Slik møtte politiet opp for å holde foredrag om straff, rusmidler og trafikksikkerhet for elevene på Osterøy ungdomsskole. Med disse bildene ble elevene advart om «konsekvenser av narkotika». Til venstre i lysbildene vises logoen til interesseorganisasjonen Norsk narkotikapolitiforening. Nå lover Politidirektoratet å rydde opp.

Politiet hadde skoleundervisning med innhold fra 90-tallet

Elevene fikk servert strenge advarsler om straff med bilder av syke rusavhengige. Utdatert og mot sin hensikt, mener en av Norges fremste rusforskere.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Politiet tok selvkritikk etter at de fredag 4. juni stilte bevæpnet under et foredrag på Osterøy ungdomsskole.

15 år gamle Tia reagerte på innholdet i presentasjonen og synes det var ubehagelig.

Nå har VG fått innsyn i undervisningsmaterialet som ble vist for elevene denne dagen, og bedt rusforsker Sverre Nesvåg om å vurdere det.

– Holder dette rusfaglig sett? Konklusjonen er nei, det gjør det på ingen måte, snarere tvert i mot, sier han.

Nesvåg er også professor ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger.

Politiet har beklaget både at de stilte med våpen, og innholdet i presentasjonen. De sier at den ikke er representativ for hva politiet informerer om når de er ute på skolebesøk.

Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) sier at de kjenner igjen to lysbilder basert på spørreundersøkelser fra 90-tallet.

I STRID MED FORSKNINGEN: Det er ikke er uvanlig at størsteparten av publikummet vil oppleve slike presentasjoner som positivt, men forskning viser at en minoritet vil bli trigget til å prøve ulovlige rusmidler, forklarer rusforsker Sverre Nesvåg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Presentasjonen innledes med et bilde av en illsint mann som retter pekefinger mot elevene. Videre fikk elevene se før/etter-bilder av rusavhengige – som dukker opp på Google-søket «before and after meth» (metamfetamin, jour.anm.).

– Jeg reagerer på at de snakker om illegal rusmiddelbruk og tegner et bilde av fullstendige vrak, sier Nesvåg.

Han mener foredraget gir et falskt bilde, både i tekst og bilder, av hva som er konsekvensene av rusmiddelbruk for de aller fleste brukere.

– Dermed hindrer det en god dialog om risiko, og resultatet blir det motsatte av det som sikkert er politiets intensjon: Større sannsynlighet for mer rusmiddelbruk og flere skadevirkninger.

Se flere av lysbildene i bildegalleriet. Presentasjonen inneholdt i tillegg informasjon om trafikksikkerhet.

Kan trigge «outsiderne»

Nesvåg forteller at det for 20–30 år siden var vanlig for norske skoler å hente inn tunge eks-narkomane til å holde «dramatiske foredrag» for elevene. Forskning satte imidlertid en stopper for denne tilnærmingen.

– De fikk holde på så lenge fordi den store majoriteten av foreldre og ungdommer som hørte på, var i en gruppe som aldri kunne tenke seg å prøve illegale rusmidler. De syntes det var skremmende og flott. Dem vi for sent ble opptatt av, er de som satt musestille på bakerste pult og opplevde det som tiltrekkende.

– Hvorfor opplever denne gruppen det som tiltrekkende?

– Fordi det er et uttrykk for at majoriteten og «godtfolk» synes det er forferdelig. Mye av den illegale rusmiddelbruken er en protest mot majoritetens verdier og tanker om hva som er bra og ikke bra.

I tillegg kan det føre til at denne gruppen trekkes mot en atferd som har karakter av selvskading, tilføyer han.

INNLEDET SLIK: Med dette bildet innledet politiet foredraget for elevene på Osterøy ungdomsskole. Foto: Politiet

Politiet: Kan ha lånt en Powerpoint

– Jeg kan tenke meg at de fant noe som de synes så litt kult ut, og så har de brukt det. Det er uheldig at ikke politiets logo blir brukt, for det skal vi alltid gjøre, sier leder for felles forebyggende enhet i Vest politidistrikt, Kari Marie Kjellstad.

Hun tror at politibetjentene kan ha lånt en Powerpoint fra noen som også har hatt et «Bry Deg»-foredrag i regi av NNPF, men understreker at politibetjentene som holdt foredraget ikke er NNPF-medlemmer.

Kjellstad er samtidig klar på at innholdet ikke er noe de bruker i dag.

– Forebyggeren fokuserte på hva som skjer når man kommer i kontakt med politiet, og hvordan det kan hjelpe dem for å unngå å havne i problemer. Hovedfokuset var ikke på narkotika, men mye mer på alkohol, sier lederen.

