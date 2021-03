GOD PLASS: Det har vært god plass på kollektive transportmidler i Oslo det siste året. Så er det også folk blitt bedt om ikke å reise med mindre de må. Foto: Frode Hansen

Kollektivtrafikken falt 40 prosent i Oslo og Viken

Oslo og Viken så en nedgang i antall kollektivreiser på 40 prosent i pandemiåret 2020, tross trafikkvekst før nedstengningen i mars.

Av Stella Bugge

Totalt var det 240 millioner påstigninger i Ruters nettverk i Oslo og Viken i 2020. Det er 158 millioner færre reiser enn i 2019 eller en nedgang på 40 prosent.

– Med tungt hjerte måtte vi be folk om å ikke reise kollektivt med mindre de måtte gjøre en nødvendig reise. Etter å ha jobbet i 12 år for å få folk om bord på kollektivtransporten skulle vi plutselig bli gode på å få dem av, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, i en pressemelding.

Samtidig har kundetilfredsheten aldri vært høyere.

77 prosent av Ruters kunder er tilfreds med kollektivtilbudet. Det er 4 prosent høyere enn i 2019.

Trikk ned 58 prosent

Nedgangen i det totale antallet kollektivreiser har vært merkbart i hele Ruters nettverk. Trikken har falt mest med en nedgang på 58 prosent, fra 53 millioner påstigninger i 2019 til 22 millioner i 2020. Deretter følger tog med 24 millioner påstigninger, en nedgang på 44 prosent fra 2019.

Reitan Jenssen tror det skyldes at kundene har opplevd at man har stått i dette sammen.

Oslos byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, innledet en digital pressekonferanse med å si at dette pleier å være en gledens dag siden man vanligvis ser en kraftig vekst i kollektivtransporten.

– Det er litt begredelig tall nå på grunn av pandemien, men sånn må det være når vi skal overholde smittevernreglene, sier hun.

Det er flere årsaker til at fallet er aller størst for trikken, opplyser Ruter. Bruken av buss for trikk både rundt Majorstuen og Grünerløkka har vært omfattende i lange perioder. I tillegg viser reisedata at andel gange og sykkel har økt under koronapandemien, særlig i indre by, der nedslagsfeltet for trikken er aller størst.

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, peker på at Ruter har tatt samfunnsansvar og greid å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang.

– Kollektivtilbudet er blitt opprettholdt, skoleelever har fått skoleskyss og Ruter har brukt store ressurser for et best mulig smittevern i kollektivtransporten til enhver tid.

