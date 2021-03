Ordføreren i Måsøy i Finnmark håper regjeringen ikke strammer inn der det ikke er nødvendig FOTO: Bernth Sjursen

Ordfører i kommune med stigende smittetrend: Ønsker ikke nasjonale innstramminger

Måsøy kommune i Finnmark er en av 50 kommuner i Norge som nå har stigende smittetrend, viser VGs oversikt. Ordføreren ønsker likevel ikke innstramminger i de nasjonale tiltakene.

– Når det gjelder tiltakene, bør kommunene få mer lokal bestemmelsesrett. Vi kjenner situasjonen aller best lokalt, og behøver nok ikke alle de innstrammingene som gjennomføres fra regjeringen, sier Bernth Sjursen (Ap), ordfører i Måsøy til VG.

Kommunen er en av seks kommuner i Nord-Norge med stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

Ordføreren sier de har kontroll på situasjonen og at de kjenner smitteveiene.

Kommunen har nesten ikke registrert smitte siden pandemien startet: Kun 14 smittetilfeller er registrert i MSIS så langt. 10 av disse har blitt registrert den siste uken:

Regjeringen har varslet at det kan komme strengere tiltak fra tirsdag denne uken.

– Smitten er økende, den britiske variantene holder på å ta over. Derfor er vi ikke ferdige med strenge tiltak helt ennå. Foran oss er det en bakketopp til vi må over, sa Erna Solberg på søndag.

Ordfører Sjursen håper regjeringen ikke strammer inn der det ikke er nødvendig.

– Vi har gått gjennom et år med nasjonale tiltak, hvor også vi måtte stenge ned skoler og serveringssteder, selv uten lokal smitte.

Sjursen ber regjeringen prioritere tiltak for å få opp trykket i vaksineringen, og at man har 100 prosent kontroll på grensepassering.

VIL BESTEMME SELV: Ordfører i Måsøy kommune, Bernth Sjursen (Ap). FOTO: Privat

Nakstad: – Urovekkende

50 kommuner i Norge har en stigende smittetrend, viser VGs oversikt.

– Det er litt urovekkende at det er stadig flere kommuner med stigende smittetrend. Før helgen var det litt over 40 kommuner, nå er det 50, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG mandag morgen.

Han peker på at til tross for god håndtering i mange kommuner, stiger smittetallene likevel.

– Det er klart vi er bekymret for det.

Håper regjeringen fortsetter strenge tiltak

I Bodø har det vært et stort utbrudd av den sørafrikanske varianten i flere uker.

– Vi har en situasjon i Bodø som er alvorlig. Denne mutasjonen er svært smittsom og har smittet mer blant barn, unge og unge voksne, sier ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap).

Ordføreren sier de har tilfeller med ukjent smittevei, men at det i all hovedsak er snakk om nærkontakter, og at de derfor føler de har kontroll.

ØNSKER KONTROLL: Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) i Bodø håper at regjeringen holder fast på streng kontroll og obligatorisk testing ved grensene. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg håper at regjeringen holder fast på streng kontroll og obligatorisk testing ved grensene, og at de legger vekt på at kommunene er ulike og har god kunnskap lokalt om situasjonen, sier Pinnerød.

Ser behovet for tiltak

– Vi er midt i et utbrudd av den britiske varianten, sier ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) i Harstad til VG.

Ordfører sier kommunen har hatt 42 tilfeller i smitteutbruddet siden det startet for litt over en uke siden. Søndag ble det bekreftet fem nye tilfeller, alle fra nærkontakter.

Opsal sier de merker at den muterte varianten smitter lettere og at situasjonen er uoversiktlig.

– Men vi er kjent med smitteveiene og har akkurat nå ikke ukjente smittekilder.

Kommunen skal vurdere ny forskrift med tiltak under formannskapsmøte onsdag. Kommunen har allerede hatt en uke med strenge tiltak.

– Hva ønsker dere fra regjeringen rundt nye tiltak i morgen?

– R-tallet er skremmende høyt nå. Vi ser behovet for nye tiltak, og kommer til å rette oss etter de.

VURDERER TILTAK: Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap) sier kommunen vurderer strengere tiltak som følge av smittesituasjonen. FOTO: Harstad kommune

– Følger de tiltakene som kommer

– Vi mener å ha oversikt på smitten, sier ordfører Gisle Erik Hansen (Sp) i Sørfold kommune.

Kommunen har 12 registrert tilfeller med corona. Ordføreren sier smitten kommer fra et tilfelle i en barnehage. Hansen sier de kommer til å føre seg etter de nye smittetiltakene som kommer.

– Vi har hatt åtte smittetilfeller den siste tiden, sier ordfører Aase Refnes (SV) i Steigen.

Kommunen fikk forrige uke sitt første smittetilfelle siden mars i fjor. Ordføreren sier de kan spore smitten til en kilde. Refnes sier de mistenker at smitten er av den sørafrikanske varianten og at den har kommet fra Bodø.

– Vi har stor tillit til regjeringen og de vurderingene som gjøres. Vi kommer til å følge de tiltakene som kommer.

VG har også spurt flere ordførere i kommuner helt uten smitte de siste 14 dagene om hva de mener om eventuelle nasjonale innstramminger.

De er splittet i sitt syn, og flere mener at man bør ha mulighet til å bestemme eventuelle strengere regler lokalt.

