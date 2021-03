UNDERSØKER: Professor og overlege Pål André Holme under dagens pressekonferanse med Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum

Jakter AstraZeneca-svar: Her er hypotesen de jobber etter

De kliniske ekspertene jobber nå ut fra teorien om at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon hos de syke helsearbeiderne.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Hypotesen er at vaksinen har utløst en immunrespons som påvirker blodplatene på en eller annen måte og som trigger systemet slik at man får en blodpropp og lave blodplater, sier professor og overlege Pål André Holme til VG.

Holme understreker at dette kun er en teori, og at de fortsatt jobber bredt. Det er ennå ikke påvist en sammenheng mellom vaksinen og sykdomstilfellene.

Holme leder den kliniske gruppen på Rikshospitalet som nå prøver å komme til bunns i hvorfor tre helsearbeiderne fikk alvorlige blodpropper etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

En av dem døde, opplyste Legemiddelverket mandag.

I Norge har drøye 120.000 personer blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen er så langt gitt til personer under 65 år i Norge, først og fremst helsepersonell. Vaksinen er nå midlertidig stanset, mens flere andre land mener det er trygt, og fortsetter.

FHI: Danmark har samme hypotese

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser til VG at Danmark jobber i tilsvarende spor:

– Det samsvarer med teorien som Danmark har foreslått, altså en vaksineindusert immunologisk betinget trombocytopeni, sier han til VG.

Trombocytopeni er en tilstand med unormalt lav konsentrasjon av blodplater, og fører til at kroppens evne til å stanse blødninger svekkes.

Lørdag opplyste Folkehelseinstituttet om at tre var innlagt på Rikshospitalet med et likt sykdomsforløp. Det dreier seg om tidligere friske, relativt unge personer som hadde alvorlige blodpropper plassert på uvanlige steder – samtidig som de har lave blodplater.

– Holder muligheter åpne

Funksjonen til blodplater er å stanse blødninger i kroppen. Mangel på dem kan derfor føre til blødninger.

Holme forteller at han har sett lignende tilfeller tidligere, for eksempel ved bruk av medikamentet heparin.

– Da har det vært en forklaring på det. Det er det som er spesielt her. Men dette er kun en teori, og vi jobber bredt. Jeg holder alle muligheter åpne.

Storbritannia mener den er trygg

Norge og Danmark har satt vaksineringen på pause etter mistanke om bivirkninger. Nå har også store land som Tyskland, Spania, Italia og Frankrike gjort det samme.

Storbritannia har vaksinert 11 millioner, og mener vaksinen er trygg. De har heller ikke fått rapportert om tilsvarende blodpropp-tilfeller.

Heller ikke EMA eller Verdens helseorganisasjon mener det er noen grunn til å sette vaksinen på vent mens saken undersøkes.

FHI har nå jevnlig kontakt med Legemiddelverket og de medisinske fagmiljøene, blant annet legene på Rikshospitalet.

– Det er fagmiljøet på Rikshospitalet som gjør de kliniske vurderingene.

– Vi hjelper til med å gjøre de faglige vurderingene og er ansvarlig for programmet, men det er Legemiddelverket som er ansvarlig for godkjenning av vaksiner i Norge.

Tyskland oppdaget syv tilfeller

FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

I tillegg har instituttet kontakt med folkehelsemyndigheter og helsemyndigheter i andre land.

– Tyskland har nå stoppet fordi de plutselig finner syv tilfeller de setter i forbindelse med dette. Jeg tror vi kanskje ser at flere andre land kan komme til å se dette, sier Bukholm.

Behandling fungerer

De to pasientene som fortsatt er innlagt, svarer godt på behandling, sier overlege Holme:

– Det vi har gjort til nå, som har stabilisert pasientene, er at vi har gitt dem immunmodulerende behandling for å blokkere/rette opp den mulige immunresponsen som slår klikk her. Det ser ut til å fungere.

– Vil ha alle fakta på bordet

– Det finnes jo mange mulige mekanismer her, det er det som er viktig å si. De teoriene Holme nevner, kjenner vi til. Vi vil ikke feste oss til noen bestemt teori, men vil selvfølgelig høre legene på Rikshospitalets vurderinger. Vi vil ha alle fakta på bordet, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Han forteller at legemiddelverket er i kontakt med alle som har behandlet pasientene om hvilke funn som er gjort.

FAGDIREKTØR: Steinar Madsen på mandagens pressekonferanse om situasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum

Det de undersøker inkluderer også et tilfelle fra forrige uke – da meldte Tynset kommune at en kvinnelig helsearbeider i 30-årene som nylig hadde fått AstraZeneca-vaksinen, hadde dødd av hjerneblødning.

Madsen har tidligere forklart at det er to nivåer å undersøke bivirkninger på: Gruppebasert, og individbasert. Ifølge Madsen det ikke er noe som tyder på at AstraZeneca-vaksinen er forbundet med en større risiko for blodpropp i statistikken – men det de undersøker, er om det kan finnes bivirkninger som er spesielle og rammer få personer.

Madsen tror ikke det er sannsynlig at det har noe med produksjonslinjen å gjøre.

– Men vi snur alle steiner: Vi ser på produksjon, hvor glassene kommer fra, hvordan de har blitt transportert, sier han.

Undersøker om alder er en faktor

Storbritannia har satt en høyt antall AstraZeneca-doser, og de har ikke satt vaksinering på pause. Mens det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) jobber med å få oversikt over situasjonen i Europa, gjør Storbritannia sine egne undersøkelser av bivirkningsmeldinger ettersom de er ute av EU.

Madsen påpeker også at Storbritannia har vaksinert mange eldre med denne vaksinen.

– Det ser ut som de voldsomme reaksjonene skjer hos yngre, men Storbritannia stort sett har vaksinert eldre. Vi skal snakke med dem, og se når de går gjennom sitt bivirkningsmeldingsystem, om det er noen meldinger som de må se på nytt, sier Madsen.