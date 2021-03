GULT: Per 7. mars er de nasjonale føringene at skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter har beslutter noe annet. I Oslo er videregående skoler på rødt nivå som følge av smittesituasjonen. Foto: Fredrik Solstad

FHI-nei til «oransje nivå» i skolen

Oslo kommune vurderer «oransje nivå» for skolene, men Folkehelseinstituttet vil ikke utvide fargespekteret i trafikklysmodellen.

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble det kjent at veilederne for smittevern i skolen skal revideres, men samtidig gjør Folkehelseinstituttet det klart at de ikke ønsker å gå bort fra inndelingen mellom grønt, gult og rødt tiltaksnivå i den såkalte trafikklysmodellen.

– Vi ønsker ikke å innføre nye nivåer, men må bedre formidlingen av mulighetene og intensjonen med trafikklysmodellen, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Vil ikke ha oransje nivå

Både barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler har fulgt de nasjonale veilederne for smittevern – som er utarbeidet av FHI og Utdanningsdirektoratet – siden april i fjor.

– Jeg tror trafikklysmodellen fortsatt har et godt bruksområde i seg selv, men det har oppstått noen utfordringer som knytter seg til praktiseringen av modellen. Det dreier seg blant annet om hvordan man skal tilpasse tiltakene til sin egen skole og kommune, særlig innenfor det gule nivået. Det er dette vi vil se nærmere på nå, sier Greve-Isdahl.

SMITTEVERN: – I de nasjonale veilederne har vi forsøkt å balansere ulike hensyn, som by og land eller nye og gamle skoler. Det gjør også at man ikke kan ha et høyt detaljnivå, og derfor legges det opp til at man kan gjøre lokale vurderinger og justeringer, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved FHI. Foto: Frode Hansen

Oslo kommune undersøker derimot mulighetene for å legge til en farge i trafikklysmodellen: Torsdag fortalte byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at kommunen nå skal vurdere å innføre et «oransje nivå» – mellom gult og rødt nivå – på skolene.

Thorkildsen, som er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, uttalte til VG torsdag at gult nivå primært innebærer mer Antibac, at man holder seg hjemme ved symptomer og at man ikke dusjer etter gymmen.

Greve-Isdahl er ikke enig i denne beskrivelsen av det gule tiltaksnivået, og mener det ligger mer rom i smittevernveilederen.

– Om man hele tiden legger seg på det minst krevende tiltaket som ligger innenfor hver kategori på gult nivå, kommer man ganske nær grønt nivå, men det er ikke det som er intensjonen med det gule nivået, sier hun, og legger til:

– Intensjonen er at man skal strekke seg på de områdene man kan, og hvis noen tiltak er umulig å få til på sin skole, må man kanskje strekke seg lengre på andre områder for å sikre et godt smittevern totalt sett, sier hun.

– Har dere vurdert å innføre et nivå mellom gult og rødt?

– Det ønsker vi ikke å innføre. Jeg tror at vi må holde oss til det som ligger i modellen, men bedre kommunikasjonen rundt hva som ligger i de ulike nivåene.

Dette er trafikklysmodellen Inngår i de nasjonale veilederne for smittevern for henholdsvis barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet

Modellen beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Består av tre tiltaksnivåer: grønt, gult og rødt.

Innholdet i tiltaksnivåene avhenger av om de gjelder for barnehage, barneskole, ungdomsskole eller videregående. Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Oslo-rektor: Behov for mellomnivå

Espen Patsis-Torgersen, rektor ved Lakkegata skole i Oslo, er positiv til byrådets forslag om et «oransje nivå».

Han mener som Thorkildsen at smitteverntiltak på gult nivå oppleves som begrenset, mens tiltak på rødt nivå blir for inngripende.

– Derfor har vår egen skole faktisk kommet med innspill om behovet for et mellomnivå som medfører større avstand mellom elevene, mellom de ansatte og med færre elever i gruppene, sier han.

KREVENDE: – Jeg er utrolig imponert over den jobben skolens administrasjon og ansatte, men også elever og foresatte har gjort i denne krevende tiden. De har vært fleksible og er ved godt mot, men mye endring og en lengre periode på rødt nivå er veldig krevende, sier rektor Espen Patsis-Torgersen ved Lakkegata skole i Oslo. Foto: Privat

– Antallet kontaktpunkter er også den største forskjellen mellom nivåene. For eksempel har man én voksenkontakt på rødt nivå, mens elever på gult nivå har langt flere voksenkontakter.

Han mener det viktigste er at skolene får fleksibilitet og mulighet til å gjøre interne justeringer for å unngå smittesituasjoner.

– Hvis vi får rom for å sette inn tiltak på et slags mellomnivå er det ikke nødvendigvis så viktig å kalle det oransje nivå – poenget er at vi må få lov til sette inn tiltak vi mener er nødvendige, sier han.

Venter innspill «innen kort tid»

Fredag møtte Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet organisasjoner fra utdanningssektoren for å få tilbakemeldinger på hvordan smittevernarbeidet i skolene fungerer.

Utdanningsforbundet er klare på at de mener den nåværende trafikklysmodellen bør endres, sier nestleder Terje Skyvulstad. Han vil foreløpig ikke gå spesifikt inn på hva de ønsker å endre, men forteller at nå de jobber med skriftlige innspill til etatene.

Innspillene fra organisasjonene vil bli vurdert og innarbeidet i veiledere, støttemateriell og informasjonssider, forteller Greve-Isdahl i FHI.

–I tillegg gjør vi egne vurderinger vi diskuterer med Utdanningsdirektoratet, som vi har et tett og godt samarbeid med. Deretter vil resultatet oversendes til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

JUSTERER: Dersom vi justerer smittevernveilederne, må målet være å finne tiltak som ivaretar et godt smittevern samtidig som vi kan sikre barn og unge mest mulig tilstedeværelse på skolen, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Frode Hansen

Kunnskapsminister Guri Melby skriver i en e-post til VG at Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet skal levere forslag til justeringer av de nasjonale smittevernveilederne for skoler «i løpet av kort tid».

Hun forteller at mange skoler og barnehager har uttrykt et ønske om å få justert smittevernveilederne etter de muterte virusvariantene kom.

– Selv har jeg hatt møter med de mange av de kommunene som har vært på rødt nivå i 2021 nettopp for å få tilbakemeldinger om hvordan veilederne fungerer. Veilederne har vært justert flere ganger det siste året basert på innspill fra sektoren. Mange kommuner har tilpasset tiltakene til lokale forhold selv, og det har de stått fritt til å gjøre hele tiden, skriver hun.