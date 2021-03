Det blir en stund fram til studenter på Universitetet i Oslo kan dra på lesesal igjen. Det samme gjelder studenter på studiesteder i Viken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

UiO forsvarer stengte lesesaler tross lave smittetall på campus

Flere studenter raser etter at Universitetet i Oslo frivillig stengte lesesalene. Kun 0,6 prosent av koronatestene avlagt på campus er positive.

Av NTB

Universitetet valgte å ta grep da studiestedene i Viken ble pålagt å stenge fra natt til tirsdag.

– Vi har studenter fra hele byen, og Oslo kommunes føring er at mobilitet skal begrenses. Regjeringen kom med tiltaksnivå A i Viken, som betyr stengte campus, og ledelsen vurderte at det ville blitt underlig om vi skulle stenge campus på Kjeller og ikke i Oslo der smitten er aller høyest, sier UiO-rektor Svein Stølen til NTB.

Stølen betegner avgjørelsen som krevende. Stengingen varer foreløpig fram til 11. april, men situasjonen vurderes fortløpende.

– Det var ingen lett avgjørelse å ta ettersom vi vet at det er krevende for studentene ikke å ha tilgang til lesesaler, sier han.

Universitetet i Oslo stengte dørene tirsdag. Rektor Svein Stølen kaller avgjørelsen vanskelig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Studentopprop

Selv om smittesituasjonen i hovedstaden er alvorlig, stiller flere studenter seg kritisk til avgjørelsen. Blant dem er Bror F. Nissen som har startet et opprop om å gjenåpne lesesalene.

– Bakgrunnen er at vi tror beslutningen er fattet på feil grunnlag. Smittetallene øker fordi folk går på skolen, ikke fordi studenter går på lesesalen. Studenter som bor alene, ser ingenting annet nå enn lesesalen. Når det er tatt bort, ser jeg det som ekstremt farlig, sier Nissen.

Over 390 personer har foreløpig signert oppropet.

– Folk på toppen har ikke forståelse for hvor viktig lesesalen er. Det er det eneste riktige alternativet. Hvis folk ikke vil møte, kan de bli hjemme. For dem som må, må vi holde salene åpne, sier han.

Bror F. Nissen er uenig i Universitetet i Oslos avgjørelse om å stenge lesesaler og campus. Foto: Privat / NTB

Få positive tester

Tirsdag 2. mars åpnet et hurtigtesttilbud på Blindern for UiO-studenter uten symptomer. Syv av 2.987 har vært positive. Videre har 17 av 572 tester på Blindern og Oslo Met av studenter med symptomer vært positive de siste to ukene.

Samlet sett har 0,6 prosent av alle koronatestene – både vanlige og hurtigtester – vært positive.

– Det bekrefter jo egentlig bare det vi har sagt hele veien. Vi kan smittevern. Det eneste vi ber om er fornyet tillit, som vi gjentatte ganger har vist at vi vil forvalte på en fornuftig måte, sier Nissen.

Studentsamskipnaden SiO, som drifter testtilbudene, skryter av studentene.

– Vi opplever at studentene tar smittevern på alvor og er veldig flinke til å teste seg, sier direktør Trond Morten Trondsen i SiO Helse.

Hurtigtesttilbudet på Blindern for UiO-studenter åpnet for to uker siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Andre studiesteder avventer

Oslo Met har besluttet å holde åpent i Oslo, selv om studiestedene i Sandvika og Kjeller må stenges etter at tiltaksnivå A ble innført i Viken.

Flere studiesteder i Oslo – deriblant Handelshøyskolen BI og Høyskolen Kristiania – avventer føringer fra Kunnskapsdepartementet om de skal stenge eller ei.

Norges idrettshøgskole har en uavklart smittesituasjon og vurderer stenging av campus, opplyser høgskolen på sitt nettsted.

Studenter som har behov for ferdighetstrening eller forsøk for å ikke bli forsinket i utdanningen, vil fremdeles kunne møte fysisk på campus. Det gjelder både i Oslo og Viken.