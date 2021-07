NAV: Kvinnen mener at tilliten til Nav er svekket etter medieoppslagene den siste tiden. Foto: Ørn E. Borgen

Fortvilet Nav-ansatt: − Mange griner på kontorene

Et rigid regelverk og utslitte ansatte gjør at mange ikke får den hjelpen de trenger, ifølge en Nav-veileder VG har snakket med.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

Kvinnen i 20-årene sier til VG at hun er stolt over jobben sin som veileder i Nav, men at arbeidshverdagen gjør det vanskelig å hjelpe alle som trenger det.

– Man har ansvar for fryktelig mange mennesker hver – inntil 200 mennesker som trenger hjelp – og det er du som har ansvaret, sier veilederen.

Hun forteller at arbeidsmengden går utover både de ansatte og brukerne.

– Det er mange veiledere som sitter og griner på kontorene og er fryktelig overarbeidet. De trengs gjerne på fem steder på én gang. Vi prøver så godt vi kan, men det sier seg selv at det ikke er alle som får den hjelpen de trenger.

VG kjenner identiteten til kvinnen, som ikke ønsker å stå frem med navn eller opplysninger om hvor i Norge hun jobber i frykt for reaksjoner i sosiale medier og fra arbeidsgiver.

Forstår frustrasjonen

I tillegg til å ha ansvar for mange brukere, er saksbehandlingen en utfordring i seg selv, ifølge Nav-veilederen.

– Problemet er det rigide regelverket vi har. Det er på én måte bra, fordi at det hindrer en del forskjellsbehandling og svindel. Men det gjør også at de vi møter opplever at vi ønsker å være vrange når de er i en sårbar situasjon, sier hun.

I mange tilfeller må det innhentes store mengder dokumentasjon for å bevise at en bruker trenger ytelsen det er søkt om.

– Og det er ofte at man ikke får det til, sier hun.

– Gjør reglene at folk som skulle hatt hjelp ikke får det?

– Det gjør ofte det. Veldig syke mennesker blir tvunget gjennom lange løp, og spør hvorfor jeg ikke bare kan forstå at de trenger hjelp. Jeg forstår frustrasjonen veldig godt, men det er ikke slik det fungerer.

Hun forteller at krevende saksbehandling gir mindre tid til å følge opp andre brukere.

– Da blir det dessverre slik at de som roper høyest får hjelp først. Hvis ikke, er det ikke sikkert at vi klarer å fange dem opp i systemet.

I juni skrev VG om den uføre mannen som fikk beskjed om å låne grill da han mistet strømmen, og om «Magnus», som var uten strøm i to måneder før han fikk svar fra Nav.

Kvinnen understreker at hun ikke har opplevd lignende historier ved Nav-kontoret hun jobber på.

– Jeg har vært veileder for mange hundre brukere, og kjenner meg ikke igjen i historiene i mediene. Men det betyr ikke at det ikke skjer. Jeg synes det er trist, sier hun.

Sluttet å fortelle om jobben

Veilederen mener at historiene om har kommet frem i mediene, svekker tilliten til Nav.

– Jeg føler at Nav har blitt til noe stort og skummelt, at mange kommer til Nav med piggene ute. Slik skal det ikke være, da har vi feilet i jobben vår. Vi er der for å hjelpe.

Hun mener at det burde bli større fokus på skikkethetsvurderinger blant veiledere, da man skal håndtere mange som er i en vanskelig situasjon.

– Det er veldig viktig når man kommer inn i et hjelpeyrke som Nav. Det krever en spesiell type person, som kan stå i det. Man hører mange skrekkhistorier, og mye av det er helt berettiget.

Selv har kvinnen stort sett hatt gode opplevelser i møte med dem som søker hjelp hos Nav.

– Jeg vil si at 90 prosent av tilbakemeldingene jeg får fra mine brukere er positive. De siste ti prosentene er de regelverket ikke tillater meg å hjelpe på den måten de selv skulle ønsket hjelp. Ofte kan jeg være like frustrert som brukeren.

Likevel har de sterke reaksjonene mot Nav i kommentarfelt og på sosiale medier har ført til at hun kvier seg for å fortelle andre om hvor hun jobber.

– Da jeg fikk jobb i NAV var jeg kjempeglad. Jeg delte den gode nyheten til alle som ville høre på, for dette hadde jeg hatt lyst til lenge, sier hun. I senere tid har jeg sluttet å fortelle folk hva jeg jobber med, spesielt i sosiale lag.

Årlig gjør Nav et estimat over antall brukere per statlig ansatt veileder totalt sett for NAV. Estimatet er basert på en årlig utvalgsundersøkelse ved Nav-kontor.

I 2020 var det estimert at antall brukere per statlig ansatt veileder som følger opp arbeidssøkende var 158. Estimatet for 2019 er 84.

Det er relativt stor usikkerhet ved estimatene, og de må i større grad fortolkes som uttrykk for utvikling over tid, enn som eksakte mål på ressurssituasjonen.