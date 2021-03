KASTET UT: Den norsk-somaliske familien på syv som ble kastet ut på Tøyen i Oslo, fikk ikke medhold i kravet om å få beholde kommunal leilighet. Foto: Bjarte Breiteig

Tøyen-familie kastet ut hjemmefra – tapte i retten

Den norsk-somaliske familien som ble kastet ut fra en kommunal bolig på Tøyen, får ikke flytte tilbake til leiligheten de har hatt i ti år.

Av Sven Arne Buggeland

Oslo byfogdembete begrunner kjennelsen med at det er Oslo kommune og ikke domstolene som kan beslutte å tildele en kommunal bolig til en familie.

Familien saksøkte også kommunen for å få kjent vedtakene om at de ikke er berettiget til kommunal bolig, for ugyldige. Dette spørsmålet er ikke avgjort av byfogden.

Familien må betale kommunens saksomkostninger, etter at de ikke fikk medhold i begjæringen om midlertidig forføyning.

Familien på syv har bodd i treromsleiligheten i ti år og betalt inntil 17.500 kroner i leie hver måned. 10. februar ble de kastet ut av namsfogden, som var bistått av tre politipatruljer.

Klagenemnda i Oslo kommune avslo 24. juni i fjor deres søknad om forlenget leiekontrakt. Bydel Gamle Oslo avslo 12. januar i år søknaden om ny kommunal bolig.

MISTET HJEMMET: Fembarnsfaren som krever å få forlenget leiekontrakten i en kommunal leilighet på Tøyen og advokat Olav Lægreid. Foto: Advisio

Uenige om inntekt

Kommunen mener at familien har for høy inntekt til å bli tildelt kommunal bolig med husleie under markedspris. For en familie med tre barn under 18 år er inntektsgrensen for å få kommunal bolig 583.000 kroner.

Familiens samlede inntekt har de siste par årene ligget over den veiledende grensen. Mor har uføretrygd, far mottar arbeidsavklaringspenger og kjørte inntil nyttår taxi i 15 prosent stilling.

Familiens advokat Olav Lægreid påsto i retten mandag at også en hjemmeboende sønn over 18 år måtte legges inn i regnestykket. Han forsørges av foreldrene mens han tar opp fag på videregående.

Med fire forsørgede barn ville Tøyen-familien så vidt havnet under inntektsgrensen.

Bolig knapphetsgode

På vegne av Oslo kommune understreket advokat Henrik Shetelig i retten at vanskeligstilte ikke har rett til å få kommunal bolig, selv om de oppfyller vilkårene for tildeling.

– I Oslo er kommunale boliger et knapphetsgode. Bydelene må prioritere mellom vanskeligstilte søkere som er kvalifiserte, uttalte Henrik Shetelig fra kommuneadvokaten i Oslo.

Bydel Gamle Oslo får hvert år 1000 søknader, men har bare kommunal bolig til omkring 200 av dem.

Advokat Lægreid mener boligkøen er uten betydning for familien, som etter hans oppfatning har rett til å få forlenget leiekontrakten i boligblokken i Oslo øst.

TREROMS: Familien har i ti år bodd i en kommunal treromsleilighet i Hagegata på Tøyen i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

Utkastelsen fikk et politisk etterspill i Oslo bystyre, som vedtok å be bydelen vurdere familiens søknad om startlån på nytt. Over 1,5 millioner kroner er samlet inn til familien, etter at TV 2 først omtalte saken.

– Opprører mange

– Det er forståelig at saken har skapt et enormt engasjement. Saken opprører mange av oss. Det er veldig fint å se alle som slår ring om familien, uttalte sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i bystyret.

Hun mener engasjementet for familien handler om å beholde mangfoldet i en bydel der boligprisene er presset og sier det er viktig å ta lærdom av enkeltsaker.

Bystyret vedtok å be byrådet vurdere å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger, så lenge coronapandemien pågår.

Bystyret vil også foreta en gjennomgang av regelverket fra 2003 for tildeling av kommunale boliger.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som ivaretar likebehandlingsprinsippet og sørger for at alle vanskeligstilte som trenger bolig, har de samme muligheter og rettigheter, sa sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i bystyret.