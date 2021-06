FUNNET DØD: Lørdag vekket en oter oppsikt da han besøkte et bibliotek i Måløy sentrum. Søndag ble det funnet en død oter i området. Foto: Gjert Myrestrand, Fjordenes Tidende

Oter funnet død: − Har en følelse av at det er samme oter

Lørdag vekket en oter oppsikt da han besøkte et bibliotek i Måløy sentrum. Søndag ble det funnet en død oter i området.

Søndag skrev VG om en oter som avga et sjeldent besøk hos Vågsøy folkebibliotek i Måløy sentrum.

– Oteren kom inn dørene som åpner seg automatisk. Ungene her så ham og ga beskjed. Så la han seg under disken her og pisset under skranken der jeg sitter. Frekk type, sier bibliotekar Birger Blålid (56).

Oteren ble eskortert fra stedet av to politibetjenter.

Søndag melder Fjordens Tidende at det er funnet en død oter i området, ved en av pilarene til Måløybrua. Ifølge avisen kan det være snakk om samme oter.

Umulig å si

Lokaljournalist Gjert Myrestrand (47) bor bare noen hundre meter fra biblioteket, og så politiet i full gang med å jakte på oteren.

Myrestrand mener det er umulig å si om oteren som var på biblioteket, er samme oteren som ble funnet død på søndag.

– Jeg har en følelse av at det er samme oter, sier Myrestrand.

ESKORTERT UT: To politikvinner fulgte oteren ut av biblioteket i Måløy. Foto: Gjert Myrestrand, Fjordenes Tidende

– Det er bra med otere ved kysten, så det er helt umulig å si om det er samme oteren eller ikke, sier Rein Arne Golf, som er seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn og regionalt rovviltansvarlig i Vestland fylke.

Han forteller at det kan være vanskelig å finne ut av om oteren som ble funnet er den samme som skapte hodebry for bibliotekarene i Måløy bibliotek lørdag.

– Det er ganske vanlig at otere blir påkjørt i trafikken. Vi får inn meldinger hos Statens naturoppsyn av og til, men meldingene skal gå til kommunene som registrerer vilt som blir funnet.

Fredet

Golf forteller at oteren er fredet, og at det dermed ikke er lov til å jakte på den.

– Det vi ser, er at oterbestanden har tatt seg opp i Norge det siste året. Den har spredt seg til store deler av landet, og trives der den kan finne fisk, som ved kysten og langs elver.

Det var lørdag formiddag oteren ruslet inn på biblioteket i Måløy sentrum og la seg til rette mellom hyllene.

Ifølge World Wildlife Found var oterbestanden på et historisk lavmål da den ble totalfredet i 1982. Siden den gang har bestanden sakte, men sikkert tatt seg opp igjen.

Nøyaktig hvor mange otere vi har her til lands er uvisst, men den finnes over hele Norge. De fleste av arten oppholder seg langs kysten nord i landet.