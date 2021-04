Mann i 30-årene siktet for drap på kvinne på Frogner: − Ingenting som tyder på at dette er tilfeldig

En kvinne ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo onsdag morgen. En mann ble kort tid senere pågrepet på E18 på vei ut av byen.

Klokken 08.27 onsdag morgen fikk politiet melding om at en person var skutt i Tostrups gate på Elisenberg i bydelen Frogner i Oslo.

– Vi rykker ut sammen med ambulanse når vi kommer frem blir det ganske kjapt klart at en kvinne er skutt og drept på stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

En mann ble kort tid senere pågrepet i en bil på vei ut av byen. Ifølge VGs opplysninger er han i 30-årene.

– Etter ganske kort tid blir en bil observert på E18 utgående, den blir stanset, der pågriper vi en mann vi mener er gjerningsperson, sier Stokkli.

Politiet holder en pressekonferanse om saken utenfor politihuset i Oslo klokken 13.30 onsdag.

Ifølge NTB skal politiet ha sendt ut signalement på en bil som kjørte fra åstedet i full fart.

VG har snakket med et vitne som satt på bussen da han observerte at politiet stansen en bil på E18 onsdag morgen.

– Det var minst seks politibiler, sier vitnet.

Et annet vitne forteller at det var mye kø og at han derfor merket av det var noe galt.

– Jeg så politibiler kjøre forbi oss med blålys fra Sandvika bort til Høvik. Det kom også biler fra Oslo og politiet var bevæpnet, sier vitnet.

Ved busstopp Strand, på Stabekk, så vitnet ved 08.40-tiden at politiet fikk kontroll på en mann.

– Da jeg kjørte bortover så jeg løping frem og tilbake. De hadde allerede fått mannen i jern, sier vitnet.

Ifølge operasjonsleder Stokkli ble det brukt et enhånds skytevåpen.

Politiets innsatsleder på stedet sier at det er ingenting som tyder på at det er noen fare for andre.

– Vi mener vi har kontroll på den som har vært involvert, sier han.

Undersøker relasjon

Politiet bekrefter at de onsdag formiddag har vært på en adresse i Bærum i forbindelse med etterforskningen.

– Der er vi i forbindelse med at en kvinne er skutt. Det er en adresse der vi vil sjekke ut i forbindelse med etterforskningen. Det vi etterforsker som drap, sier operasjonsleder Stokkli til VG.

– Var det noen i huset?

– Det var noen i huset, og de prater vi med. Men det er ingen som er pågrepet, og ingen har status som pågrepet der. To voksne personer har status som vitner.

Politiet er også på en adresse på Frogner, ikke langt unna åstedet.

– Det er en adresse der også som vi også må få sjekket ut, sier Stokkli.

UNDERSØKER ADRESSER: Politiet oppsøkte onsdag formiddag et hus i Bærum i forbindelse med drapssaken. Foto: Helge Mikalsen

Politiet jobber nå med avklar hva slags relasjon det er mellom avdøde og den siktede mannen.

– Vi jobber veldig bredt for å knytte relasjon, og per nå har vi ikke en klar knyting der. Vi ser ikke på dette som noe tilfeldig, men hvilken knyting og hvor nært og sånt er for tidlig å si her.

Innsatsleder Sven Bjelland sier at politiet nå jobber med å sikre tekniske spor på åstedet og med å snakke med vitner på stedet.

– Det er ingen relasjon mellom de to, men det er ingen ting som tyder på at dette er tilfeldig og kom ut av det blå, sier Bjelland.

Hørte seks skudd

VG har snakket med en mann på jobb på en byggeplass like ved. Han forteller at han hørte skudd.

– Det var først ett skudd, og så fem til. De kom ganske kjapt, sier han.

– Jeg hørte en bildør som lukket seg, men hørte ingen bil som kjørte derfra, fortsetter han.

Han sier at det tok omkring fem minutter før politiet kom til stedet.

VG har også snakket med et forbipasserende vitne.

– Det lå en blødende person på gaten, sier vitnet til VG.

Han forteller at det er tre til fire personer på plassen og flere politibiler.

– Det så ut som de jaktet på noe, sier han.

Han ble selv bedt om å gå fra plassen.

