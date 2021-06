GJENÅPNER: Statsminister Erna Solberg sier trinn tre i gjenåpningsplanen vil bli offentliggjort i dag. Her ved utestedet Salt i Oslo. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Erna Solberg: − Vi kan ta neste steg i gjenåpningen

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at Norge er klar for neste steg i gjenåpningen. Hun ser bare én mørk sky på en ellers blå himmel, som kan påvirke den gode utviklingen i Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokken 13 i dag har regjeringen og helsetoppene pressekonferanse.

Mens de ofte fordeler hvem som skal delta, tropper alle som kan krype og gå av ansvarlige, opp på pressekonferansen i dag:

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister og Venstre-leder Guri Melby, barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, helse- og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Det er ikke uten grunn: I dag skal de fortelle oss av vi tar et stort steg på veien ut av corona-krisen.

– Den eneste skyen

Statsminister Erna Solberg sier til VG at utviklingen de siste ukene tilsier en videre gjenåpning.

– Smittetall, innleggelser og vaksineutviklingen viser at vi kan ta neste steg i gjenåpningen. Den eneste skyen vi har er dette Delta-viruset som har satt sine spor i Storbritannia. Så er det ikke sikkert at det vil skape problemer her i landet på samme måte; det vi har sett hittil er at våre vaksiner gir god beskyttelse mot det viruset, sier hun.

Det innebærer at regjeringen åpner trinn tre i sin gjenåpningsplan i dag.

– Det er gjort noen justeringer, men i all hovedsak er trinn tre slik vi har redegjort for tidligere, sier hun uten å ville gå konkret inn i hva som kommer på pressekonferansen.

IKKE HELT ÅPENT: Erna Solberg sier de fortsatt vil anbefale at det bare er de som må reise, som bør reise. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Behov for fortsatt kontroll ved grensen

Solberg sier at det er et par områder hvor det vil være behov for fortsatte restriksjoner.

– Det vil være behov for fortsatt holde kontroll, særlig på grensen. Det kommer til å komme flere folk fordi smittetrykket i mange land i Europa er på vei ned og det blir mer reising.

I Storbritannia måtte statsminister Boris Johnsen bite i det sure eplet og stanse gjenåpningen fordi de ikke hadde kontroll på Delta-viruset.

Færder og Tønsberg er to av kommunene som nå har fått føle på det.

– Foreløpig er de tilfellene av spredning av Delta-viruset slått ganske raskt ned i Norge?

– Ja, det er riktig. Kommunene har slått det ned relativt raskt. Vi ser også at trykket i kommuner hvor smittetrykket har vært stort, som i Oslo og en del andre kommuner, er på vei ned. Det er en veldig positiv utvikling.

Les mer om Delta-viruset her:

Dette er «Delta»-varianten B. 1.617.2 ble først påvist i India i desember og førte til en voldsom tredje bølge i landet. Først i mars-april 2021 økte andelen av varianten i India og er dominerende i landet. Virusvarianten har fått navnet Delta.

Varianten spredd seg til en rekke land, som England der den er i ferd med å bli dominerende.

I Norge er det påvist minst 139 tilfeller. FHI vurderer risikoen for at denne varianten skal spre seg i Norge som høy.

Varianten virker å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den britiske varianten.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa.

Varianten vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Kilde: FHIs risikovurdering av Delta-varianten Vis mer

Hun legger til:

– Vi ser også at andelen vaksinerte begynner å bli stor i en del områder hvor det har vært stor smitte og hvor trangboddhet og andre forhold har gjort smittesituasjonen krevende.

I Oslo har man begynt å vaksinere 18-åringer og man har for tiden kommet opp til 23-åringer i mange bydeler.

Dette er fase 3:

Fase 3 Regjeringen har delt opp gjenåpningen av Norge i 4 faser. Fase 3 handler om å gjenåpne Norge innenlands. Dette er en liste over de mulige lettelsene: Oppfordringen om antall gjester hjemme utvides fra 10 til 20 gjester.

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og coronasertifikat.

Normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Toppidrettsutøvere kan drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan coronasertifikatene kan brukes.

Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Det er fortsatt ønske om at flest mulig jobber på hjemmekontor.» Se detaljer og hele oversikten her. Kilde: Regjeringen Vis mer

Hun legger til:

– Det gjelder også oss nordmenn; vi ser jo det på Svinesund, sier hun og viser til de lange køene av nordmenn som nå drar til Sverige for å grensehandle.

– Vår anbefaling er fortsatt at du ikke reiser, selv om du er vaksinert. Det skyldes blant annet utfordringene det skaper ved grensene.

Ball på tvers av kretser

Og hun varsler at reising til utlandet - inkludert ferieturer til Europa - ikke anbefales.

– Vår anbefaling er fortsatt at det bare er de som må reise, som bør reise.

VG har tidligere erfart at det ligger an til gjenåpningen av breddeidrettene, inkludert fotball.

Ifølge VGs kilder løses det også opp slik: