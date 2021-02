BRUKBARE DOSER: Søndag morgen ble 400 Pfizer-doser satt i Sarpsborg – på personer fra 75 til 84 år. Det var fryktet at dosene ikke kunne brukes etter et strømbrudd. Foto: Christer Andreassen

Sarpsborg satte de 400 Pfizer-dosene på to timer

Sarpsborg kommune trodde de måtte kaste 400 Pfizer-doser etter strømbrudd i et vaksinekjøleskap. Nå er dosene satt.

Av Pernille Solheim

Mellom klokken 8 og 10 i dag har 400 «sarpinger» fått satt vaksinedosene man fryktet skulle gå til spille.

– Før klokken ti var vi i mål, sier kommunikasjonssjef i Sarpsborg kommune, Pål Nilsen, til VG.

– Vi var spente på om vi ville klare å få så mange til å møte opp på så kort varsel. Men de kom alle sammen og vi fikk satt alle dosene som skulle settes. Så det var veldig bra.

Det var natt til fredag at et kjøleskap med rundt 600 vaksinedoser mistet strømmen på vaksinesenteret i kommunen. Strømbruddet førte til at vaksinene ikke ble oppbevart slik de skal ved riktig temperatur.

Kjøleskapet ble derfor sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse. FHI og Pfizer-leverandøren konkluderte med at vaksinen var brukbar.

Lørdag hasteinnkalte Sarpsborg kommune derfor 400 personer fra 75 til 84 år. Det var disse som søndag morgen fikk satt sin første Pfizer-dose.

«En god vaksinenyhet: Vi oppfordrer alle de inviterte til å svare på tilsendt sms eller via helsenorge, tross kort varsel. Om dette ikke går, kan de likevel møte til oppsatt time søndag ettersom det er nødvendig at vaksinene brukes søndag.», skrev kommunen på Facebook lørdag.

– Er dere letta nå?

– Ja, det er veldig fint å få brukt vaksinene når de først har kommet, selvfølgelig, sier Nilsen.

Det var også oppbevart rundt 400 doser av AstraZeneca-vaksinen i det strømbruddrammede kjøleskapet. Disse tåler varmere temperaturer bedre enn Pfizers vaksiner gjør.

Det er ventet at kommunen skal få tilbakemelding fra FHI på hvorvidt AstraZeneca-dosene kan brukes i løpet av søndag eller mandag.