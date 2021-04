UTVALG: Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere virusvektor-vaksinene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Laget ny gruppe for å vurdere vaksinen - spurte ikke FHI om å være med

FHI har i en måned vurdert AstraZeneca-vaksinen, og kommet frem til at den ikke bør brukes. Nå skal en helt ny gruppe se på det på nytt.

Publisert: Nå nettopp

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) torsdag. Regjeringen har altså ikke fulgt anbefalingen fra FHI – og pausen fortsetter.

Ekspertgruppen har fått i oppgave å vurdere konsekvensene av å bruke eller ikke bruke både vaksinen til AstraZeneca og vaksinen til Johnson & Johnson. Den består av eksperter fra Norge og utlandet - men ingen fra FHI.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier FHI fikk beskjed om at regjeringen ville nedsette ekspertgruppen etter at de leverte sin anbefaling mandag. På spørsmål om FHI ble ikke spurt om å delta i eller bidra til ekspertgruppen, svarer hun nei.

– Da oppfattet jeg at de ønsket en bredere vurdering, og at de primært var kritiske til at det virket som vi ikke under noen omstendighet ville åpne for å bruke AstraZeneca-vaksinen igjen.

– Men det mener du dere gjør?

– Jeg mener at vi egentlig gjør det, men de har lest oss annerledes der, sier Stoltenberg.

– Det er bare det at vi ikke har sett på det som realistisk gitt det vi tror skjer fremover – både når vi ser på den epidemiologiske situasjonen, tilgangen på vaksinene, og det vi vet om bivirkningene

– Oppfatter du at ekspertutvalget er en ny vurdering av deres vurdering?

– Både ja og nei. De vil ha noe mer tid til å få ny kunnskap om det samme som vi har vurdert. Men uten å kjenne mandatet de får, virker det som om de også vil få i oppgave å se på andre sider av saken enn vi har gjort, og kanskje gjøre egne og grundigere samfunnsøkonomiske analyser og se mer på de internasjonale sidene ved en slik vurdering.

Etter planen skal Norge vaksinere personer i 50-årene i starten av mai, når regjeringens ekspertgruppe er ferdig med sin vurdering. FHI mener AstraZeneca-vaksinen i hovedsak ville være aktuell for de over 65 hvis den skulle brukes nå – men at det er større risiko for bivirkningene av vaksinen enn covid-19.

– Vil ha mer

Helseminister Bent Høie sa torsdag til VG at regjeringen ville sette ned utvalget fordi de vurderte konsekvensen av å ta en beslutning som stor.

– Vi ser at det kommer mye ny kunnskap på området. Vi ville ha åpningen som det gir både å få den kunnskapen, og en vurdering fra en faggruppe til.

– Det som også var en del av vurderingen til regjeringen, var at å ta en beslutning om AstraZeneca nå kunne fått for sterke føringer for en fremtidig konklusjon om Johnson & Johnson. Dette utvalgets mandat handler om virusvektorvaksiner- og dermed begge vaksinene.

Bakgrunn: Dette har skjedd med de to vaksinene AstraZeneca-vaksineringen i Norge har vært på pause helt siden den 11. mars. Sjeldne men alvorlige blodpropp-tilfeller er knyttet til vaksinen. I Norge ble seks personer alvorlig syke etter at i overkant av 120.000 personer ble vaksinert.

Johnson & Johnson har på eget initiativ satt utrullingen av sin vaksine i Europa på pause, etter at det ble oppdaget syv lignende tilfeller blant syv millioner vaksinerte i USA. Det er ikke avklart om det er en sammenheng mellom vaksinen, men dette undersøkes. Vaksinen er samme type som AstraZenecas – virusvektor – men de er ikke helt like.

FHI mener at å fjerne AstraZeneca helt fra det Norske vaksinasjonsprogrammet bare vil føre til en forsinkelse på 1–2 uker. De mener også at vaksinen i hovedsak ville være aktuell for de over 65 hvis den skulle brukes nå.

Om Johnson & Johnsons vaksine skulle tas ut ville det hatt større konsekvenser – dette er en vaksine som er viktig for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Der har FHI anbefalt at man venter på mer informasjon fra undersøkelsene. Vis mer

– Hvorfor satte dere ikke ned ekspertgruppen med en gang?

– Det var fordi vi ville først ha FHIs vurdering – og den viste oss at dette nettopp var veldig komplisert.

– Så det var ikke nok?

– Vi vil ha mer.

Han sier de blant annet skal se på mer internasjonale data, og helsekonsekvenser av å ha strengere tiltak lenger.

– Ikke tenkt slik

En av grunnene til at regjeringen ønsket en ny vurdering fra ekspertutvalget, var altså man var bekymret for at en beslutning om AstraZeneca ville legge føringer for en fremtidig konklusjon om Johnson & Johnson

Men FHI ser på dette som to separate beslutninger, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Nei, vi har ikke tenkt slik. Det vil være uavhengige vurderinger. Det som kan påvirke vurderingen av Johnson & Johnsons vaksine er ikke hva man beslutter om AstraZeneca-vaksinen, men om de alvorlige bivirkningene som knyttes til de to vaksinene er de samme.

FHI er fremste fagmyndighet som skal bestemme hvilke vaksiner som skal være i vaksinasjonsprogrammet.

– Tolker FHI dette som manglende tillit?

– Nei det gjør vi ikke. Regjeringen skal fatte vanskelige beslutninger også om dette og vil ha et bredere beslutningsgrunnlag. Dette har vært og er svært kompliserte vurderinger for FHI, og vi sier også at vurderingene kan endre seg med ny kunnskap eller hvis landet kommer i en ny situasjon.

– FHI har gjort sine vurderinger

På spørsmål om FHI hadde innvirkning på beslutningen om å sette ned et ekspertutvalg, svarer Stoltenberg at de ikke hadde det. Det gjør også FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm, som har ledet FHIs arbeid med å undersøke vaksinen den siste måneden.

– Det er en vurdering og en beslutning som regjeringen har tatt helt uavhengig av oss, sier han.

Om hvorfor ikke FHI er med i ekspertgruppen, svarer statssekretær Saliba Korkunc i Helsedepartementet:

– FHI har gjort sine vurderinger og kommet med en anbefaling. FHIs vurderinger vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal trekke sin konklusjon. Utvalget skal gjøre selvstendige vurderinger, men vil også selvsagt trekke veksel på FHIs kompetanse og vurderinger som er fremlagt allerede.

– Har dere tenkt på om det kan oppfattes som manglende tillit til FHIs vurdering?

– Nei. Både FHIs arbeid og ekspertutvalgets arbeid vil ligge til grunn for regjeringens endelige beslutning. Utvalget skal se på andre perspektiver av konsekvensene av å bruke eller ikke bruke AstraZeneca-vaksinen og andre virusvektorvaksiner enn det FHI har gjort.