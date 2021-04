IMPORTSMITTE: Det har vært minst 13 uavhengige importer av den sørafrikanske varianten. De skjerpede grensetiltakene skal hindre flere importtilfeller av muterte virusvarianter. Foto: Heiko Junge, NTB

FHI: Sørafrikansk virusvariant dukker opp flere steder i Norge

Den sørafrikanske varianten er i ferd med å bli den nest vanligste coronavarianten i Norge. Dette vet vi om smittsomhet, immunitet og vaksineeffekt.

Den sørafrikanske varianten ble først oppdaget i Nelson Mandela Bay i oktober 2020, og førte til en rask smitteøkning i flere deler av landet.

I Norge ble den for første gang påvist i uke 52. Siden er det oppdaget flere tilfeller, blant annet i utbrudd i Bergen og Bodø.

Den britiske varianten er nå dominerende i de fleste fylkene i Norge, men i mars har det vært et «økende innslag» av den sørafrikanske varianten flere steder i landet, ifølge Folkehelseinstituttets ukesrapport for uke 11.

– Er den sørafrikanske varianten i ferd med å få fotfeste i Norge?

– Ja og nei. Noen av stedene der det har vært mye av varianten, kan det se ut som de får nedkjempet utbruddet etter hvert. Dette er oppmuntrende. Men så dukker varianten opp andre steder, sier seniorforsker i FHI Olav Hungnes.

Sjekk andelen per fylke:

Nest høyest forekomst

– Har den sørafrikanske varianten nå høyest forekomst etter den britiske varianten?

– Som enkeltvariant er nok svaret i ferd med å bli ja, men inntil helt nylig har summen av «vanlige» varianter utgjort en høyere andel, sier Hungnes.

Men det er vanskelig å slå fast hvor stor andelen er.

I ukesrapporten for uke 12 skriver FHI at den sørafrikanske varianten utgjør omkring to prosent av alle analyserte positive prøver og prøver som er screenet for spesifikke varianter.

Men det er store forskjeller mellom fylkene:

I Nordland er 83 prosent av de analyserte prøvene den sørafrikanske.

I Møre og Romsdal utgjør den sørafrikanske 10 prosent av de analyserte positive prøvene.

Fra 1. til og med 28. mars er det påvist 250 tilfeller i Norge.

Kunne nesten ha vært smittefri

Forekomsten av «gamle» virusvarianter, som var dominerende i Norge før den britiske varianten tok over, er lav i alle fylkene og fortsetter å synke.

– Det kan godt hende at Norge nesten hadde vært smittefritt, dersom vi hadde kjørt dagens tiltaksnivå uten at de nye og mer smittsomme variantene hadde vært her. Men det hadde det neppe vært vilje til, sier Hungnes.

Hungnes understreker at når immuniteten i befolkningen øker, vil den sørafrikanske, og andre varianter med lignende egenskaper, klare seg bedre enn andre varianter.

– Den immuniteten folk har fra infeksjon med tidligere varianter av viruset, eller fra vaksine, ser nemlig ut til å beskytte mindre mot den sørafrikanske varianten, sier han.

Minst 13 importer til Norge

– Kan man fortsatt knytte en hovedvekt av utbruddene med den sørafrikanske varianter til utenlandsreiser?

– Dette er det litt vanskelig å svare på. Vi har ikke helt oppdaterte data, men det vi har sett hittil har vært at de enkelte utbruddene som regel ikke har hatt andre utbrudd i Norge som kilde. Vi må vente at dette kan endre seg, sier Hungnes.

I ukesrapporten for uke 11 skriver FHI at smittesituasjonen i stor grad har vært preget av gjentatte nyimporter. Det har vært minst 13 uavhengige importer av den sørafrikanske varianten.

Så, hva vet vi om den sørafrikanske varianten?

Det er ikke like gode data på den sørafrikanske varianten som den britiske varianten. Men forskere ser likevel noen betydningsfulle endringer:

Varianten antas å være mer smittsom.

Endringene i viruset antas å bidra til unndragelse av immunitet.

Det er i dag ikke noe som tyder på at varianten gir mer alvorlig sykdom.

Den sørafrikanske varianten sprer seg 50 prosent raskere enn tidligere varianter, ifølge leder for den sørafrikanske rådgivningskomiteen for covid-19 Salim Abdool Karim.

Er alle mutasjoner farlige? Nei, det finnes tusenvis av mutasjoner i virusvariantene som sirkulerer i Norge og verden som ikke gjør viruset mer smittsomt eller farligere. En enkel mutasjon i viruset, har ofte liten betydning isolert sett. Men når det oppstår flere mutasjoner i viruset, kan samspillet mellom disse bli svært viktig. I dag er det flere varianter som blir fulgt ekstra med på. Men kun tre av dem betegnes som «varianter som gir grunn til bekymring»

Hvilke endringer påvirker viruset?

En enkel mutasjon i viruset, har ofte liten betydning isolert sett. Men når det oppstår flere mutasjoner i viruset, kan samspillet mellom disse bli svært viktig for virusets egenskaper.

Den sørafrikanske varianten har over 40 endringer, hvorav åtte er i Spike-proteinet, «taggene» på viruset. Tre av disse endringene er punktmutasjoner i det som kalles «reseptorbindedomenet» – altså der viruset binder seg til cellene våre.

Betydningen av samtlige endringer i den sørafrikanske varianten er ennå ikke slått fast, men disse tre punktmutasjonene antas å ha størst betydning for virusets egenskaper:

N501Y: Denne punktmutasjonen finnes også i den britiske varianten. Mutasjonen knyttes til økt smittsomhet og sterkere binding til cellene våre.

E484K: Mutasjonen bidrar til å øke bindingen mellom viruset og cellene våre. Den antas å bidra til unndragelse av immunitet og kan påvirke vaksineeffekten.

K417N: En forskningsrapport, som ikke er fagfellevurdert, viser at denne mutasjonen i kombinasjon med N501Y og E484K øker potensial til unndragelse av immunitet.

Fungerer vaksinene?

Det er gjort flere ulike studier på effekten av vaksinen mot den sørafrikanske varianten. Medscape har laget en oversikt over hvor godt vaksinene fungerer på de tre virusvariantene som skaper bekymring.

Og den sørafrikanske varianten virker å skape mest trøbbel for vaksinene.

AstraZeneca: En studie tyder på at vaksinen er 86 ganger mindre effektiv mot den sørafrikanske varianten. Sør-Afrika har stoppet vaksinering med AstraZeneca.

Pfizer og Moderna: Det kom først indikasjoner på at mRNA-vaksinene kan være mellom seks og åtte ganger mindre effektive mot den sørafrikanske varianten. Men 1. april kunne Pfizer kunngjøre resultater fra en mindre studie i Sør-Afrika. Av 800 deltakere, fikk ni covid-19 og seks av dem den sørafrikanske varianten. Men disse ni var alle i placebo-gruppen. Det var ingen smittede blant de vaksinerte, så i studien var vaksinen 100 prosent effektiv.

Johnson & Johnson: Vaksinen er 66 prosent effektiv mot moderat til alvorlig sykdom og 85 prosent effektiv mot de mest alvorlige symptomene. I Sør-Afrika er effekten beregnet til 57 prosent.

PRESISERING: Da saken ble publisert 1. april klokken 18.36, var ikke den nye Pfizer-forskningen fra Sør-Afrika fra samme dag lagt inn. Den viser at vaksinen kan ha god effekt mot den sørafrikanske varianten. Dette ble lagt inn klokken 18.58.