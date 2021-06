DOBBELTDRAP: 19. juli i fjor ble Mikael (7) og Gabriel (1) funnet drept i en leilighet i dette boligkomplekset i Lørenskog. Deres mor er nå dømt for drapene. Foto: Fredrik Hagen, VG

Jeanette Dørmænen (36) dømt til 21 års fengsel for drap på sønnene

Tobarnsmoren fra Lørenskog er dømt for å ha drept sine to sønner. Retten mener drapene var en overveid beslutning og noe hun hadde planlagt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jeanette Dørmænen (36) er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til 21 års fengsel for å ha drept sønnene Mikael (7) og Gabriel (1) på Lørenskog i fjor sommer.

Hun dømmes også for å ha gitt uriktige opplysninger til politiet og for ha underslått 115.000 kroner fra den eldste sønnens sparekonto. I tillegg må hun betale totalt 692.000 kroner i oppreisningserstatning til barnas far og fradømmes arveretten etter sønnene.

Tingretten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at drapene ble begått som en overveid beslutning og etter forutgående planlegging.

«Tiltalte hadde tid og mulighet til å veie for og imot, og hun valgte å gjennomføre begge drapene», skriver domstolen.

DØMT: Jeanette Dørmænen (36). Foto: Privat

– Klar gjennomføringsevne- og vilje

Retten slår fast at det tok tid før sønnene døde, og i dommen gjøres det også et poeng ut av at hun har drept den ene sønnen, før den andre.

«Dette viser en klar gjennomføringsevne og – vilje», står det i dommen som først ble omtalt av TV2.

Straffen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Ane Evang.

– Påtalemyndigheten registrerer at retten er enig i den argumentasjonen som er fremholdt, og vi er tilfreds med resultatet, sier Evang til NRK.

Farens bistandsadvokat John Christian Elden skriver i en SMS til VG at «dommen er sterk og klar i samsvar med vårt syn».

Det er ikke avklart om Dørmænen kommer til å anke.

– Vi har mottatt dommen, lest den og jeg har kontaktet sykehuset hvor domfelte er for å avtale at vi skal diskutere denne dommen i morgen, sier hennes forsvarer Gunhild Lærum til VG.

BRØDRE: Gabriel (1) og Mikael (7) ble drept på Lørenskog i fjor sommer. Foto: Privat

Tente på barnas madrass

I retten la Lærum ned påstand om at hennes klient måtte erklæres utilregnelig. Retten legger imidlertid de rettspsykiatrisk sakkyndiges konklusjon om at de ikke funnet tegn til psykose eller utilregnelighet til grunn.

De to guttene ble funnet kvalt i sitt eget hjem om morgenen 19. juli i fjor sommer etter at brannvesenet rykket ut på en melding om et mulig branntilløp.

Senere ble det klart at madrassen i sengen hvor barna lå hadde blitt påtent, noe som førte til røykutvikling og utløste sprinkleranlegget.

Retten mener disse handlingene viser at drapene var gjennomtenkte og et utslag av et logisk valg.

«Hun fjernet brannvarsleren og tapet over lufteventilen på rommet, og hun satte fyr på madrassen hvor barna lå. Disse handlingene fremstår som en handling for også selv å dø ved brann/forgiftning», står det i dommen.

UTENFOR: Flere la ned blomster etter at de to guttene ble funnet drept i 2020. Foto: Harald Henden, VG

Til nødetatene fortalte Dørmænen at det var barnas far som sto for skadene og han ble pågrepet. Politiet gikk imidlertid raskt bort fra at han var involvert og frafalt siktelsen. Hun dømmes derfor for å ha gitt uriktig opplysninger til politiet.

– Ikke noe i forklaringen som gir motiv

Dørmænen forklarte seg i retten om sviktende psykisk helse i tiden frem mot drapene. Kvinnen har forklart at samlivet med eksmannen drev henne til den tilstanden hun var i den dagen hun drepte barna.

Under hovedforhandlingen ble det lagte frem flere brev som lå igjen i leiligheten. Der skrev moren blant annet at hun ville ta barna med seg i døden.

Romerike og Glåmdal tingrett mener det utvilsomt var et vanskelig samlivsbrudd, men mener det likevel ikke er noe i kvinnens forklaring som kan forklare eller gi noe motiv for handlingene.

«Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter i saken», står det i dommen.

Dørmænen bekreftet i retten at det var hun som begikk drapene, men forklarte at hun ikke husker noe fra selve drapshandlingene.

De overfladiske skadene hun hadde på kroppen mener retten at hun påførte seg selv.