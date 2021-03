AVGIR DOSER: Båtsfjord er blant kommunene som må gi fra seg vaksinedoser. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

FHI: Skjevfordeling av vaksine kan være ulovlig

Helsemyndighetene skal nå vurdere om det er lov å fordele vaksiner etter hvor folk bor. Svaret kommer på fredag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis vi skjevfordeler ut fra bostedsadresse, betyr det at vi kommer til å diskriminere med tanke på helsehjelp, og det må vi faktisk se på, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han sier at Helsedirektoratets jurister nå skal finne ut av om det er lovlig at staten skjevfordeler tilgang til helsehjelp i Norge på grunn av innbyggeres bostedsadresse.

Dette skal de komme med en avklaring på fredag, sier Bukholm.

– Det kan være ulovlig?

– Ja det er en mulighet for det. Det de må se på, er lovverket som vurderer eventuell helsehjelp, som pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

– Så er det da smittevernlovens bestemmelse som kan trumfe det andre lovverket i en krisesituasjon, sier han.

les også Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

Dette er dilemmaet

Helseminister Bent Høie (H) sa på tirsdagens pressekonferanse at Helsedirektoratet og FHI i har fått i oppdrag å raskt avklare noen juridiske og etiske problemstillingene FHI peker på. Dette juridiske spørsmålet trekkes frem i FHIs rapport, som la grunnlaget for regjeringens beslutning om å skjevfordele til Oslo-bydeler og noen andre kommuner med vedvarende høyt smittettryk.

Les mer: Disse kommunene må gi fra seg vaksinedoser

Dilemmaet er som følger: Dersom man skjevfordeler en viss andel vaksinedoser til noen områder, så betyr det at andre områder får tilsvarende andel færre doser.

Det betyr at staten bestemmer at noen personer i Norge får senere nødvendig helsehjelp på bekostning av at personer med lavere personlig risikoprofil, men høyere smittesannsynlighet i andre regioner vil motta helsehjelp.

Er du 70 år med flere underliggende sykdommer, men bor i en kommune med lavt smittetrykk, kan du da havne lenger bak i vaksinekøen enn en 55-åringer i Oslo.

Regjeringen følger FHIs anbefaling om en beskjeden skjevfordeling, som innebærer at kommuner med høyt smittetrykk og mange innleggelser over tid tildeles 20 prosent flere vaksiner. Dosene hentes fra 330 kommuner som har hatt fire eller færre innleggelser det siste halvåret, som kan få tre prosent færre vaksinedoser. Se hvilke her.

Guldvog: Distriktene vil tape

Det betyr samtidig at effekten av strategien vil avhenge av om man fremover treffer på antagelser om utviklingen av pandemien. Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet erkjenner at en slik skjevfordeling ikke er uproblematisk.

– Man tar utgangspunkt i hvordan situasjonen har vært, og det er en usikkerhet rundt hvordan det blir fremover. Det er en viss sannsynlighet for at man tar feil og at smittetrykket kommer til å være like stort andre steder, sier han til VG.

– Distriktene taper på denne løsningen?

– Det vil de, gitt at man tar vaksiner bort fra dem og prioriterer opp enkeltkommuner.

– Og med det økt risiko for liv og helse?

– Dette er teoretiske modeller der vi sikter mot å ha en så lav smitte som mulig, for å få så få dødsfall som mulig samlet sett. Det vil ikke være gevinst begge steder: Hvis vi omfordeler, vil det være et sted som kommer dårligere ut, og et som kommer bedre ut.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener de vanskeligste dilemmaene er knyttet til risikoen for at man skal tape mer enn man vinner. Det er derfor de i sin anbefaling la seg på den beskjedne fordelingen. I dette forslaget taper man veldig lite i kommunene som gir bort doser, forklarer Stoltenberg.

– I det forslaget vi har anbefalt er det veldig lite man taper i de kommunene som gir bort doser. Fordelingen etter vedvarende smittetrykk kommer samtidig som en betydelig økning i tilgang til doser, og en endring i nøkkelfordelingen etter folketall som vil bidra til en annen fordeling enn vi har i dag. Både til en del av kommunene som har hatt høyt smittetrykk over lang tid, men også til mange andre.

FHI har beregnet at skjevfordelingen av vaksinedoser vil gi økte helsegevinster i form av en reduksjon i innleggelser, dødsfall og infeksjoner nasjonalt.

Jusekspert: Lovlig

Helserett-ekspert Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo sier til VG at hun ikke kan se hvordan denne skjevfordelingen kan være lovstridig.

– Det er forskjellige aspekter ved dette: Du har retten til vaksine, altså retten til å bli beskyttet mot alvorlig sykdom og død. Men her må man jo også vurdere om det er sannsynlig at vaksinen kan beskytte mot smittespredning, sier hun.

– Noen vil jo være mye mer utsatt for å dø enn andre, men det å være utsatt for å dø har ikke bare med alder og underliggende sykdommer å gjøre. Det har også med risikoen for å bli smittet å gjøre. Og der vi har store smitteklynger er det også større risiko for å bli smittet og dø. Det er typisk der hvor folk bor trangt, sier Befring.

Hun sier en skjevfordeling nettopp kan være ivaretagelse av likhet, dersom helsemyndighetene kan dokumentere at det hjelper på smittespredning og at man dermed beskytter flere.

– Man har et grunnlovsfestet forbud mot usaklig diskriminering. Det står også i pasient og brukerrettighetsloven: Man skal ikke ha usaklig forskjellsbehandling, altså gjøre forskjell uten å ha saklig grunn. Men har du en saklig grunn, for eksempel at færre vil dø om vi gjør det på denne måten, ja da er det lovlig, slår hun fast.