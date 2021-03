VIL STRAMME INN: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ha obligatorisk karantenehotell for alle ankomne i Norge. Foto: Terje Bringedal

Frykter massiv importsmitte i påsken - vil ha karantenehotell for alle

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frykter utenlandsreiser i påsken vil føre til massiv importsmitte. Nå ber han regjeringen innføre obligatorisk karantenehotell for alle som ankommer Norge.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi er knallhardt rammet av viruset, og vi vet fra tidligere at alle ferier bidrar til nye smittetopper. Jeg er veldig bekymret for at økt reisevirksomhet i påsken vil gjøre at situasjonen i Oslo går fra vondt til verre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

Johansen roper nå varsko rundt utenlandsreising i påsken. Han sier han særlig er bekymret for reiser til Norge fra Polen og Pakistan.

Johansen viser til en oversikt fra Oslo kommune som viser at Wizz Air og Ryanair satt opp 105 flyavganger fra Polen til Norge mellom 25. mars og 11. april. Oversikten viser også at det er satt opp 26 flyavganger til Norge fra Doha og Dubai, som ifølge kommunen nå er den vanligste reiseruta for reisende fra Pakistan.

Se hele lista over flyavganger i faktaboksen.

Flyavgangene som bekymrer Raymond Johansen Oversikten er utarbeidet av Oslo kommune. Den viser flyreiser til Norge fra Polen, Dubai og Doha i perioden 25. mars til 11. april. Dubai – Oslo: 8 avganger (med Qatar Airways) Doha: – Oslo: 18 avganger (med Qatar Airways) Gdansk – Ålesund: 7 avganger (med Wizz Air) – Bergen: 11 avganger (med Wizz Air) – Oslo: 7 avganger (med Wizz Air) – Sandefjord: 9 avganger (3 avganger med Wizz Air, 6 avganger med Ryanair) – Stavanger: 9 avganger (med Wizz Air) Katowice – Sandefjord: 12 avganger (6 avganger med Wizz Air, 6 avganger med Ryanair) Krakow – Bergen: 5 avganger (med Wizz Air) – Oslo: 8 avganger (med Wizz Air) – Stavanger: 1 avgang (med Wizz Air) Lublin – Sandefjord: 3 avganger (med Wizz Air) Poznan – Sandefjord: 4 avganger (2 avganger med Wizz Air, 4 avganger med Ryanair) Szczecin – Sandefjord: 3 avganger (med Wizz Air) Warszawa – Bergen: 3 avganger (med Wizz Air) – Sandefjord: 14 avganger (10 avganger med Wizz Air, 4 avganger med Ryanair) Wroclaw – Sandefjord: 7 avganger (4 avganger med Ryanair, 3 avganger med Wizz Air) Vis mer

– Systemet er for tillitsbasert

– Jeg er tradisjonelt for tillitsbaserte systemer, men nå er det for tillitsbasert. Jeg er redd for at det blir mange situasjoner der familier samles etter å ha kommet hjem fra for eksempel Pakistan, og at karantenen brytes, sier Johansen.

Nå ber han regjeringen stramme inn ytterligere for å hindre økt importsmitte.

– Det jeg ønsker nå er at det blir en plikt for karantenehotell, uavhengig av om reisen er nødvendig eller ikke, sier Johansen.

Regjeringen strammer inn reglene for bruk av karantenehotell fra 29. mars. Fra denne dagen må alle som returnerer til Norge etter «unødvendige» utenlandsreiser tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

les også Regjeringen innfører nye, nasjonale coronatiltak

FOR TILLITSBASERT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at innreisesystemet i dag er «for tillitsbasert». Foto: Terje Bringedal

Samtidig er det flere unntaksregler: Man slipper blant annet å oppholde seg på karantenehotell dersom man kan dokumentere at reisen var «nødvendig», samt at karantenen kan gjennomføres i boligen eller annet egnet oppholdssted.

– Det er veldig vanskelig å skille mellom nødvendige og unødvendige reiser. Jeg ønsker at det i en tidsavgrenset periode blir en plikt for karantenehotell for alle i syv dager. Eventuelt kan denne plikten innføres ved ankomster fra land hvor det er mye smitte, som Polen og Pakistan, sier Johansen.

Han ber nå justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vurdere begge forslagene snarest.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at mer smitte og nye virusvarianter kommer inn til Norge. Da må vi heve terskelen for å komme inn i landet. Og for de som først kommer hit, må vi ha strenge og enkle regler for karantene, sier Johansen.

– Kommer man fra smitteutsatte områder, må man være på karantenehotell og ikke bli henta derfra før etter syv dager og to koronatester. Det må man betale selv. Bare å vite det kan gjøre at folk ikke reiser. Alt bør handle om å unngå utenlandsreisene, fortsetter Johansen.

– Du vil ikke ha noen unntak?

– Nei. Smittevernet må veie tungt. Om du har gjort en nødvendig reise, er også sjansen for at du er smittet stor, sier Johansen.

VIL AT FOLK DROPPER UTENLANDSREISER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier til VG at hun håper det kommer flere avbestillinger av utenlandsreiser framover. Foto: Terje Pedersen

Mæland håper på avbestillinger

I en skriftlig kommentar til VG tar ikke justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) stilling til Raymond Johansens forslag om obligatorisk karantenehotell for alle. Hun understreker imidlertid flere ganger at hun håper folk dropper unødvendige utenlandsreiser.

– Først og fremst håper jeg at det kommer flere avbestillinger av utenlandsreiser etter de tydelige rådene om å droppe alle unødvendige reiser. Mange land har høy smitte, og da må vi ha god kontroll, sier Mæland.

– Om du reiser for å gjøre en nødvendig jobb, er det lett å dokumentere. Men det å for eksempel besøke familie i et annet land generelt, er ikke en god nok grunn, og det håper jeg folk dropper, sier hun.

Mæland viser til regelen om at alle som drar på unødvendige reiser må på karantenehotell, være der i minst en uke, og må betale en egenandel for oppholdet selv.

– Så mener jeg at både Oslo kommune og andre kommuner bør sørge for lokaler for innbyggere som skal i isolasjon eller smittekarantene, men som bor trangt i hjemmet sitt. Det er gjennom et godt samarbeid mellom stat og kommune vi reduserer smitten i landet, avslutter Mæland.