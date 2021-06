forrige





fullskjerm neste MC: Christoffer Stenberg Østerrike på tur sommeren 2017.

Vil ha Johnson & Johnson-vaksinen: − Jeg er dritforbanna

Christoffer Stenberg fra Østre Toten er provosert og mener staten ikke behandler ham som et voksent menneske.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en umyndiggjøring, å ikke være herre over eget liv. Jeg blir så provosert over at andre bagatelliserer min tid, sier han til VG om at han ennå ikke har mulighet til å ta Johnson & Johnson-vaksinen.

Regjeringen bestemte 12. mai at vaksinen skulle tilbys som en tilleggsordning etter at FHI tok den ut av sitt vaksinasjonsprogram på grunn av kobling med dødelige blodpropper.

200.000 vaksinedoser er på lager, men løsningen er ennå ikke på plass.

Klar over risiko

38-åringen jobber som lærer og sier han er en helt alminnelig medborger som er klar for å reise og se verden nå som han har livet til det:

– Jeg har ingen barn og er fullstendig klar over oddsen for alvorlig sykdom. 1/100.000 i odds lever jeg godt med. Jeg kjører motorsykkel hele sommerhalvåret og er klar over farene. Det er farlig å leve. Jeg er også normalt edruelig, eier våpen for jakt, har førerkort.

Han sier han har gått med munnbind i månedsvis og ellers fulgt alle smittevernregler:

– Ikke fordi jeg vil, men fordi de sier at jeg skal. Jeg er dønn lojal, men jævlig forbanna.

På onsdag skal regjeringen holde pressekonferanse om Johnson & Johnson. Da får vi trolig svaret på hvordan den frivillige ordningen vil bli.

Helsedirektoratet har tidligere sagt til VG at det har tatt tid å få det tekniske på plass. Da sa helsedirektør Bjørn Guldvog også at det ligger an til å bli en løsning der legene kan nekte å skrive ut vaksinen hvis de mener det ikke er forsvarlig. De har brukt den siste uken på å forsikre seg om at ordningen vil fungere for den som tar kontakt med sin lege.

Men Stenberg mener dette kunne kommet for over en måned siden:

– De kunne gjort denne vaksinen frivillig fra dag en.

Vil reise

Rundt 1 av 100.000 ser ut til å rammes – men FHI har presisert at man ikke kan vite om det skjer hyppigere.

– Hvis du legger 100.000 lapper i skyggelue, må du trekke en del ganger før du får den dårlige lappen, sier Stenberg.

Hva hvis det skjer oftere enn 1 av 100.000?

– Om det er 1 av 50.000 eller 20.000 ville jeg fortsatt vaksinert meg. Det er nå jeg er mobil, har penger og har tid. Jeg er dritforbanna.

les også Helsedirektoratet har landet: Legen kan nekte å skrive ut Johnson & Johnson

Stenberg vil ta vaksinen så han kan reise fritt i Europa i sommer:

– Jeg ville reist til Bosnia og besøkt noen venner der. Jeg kjører jo motorsykkel, og har flere ganger kjørt nedover i Europa. Det går ikke når jeg er uvaksinert.

– Hvis du får en RNA-vaksine om tre uker da?

– Da blir jeg fornøyd, men jeg ville fortsatt hatt Johnson & Johnson i dag, for da er jeg ferdigvaksinert om tre uker. Det er verdt mye. Hvor mye jeg skal ha for tre uker i sommer, er umulig å måle i penger. Jeg har mine ferier når alle andre har ferie, jeg kan ikke bare svippe en tur til utlandet til høsten.

Han sier han kunne signert på papir at han er juridisk ansvarlig.

– Jeg kan jo ikke garantere at jeg ikke havner på sykehus, men jeg er med på å ta ansvar så mye som jeg kan i norsk lov.

VG har vært i kontakt med Helsedepartementet om uttalelsene i denne saken, men de har ikke anledning til å kommentere tirsdag kveld. Forrige uke sa helseminister Bent Høie til VG at det har vært krevende å finne en løsning, og at mange praktiske og faglige spørsmål er grunnen til at det tar litt tid.

– Så er det helt åpenbart at jo raskere dette kommer på plass, jo flere vil sannsynligvis benytte seg av ordningen og jo lenger tid som går, jo færre vil benytte seg av ordningen.

– Har dere et ønske om å drøye dette bevisst?

– Absolutt ikke. Tvert imot, vi jobber med å å få løsningen på plass, svarte helseministeren.