DREPT: En 25 år gammel kvinne ble funnet knivdrept i en leilighet på Hellerud om morgenen tirsdag 8. juni. Foto: Tore Kristiansen

Hellerud-siktet erkjenner straffskyld for drap på kvinne (25)

Mannen er også siktet for drapsforsøk på to personer som satt i bilen han kolliderte inn i på E6, men det erkjenner mannen ikke straffskyld for.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den 29 år gamle mannen som er siktet for å ha drept en 25 år gammel kvinne på Hellerud i Oslo tirsdag, erkjenner straffskyld for drapet.

Det sier mannens forsvarer, Cathrine Grøndahl til VG torsdag kveld.

29-åringen erkjenner også de faktiske forhold rundt siktelsen for drapsforsøk på de to personene som satt i bilen han kjørte inn i på E6 ved 06-tiden tirsdag morgen, men erkjenner ikke straffskyld for dette.

ÅSTED: Politiet bærer ut beslag fra leiligheten der den 25 år gamle kvinnen ble funnet drept på Hellerud øst i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

Ifølge forsvareren var det ikke mannens intensjon «å drepe de i møtende bil, men seg selv».

– Han angrer veldig på det han har gjort, og synes det han har utsatt andre mennesker for er ille, sier hun til VG.

– Hvordan har han det nå?

– Han har det fælt, veldig tungt.

Onsdag ble det gjennomført en primærpsykriatrisk undersøkelse av den 29 år gamle mannen.

UNDERSØKELSER: Politiet gransker området. Foto: Tore Kristiansen

Det var siktede selv som sa han hadde «gjort noe» mot en kvinne etter frontkollisjonen på E6, der mannen ifølge politiet har kjørt omkring 1,3 kilometer i feil kjøreretning i det sydgående feltet.

Ekteparet han krasjet med kom fra det med lettere skader.

Kvinnen ble funnet død i syvtiden om morgenen etter at politiet pågrep den siktede mannen i forbindelse med en frontkollisjon på E6 mellom Espa og Morskogen om lag en time tidligere tirsdag.

Politiet mener drapet skal ha skjedd en gang natt til tirsdag.

– Han er siktet for drap ved bruk av kniv, har politiadvokat Børge Enoksen uttalt.

Politiet har opplyst at det er en relasjon mellom siktede og avdøde, men ikke hvilken.

Den siktede er en 29 år gammel mann fra Romania som ikke er kjent for politiet fra tidligere av.