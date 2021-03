Les dagens VG her!

Vi er inne i en kritisk periode av pandemien og må forvente strengere tiltak, ifølge ekspertene. Hva skjer med hytteforbud, konfirmasjon, reising, vaksinering, uteliv og permitteringer? Her er deres prognoser for påsken, våren og sommeren.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Han tror ikke på tilfeldigheter, det ligger ikke i hans kristne natur. I stedet kaller tidligere landslagskaptein Rune Bratseth – 60 år om noen dager – timingen på fotballkarrieren «hinsides». Men han var ikke like høy i hatten da det begynte å prikke i armen etter en skitur for noen år siden.

Når krimkongen Jo Nesbø (60) skriver novellesamling skjer dette: Amazon vil lage film av den ene, Ben Stiller vil lage film av den andre - og her hjemme lages for første gang et lydbokdrama med Sven Nordin i spissen.

Les også om de beste og billigste vinene på polet i et rykende ferskt Endelig Fredag!

Alt dette - og mye mer - i dagens VG!