– Bildene av de syke rusavhengige gjør inntrykk. Har dere tenkt på hva slags tanker barna sitter igjen med av en allerede stigmatisert gruppe?

– Jeg er helt enig i at akkurat de bildene ikke er bra, men det som er viktig er hva som ble sagt og som er hovedbudskapet.

FRA PRESENTASJONEN: I teksten spør politiet: «Er det verdt å gå seks måneder i oppfølgingsteam hver tirsdag, pluss en bot på 2000 kroner for å ha stjelt et rundstykke». Foto: Skjermdump fra politiets presentasjon

– Stemmer det at man får seks måneder med oppfølgingssamtaler og en bot på 2000 kroner for å stjele et rundstykke, slik som det står i presentasjonen?

– Det stemmer ikke.

– Hva tenker du at det da blir presentert til barn og unge som en sannhet?

– Det er uheldig akkurat de tingene der. Det er mitt ansvar som leder for fellesenheten å sørge for at vi skal ha lett tilgjengelig oppdatert materiale, og at vi skal gjøre en jobb for å få dette på plass.

BLE INVITERT AV SKOLEN: Kjellstad forteller at skolen inviterte politiet for å snakke med elevene om konkrete utfordringer på skolen. Foto: Politiet

Politidirektoratet: Tar grep etter denne saken

Avdelingsleder Bjørn Vandvik i Politidirektoratet understreker at han ikke kjenner til alle omstendighetene, men erkjenner at presentasjonsmaterialet ikke skulle blitt brukt i en slik sammenheng.

– Av ulike grunner kan feil oppstå, og da er det viktig at vi som etat tar lærdom av det.

På bakgrunn av denne saken har de forebyggende enhetene i alle politidistrikter fått beskjed om å gjennomgå og kvalitetssikre eget foredragsmateriale rettet mot barn og unge.

«GODE INTENSJONER»: Avdelingsleder Bjørn Vandvik tror at alle i politiet som jobber med forebyggende arbeid rettet mot barn og unge går på jobb med gode intensjoner og et sterkt ønske om å gjøre en best mulig jobb. Foto: Ørn E. Borgen

– Vil vil sikre en praksis hvor innholdet er faglig kvalitetssikret, og gi en påminnelse om å følge politiets visuelle profil for å tydeliggjøre at det er politiet som er avsender, sier Vandvik.

Han mener at det ikke skal være tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatperson.

– Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) er en uavhengig interesseorganisasjon som ikke representerer politiet, og denne situasjonen illustrerer at det er ønske fra alle parter å være tydelige rundt dette rolleskiftet.

– Skremselspropaganda

– Jeg forventer at Mæland svarer og rydder rydder opp her, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i Sosialistisk venstreparti (SV).

Han har sett presentasjonen og kaller den «moraliserende» og «fordømmende».

– Det skaper stigmatisering, og vi vet at det ikke hjelper for å redusere bruken av narkotika. Politiet bør heller bruke kunnskapen vi har, sier han til VG og legger til:

– Vi vet at det finnes mange flinke politifolk som informerer riktig for å hjelpe barn og ungdom ut av rus. Men de bildene og den informasjonen som vises her, er bare skremselspropaganda.

Foto: Fredrik Hagen

Han påpeker, i likhet med rusforsker Nesvåg, at dette er en metode som ble testet ut i mange tiår for at ingen skulle bruke narkotika.

– Det har aldri virket, konstaterer Wilkinson.

Han frykter at ungdom mister tillitt til politiet når de sprer frykt og feilinformasjon, og ender opp med å søke råd og hjelp på internett.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra justisminister Monica Mæland (H). Hun har også fått tilsendt presentasjonen til politiet og kritikken fra Wilkinson, men henviser til Politidirektoratet.

NNPF: Kjenner igjen innhold fra 90-tallet

– Dette foredraget var ikke i regi av NNPF eller våre instruktører. Da burde ikke vår grafiske profil bli brukt, sier generalsekretær Kristine Moss i Norsk narkotikapolitiforening.

Hun sier at de kun kjenner igjen to av lysbildene, og at de stammer fra noen enkle spørreundersøkelser på 90-tallet som ikke har vært med i deres foredrag på mange år.

– Vi har et tungt fokus på å unngå rolleblanding mellom våre medlemmers forebyggende arbeid på fritiden, og deres daglige jobb i etaten. Derfor har foreningen i flere år hatt interne retningslinjer for dette. En del av dette innebærer at vi har egen nettside, e-postadresser, bekledning og grafisk profil.

– Hva synes dere om innholdet i presentasjonen? Er det noe NNPF stiller seg bak?

– Politiet må selv svare for innholdet i sine foredrag. Våre foredrag revideres og kvalitetssikres jevnlig. Det er uheldig at vår grafiske profil benyttes uten kvalitetssikring.