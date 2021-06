OPPRØRT: 324 er et dramatisk høyt tall, mener advokat og lege Synne Bernhardt om overdosedødsfallene. Hun vil vurdere om det er grunnlag for å saksøke staten for menneskerettighetsbrudd under pandemien. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vurderer gruppesøksmål etter rekordår med overdosedødsfall

Helseministeren medgir at smitteverntiltak kan ha økt antall overdosedødsfall, men ser ingen grunn til å ta det til retten. Brukerorganisasjonen RIO oppfordrer likevel de pårørende til å se på et søksmål mot staten.

Av Caisa Linea Hagfors

Med pandemiåret 2020 ble det satt en dyster rekord: Norge registrerte høyeste antall overdoser på 20 år.

324 personer døde av overdosedødsfall som følge av narkotikabruk, viser det oppdaterte dødsårsaksregisteret fra FHI. Det utgjør en økning på 18 prosent siden året før.

Kenneth Arctander Johansen, leder i brukerorganisasjonen RIO, nekter å la «rekorden» passere stille forbi.

10. juni sa seniorforsker Linn Gjersing ved FHI til VG at det er en sannsynlig sammenheng mellom pandemien og overdosedødsfallene. I de områdene det har vært mest restriksjoner, som Oslo, Bergen og Viken, har tallet nemlig vært høyere i 2020.

Nå vil Johansen stille helsemyndighetene til ansvar og ber pårørende vurdere et gruppesøksmål.

OPPRØRT: Da overdosedødsfall-rekorden ble kjent, lurte Kenneth Arctander Johansen på hvorfor det ikke var hovedsaken på Dagsrevyen. Nå ønsker han å skape mer oppmerksomhet rundt det dystre tallet.

– Det er staten som har det overordnede ansvaret for å ivareta menneskerettighetene, og legge til rette for høyest mulig oppnåelige fysisk og psykiske helse, understreker Johansen.

Han sier mange med rusproblemer ble utsatt for en «total systemsvikt» i løpet av pandemiåret, og at økningen i overdosedødsfall derfor var en «varslet katastrofe».

– Vi forsøkte å si ifra om at man ikke skulle kaste ruspasienter ut av sykehusene, stenge lavterskeltilbud i kommuner eller redusere planlagt behandling. I Oslo og Bergen stengte man brukerrom og mange kommuner hadde veldig lite oppfølging, påpeker Johansen.

Nå har RIO-lederen fått med seg advokatfullmektig og lege Synne Bernhardt for å vurdere om det er grunnlag for et gruppesøksmål.

Peker på mulig menneskerettighetsbrudd

Bernhardt, som i tillegg står bak det store LAR-gruppesøksmålet mot staten, er også klar på at rus- og medikamentavhengige har vært dårlig stilt under pandemien.

Hun mener derfor at etterlatte og pårørende kan ha mulige erstatningskrav.

– I et eventuelt søksmål ønsker vi å be domstolen vurdere mulige brudd på menneskerettslige forpliktelser og grunnleggende pasientrettigheter. For eksempel retten til liv og retten til nødvendig, omsorgsfull og verdig helsehjelp.

Advokaten beskriver økningen i dødsfall som alvorlig.

– 324 er et dramatisk høyt tall, som Norge som en velferdsorientert rettsstat ikke kan være bekjent av, fastslår Bernhardt.

Hun trekker frem flere spørsmål som hun mener blir viktige å ta stilling ved et eventuelt søksmål:

Har kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten sørget for et forsvarlig opplegg rundt alle som har blitt skrevet ut?

Har de som var innlagt fått et langt nok opphold, eller ble de skrevet ut for tidlig?

Har de som har hatt behov for innleggelse, blitt innlagt?

KRITISK: Advokatfullmektig Synne Bernhardt mener rusavhengige ble utsatt for en dobbel risiko da de ble skrevet ut av behandling og deretter utsatt for smitterisiko.

VG har flere ganger skrevet om svikt i behandlingstilbudet til rusavhengige under pandemien. Vi har blant annet dokumentert hvordan flere sykehus skrev ut rusavhengige for å frigjøre corona-kapasitet, og at et smitterammet rusbehandlingssenter sendte alle ut på dagen.

Advokaten mener at dette er eksempler på at myndighetene har utsatt pasienter for dobbelt risiko:

– Både ved at de ikke har fått forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, og ved at de har blitt tvunget ut på gaten og dermed utsatt for smitterisiko.

Høie: - Smitteverntiltak kan være blant forklaringene

Helseminister Bent Høie stiller seg spørrende til et gruppesøksmål når VG tar kontakt.

– Jeg ser ingen grunn til å foregripe et slikt søksmål. Dette vil jeg komme jeg tilbake til dersom et slikt søksmål skulle bli lagt frem, skriver han i en e-post til VG.

På spørsmål om han er enig i at systemet har sviket denne gruppen under pandemien, svarer Høie:

– Det har vært klare anbefalinger til tjenestene om å opprettholde tjenestetilbudene i så stor grad som overhode mulig under pandemien. Dette gjelder både for spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Han fortsetter:

– Når det gjelder personer med rusproblemer, har vi gitt en sterk anbefaling om å opprettholde lavterskeltilbud under pandemien. Det har vært også vært et klart signal til helseforetakene om å ikke skrive ut pasienter fra rusbehandling av kapasitetshensyn.

HAR VÆRT BEKYMRET: Helseminister Bent Høie sier til VG at det har vært en krevende og vanskelig balansegang, mellom å stoppe og ha kontroll på smitten, og å opprettholde tilbud til de mest sårbare. Han forteller videre at dette har vært en stor bekymring for ham gjennom hele pandemien.

Helseministeren sier seg samtidig enig i at tallet er «alt for høyt».

– Smitteverntiltak og svært sterk heroin kan være blant forklaringene på økningen i overdosedødsfall i 2020. Det jobbes med en rekke ulike forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om menneskene bak tallene.

Torsdag inviterte RIO, Foreningen Tryggere Ruspolitikk og advokat Synne Bernhardt helseministeren til et møte for å adressere saken. RIO-lederen kaller Høie for «kanskje den viktigste forkjemperen brukerne som det politiske Norge noen gang har hatt».

– Nå forventer vi at han griper fatt i dette så ikke flere dør unødvendig, sier Johansen videre.

Høie bekrefter overfor VG videre at han vil takke ja til invitasjonen.

– Både fagmiljøer og brukerorganisasjoner er viktige diskusjonspartnere for meg. Jeg er åpen for å møte organisasjonene for å snakke nærmere om denne viktige tematikken, skriver han.

Håper pårørende tar kontakt

Nå håper Johansen i RIO å nå ut til pårørende og andre etterlatte etter personer som har tatt overdose i 2020.

– Vi ber pårørende ta kontakt med oss i RIO, slik at vi kan se på hver enkelt sak og få en juridisk vurdering på dette samlet, sier han og henviser alle til organisasjonens nettsider.

Johansen understreker at RIO har vært tidlig ute med å varsle og kritisere myndighetene, og at det derfor er naturlig at de følger det opp videre.

– Det trenger mer oppmerksomhet rundt saken, med det formål om at rusavhengige skal ha full tilgang til menneskerettighetene de også.

