Oslos helsebyråd Robert Steen ber nasjonale helsemyndigheter om å ta en vurdering av «meteren». Foto: Hanna Thevik

Oslos helsebyråd: Ber helsemyndighetene vurdere metersregelen

Nå er vi en situasjon der hvem som helst kan bli smittet hvor som helst, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag ble det registrert 495 nye tilfeller av coronaviruset i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Det er ny rekord i antall registrerte smittetilfeller i hovedstaden.

– Det er høyere enn jeg hadde trodd. Vi så at tallene steg ganske mye utover ettermiddagen i går og så at vi kunne nærme oss 500, sier Steen.

For ikke lenge siden syntes helsebyråden at 500 smittetilfeller var et høyt uketall. Nå blir like mange registrert smittet på en dag.

– Det sier noe om kraften i den britiske virusvarianten. Nå er vi i en situasjon der hvem som helst kan bli smittet hvor som helst, sier Steen.

Smittetrykket øker i alle bydeler, men er høyest i bydelene med trangboddhet.

Tirsdag ble det registrert 1150 nye smittetilfeller i Norge. Det er også ny rekord på landsbasis og første gang vi har flere enn tusen tilfeller på en dag.

Dette sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om smitterekorden:

Ber helsemyndigheter om å vurdere «meteren»

– Jeg er usikker på om smittevernreglene vi har i dag er etablert for denne smittesituasjonen, sier Steen.

Den britiske virusvarianten har endret spillereglene, mener han.

– Nasjonale helsemyndigheter bør vurdere metersregelen. Er det nok å holde en meters avstand? Hvis fagmyndighetene mener at det er større risiko for å bli smittet med en meters avstand, bør det kommuniseres tydelig, sier Steen.

– Bør man innføre en regel om to meters avstand?

– Jeg tror man må gå gjennom hele rådgivningen. Trenger vi egentlig å retenke veldig mye? Om vi må forandre atferden vår, tar det tid å kommunisere det til folk, sier Steen.

Dersom metersregelen blir utvidet, vil det få konsekvenser for alle situasjoner der man ikke kan opprettholde avstanden.

– Alt er egentlig sprunget ut av meteren. Det vil kunne ha noe å si for trafikklysmodellen i skolene om barn og unge må overholde to meter i stedet for én, sier Steen.

Må ha klare råd

– Nå opplever jeg at situasjonen er så alvorlig at vi må være klare i kommunisering og råd, sier Steen.

Han er redd for at folk blir forvirret når fagmyndighetene sier at vi igjen kan reise i mai.

– Det betyr ikke nødvendigvis at vi ikke kan reise i mai. Men vi bør nok ikke konsentrere oss om når vi kan ta utepilsen igjen, eller når vi kan reise. Smittenivået er for høyt nå. Folk blir lagt inn på sykehus. Det blir forvirring i kommunikasjonen og jeg er redd folk ikke tar situasjonen på alvor, sier Steen.

Mandag varslet byrådet i Oslo nye innstramminger. Flere klassetrinn må igjen ha hjemmeundervisning og det er forbudt å ha besøk av flere enn to i private hjem.

Tiltakene trer i kraft onsdag, men det vil ta omkring to uker før man vil se effekten.

– Vi må se en, to, tre uker fremover. Hva skjer med påsken? Hvordan vil folks atferd være i påsken, spør Steen.

Han understreker at dette trolig ikke er påsken der foreldre skal la ungdommer være hjemme alene i byen. Steen frykter at det vil kunne føre til at flere ungdommer vil samles i private hjem.

– Det er jo naturlig at man ikke ønsker å være med foreldrene sine på hytta i en viss alder. Men det er ikke sikkert det er påsken for å være hjemme alene i år, sier han.

Det er regjeringen som må stå for eventuelle nye reiseråd innenlands, understreker Robert Steen.