at det først og fremst er hensynet til smittevern som får politiet til å reagere på ansamlingene.

– Vi opplever at det er altfor mange på ett sted. Akkurat nå er vi på Huk på Bygdøy, der mellom 200 og 250 ungdommer har samlet seg, så der er vi med et par patruljer nå, sier han til VG i 00.15-tiden.

– Vi må skjerpe oss, alle sammen

Han forteller at det har gått rolig for seg ordensmessig, men at det nytes mye alkohol, noe som heller ikke er lov på offentlige steder. Politiet ser at det blir vanskelig å overholde avstandsreglene, og at det brukes lite munnbind.

– Vi må skjerpe oss, alle sammen, og ta hensyn til hverandre og vise ansvar i denne tiden. Vi må ha smittevern i fokus. Vi må bidra alle sammen. Da er det urovekkende at såpass mange velger å ikke være så flinke som de burde være, sier operasjonsleder Stokkli.

Operasjonslederen opplyser at politiet også har fått flere meldinger om bråkete fester hjemme hos folk lørdag kveld. Allerede er 11 personer anmeldt for smittevernbrudd etter en fest i Dronning Eufemias gate. Natt til lørdag ble til sammen 30 personer på tre ulike fester anmeldt av samme grunn.

I Oslo er det forbud mot private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. Her kan du sjekke alle reglene som gjelder i din kommune.

Også i Nordland har politiet løst opp en større ansamling av ungdommer natt til søndag. De rykket ut til Hauknes marina i Rana etter klager om bråk, skriver de på Twitter.