DØD: 42 år gamle Renate Strand Normann døde på Varaldsøy torsdag. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap. Foto: Privat

Renate Strand Normann (42) døde på Varaldsøy

Politiet har frigitt navnet på kvinnen som de mener ble drept på Varaldsøy torsdag kveld.

Av Christina Quist og Andrea Rognstrand

Normann ble torsdag funnet med hodeskader på en av veiene på øya, ifølge VGs opplysninger. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til 42-åringen stod ikke til å redde.

Normann etterlater seg en voksen sønn.







Politiet har siktet en mann i 40-årene for å ha drept kvinnen. Både Normann og den nå drapssiktede mannen bodde begge på den lille øya, som har omtrent 250 innbyggere.

– Familien sier til meg at det er uvirkelig. Jeg tror ikke det har gått opp for dem hva som har skjedd. Min tolkning er at de går og venter på en reaksjon som de ennå ikke har klart å definere, sier bistandsadvokat Bjarte Aarlie.

Han representerer avdødes sønn og foreldre.

Lørdag formiddag var det fengslingsmøte i Bergen for mannen som er siktet for drapet. Der ble det bestemt at han blir varetektsfengslet i fire uker.

Han må sitte varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, fremgår det av rettsavgjørelsen.

SØKER: Politiet sperret av et område på Varaldsøy og gjennomførte søk fredag. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Han forteller at Normann traff sine foreldre tidligere samme dag som hun ble funnet død.

Politiet har tidligere opplyst at siktede og avdøde betegnes som bekjente, men at de ikke er i slekt eller har en nær relasjon til hverandre.

– Familien vet hvem han er, men har bare flyktig kjennskap til ham. De vet at avdøde hadde et bekjentskap med ham. Familien har så vidt truffet ham, sier Aarlie.

Hevder det må skyldes et uhell

Den drapssiktede mannen erkjenner ikke at det skal ha vært noe basketak mellom ham og avdøde, og mener skadene hun har må skyldes et fall.

DREPT: 42-åringen ble torsdag kveld funnet død på Varaldsøy i Kvinnherad kommune. Foto: Paul S. Amundsen / VG

– Politiet mener skadene er et resultat av vold fra min klient, vi mener det er som følge av et fall eller en ulykke, uttalte den siktede mannens forsvarer, Jørgen Riple, til VG etter fengslingsmøtet.

– Han har på et tidspunkt observert at hun ligger urørlig på asfalten. Frem til det husker han godt, men etter det er han usikker på tid, hva han gjør og hva andre gjør, uttalte han videre.

VG skrev tidligere lørdag at kvinnen like før dette skal ha varslet andre om at hun var i en krangel.

VG har lagt frem påstanden om at dødsfallet kan ha skyldtes et fall eller ulykke for lensmann Sigurd Børve. Han har ingen kommentarer til det. Han vil heller ikke kommentere hvorvidt det har vært en konflikt i forkant av at kvinnen døde eller om det har vært noen vitner til hendelsen.

– Helt uvirkelig

Øya har vært i sjokk etter drapet, og fredag åpnet de samfunnshuset slik at folk kunne samle seg.

– Det er viktig for oss at folk har en plass det de kan møtes og snakke sammen når det har skjedd en så alvorlig hendelse. At folk kan finne sammen er veldig, veldig viktig, uttalte ordfører i Kvinnherad kommune, Hans Inge Myrvold, til VG fredag.

OVERRASKET: Håkon Tangerås har fritidsbolig på Varaldsøy. Han betegner situasjonen som uvirkelig. Foto: Frank Haugsbø, VG

Håkon Tangerås (83) har fritidsbolig like ved samfunnshuset der bygdefolk samler seg fredag formiddag. Han sier han er sjokkert over det som har skjedd.

– Det er helt uvirkelig. Varaldsøy er en stille og fredelig plass der det ikke er mye kriminalitet. At det har skjedd et drap her er veldig overraskende, sier han til VG.