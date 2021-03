BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen angrer ikke på at han har stengt mange skoler i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Raymond Johansen vurderte å gå enda lenger: − Ekstremt vanskelige beslutninger

Raymond Johansen (Ap) forsvarer at Oslo-byrådet trosset FHIs råd om skolestenging. Han sier at byrådet vurderte å stenge enda mer.

Mandag kveld innførte Oslo de strengeste tiltakene siden starten av pandemien. Det er forbudt å ha besøk av flere enn to gjester og de fleste klassetrinn har igjen hjemmeskole.

Stengingen av skoler ble gjort på tvers av smittevernfaglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), som mente at det i hovedsak var nok med «rødt nivå».

Men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forsvarer skolestengingen og sier at de kunne gått enda lenger.

– Var det på noe tidspunkt aktuelt å gå enda lenger i skolestenging enn det dere gjorde?

– Vi vurderte det også, ja. Det er helt riktig. For så vidt var barnehager også en del av vurderingen. Men vi endte opp med dette.

PRESSEKONFERANSE: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap). Foto: MATTIS SANDBLAD

Stengte skoletrinn

Et av tiltakene var heldigital undervisning og hjemmeskole i ungdomsskoler og videregående skoler, i tillegg til stengte barnehager i påskeuken.

Det blir også hjemmeskole for 5. til 7. trinn for alle skoler i flere hardt rammede bydeler.

– Vi endte der vi endte fordi vi har sett en kraftig smitteøkning i aldersgruppen 16–19 år, men også i ungdomsskolealder, som faktisk hadde økt enda mer, sier Johansen.

Han understreker at rådet fra FHI om skolestenging endret seg i løpet av søndagen.

– Det får fram den ekstremt vanskelige og kompliserte beslutningen som byrådet måtte ta, sier Johansen.

Direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer, skriver i en e-post til VG at det er kritikkverdig å stenge ned skoler i strid med faglige vurderinger fra FHI.

Johansen sier til VG at vi står i den mest alvorlige situasjonen vi har gjort i pandemien. Den store x-faktoren nå er om folk følger tiltakene.

– Er du bekymret for at folk ikke etterlever tiltakene?

– Jeg er spesielt bekymret for barn og unge som er slitne og leie, sier han.

Vil gå lenger

Lederen i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, skulle gjerne sett at tiltakene gikk enda lenger, ifølge Utdanningsnytt.

Hun sier til VG at barnehagene også burde vært stengt, gjerne frem til påske.

– Det muterte viruset smitter barn og ansatte utsettes for smitte. I barnehagen kan man ikke holde en meters avstand. Arbeidet krever nærhet mellom barn og voksne, sier hun til VG.

VIL GÅ LENGER: Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet i Oslo. Foto: Privat

– Utdanningsforbundet i Oslo sier de er usikre på om tiltakene går langt nok. Er dere sikre på at dere går langt nok i stengingen av skoler?

– Noe jeg har lært meg etter ett år med pandemi, er at det dummeste du kan si er at du er sikker. Det vi i realiteten har med å gjøre er å forsøke å påvirke folks bevegelsesmønster og kontaktpunkter, som er veldig krevende. Så nei, jeg skjønner at det er en diskusjon, sier Johansen.

– FHI synes kanskje vi gikk for langt, så er det mange som gikk for kort. Så synes Nakstad det var bra nok, sier Johansen.

Diskuterte til siste slutt

Byrådet måtte i helgen sette seg ned i full fart og vurdere om tiltakene var tilstrekkelig. Oslo har ukentlig tre møter med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Men fra fredag til mandag ble møtene daglig.

Byrådet kalte inn til pressekonferanse klokken 18 mandag, men måtte utsette med en halvtime. De kom ikke i mål.

– Det var diskusjoner helt frem til da, sier helsebyråd Robert Steen.

Ifølge VGs opplysninger var en rekke ulike alternativer og tiltak på bordet helt frem til mandag.

Et av tiltakene byrådet la bort skal ha vært å stenge en-til-en-tjenester, som frisører og salonger.

HELSEBYRÅD: Robert Steen. Foto: Hanna Thevik

– Ikke forstått alvoret

Samme dag som byrådet presenterte tiltakene, fikk hovedstaden en ny smitterekord med 367 registrerte tilfeller, ifølge kommunens egne tall. Men det er ikke smittetallene som bekymrer helsebyråd Robert Steen mest.

Han sier at det var 121 innlagt i Oslo mandag.

– Vi er urolige for antall innleggelser. Det var 121 innlagt i Oslo i går. Den gamle «rekorden» er fra mars/april i fjor, med 142. Tallene er nå på vei opp, sier han.

Den forrige rekorden er fra mars/april i fjor, med 142 og den passeres trolig innen noen dager.

Helsebyråden mener situasjonen er like utfordrende som for ett år siden, om ikke mer.

– Jeg lurer på om vi er i en situasjon der mange ikke har forstått alvoret helt. Det har jeg forståelse for. Mange tenker at coronaviruset er det samme, men det er det ikke. De muterte variantene endrer alt, sier han.