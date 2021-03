BENSINPRISKRIG: Ap vil skjerme utsalgsprisen på diesel og bensin fra store økninger i CO2-avgiftene. Foto: Terje Pedersen

Slik vil de rødgrønne skjerme bensinprisen fra avgiftssjokk

Arbeiderpartiet vil unnta bensin og diesel fra de store økningene i klimaavgiftene fram til 2025, og lover andre avgiftskutt for å skjerme bilistene i distriktene. Det gjør også SV og De Grønne.

Publisert: Nå nettopp

– Folk trenger ikke å være bekymret for store økninger i pumpeprisen på bensin og diesel i vårt opplegg, sier Espen Barth Eide, Ap’s fremste energi og miljøpolitiker på Stortinget, til VG.

Ap vil støtte forslaget i regjeringens klimaplan, om en betydelig opptrapping av nivået på CO2-avgiften for å presse ned utslippene, men med et viktig unntak for bilistene:

– For diesel og bensin til personbiler, vil vi år for år halvere denne økningen i CO2-avgiften. Fordi pumpeprisene er lavere på Majorstua enn i Mehamn, vil vi også redusere veibruksavgiften på drivstoffet for å utjevne denne forskjellen, sier Eide.

KLIMAFORHANDLER: Espen Barth Eide (Ap) tror han kan bli enig med Sp om CO2-avgift på drivstoff. Foto: Vidar Ruud

I 2025 vil partiet evaluere denne ordningen, basert på hvordan elbil-bruken har utviklet seg.

Stortingets energi- og miljøkomite går nå inn i sluttbehandlingen av regjeringens klimaplan som ble lagt fram i januar. 25. mars skal komiteen legge fram sin innstilling og avklare hva det er flertall for i norsk klimapolitikk.

Ladestasjoner

– Innen 2025 vil vi ha på plass en infrastruktur av ladestasjoner over hele landet. Før folk i Finnmark vil kjøpe elbiler i stor skala, må de vite at de kan lade slik at de kommer fram dit de skal. Denne endringen må vi få fram uten å bruke pisk, og i 2025 ser jeg for meg at fordelene med elbil har nullet ut ulempene. Da vil også rimelige og brukte familie-elbiler være tilgjengelig, sier Espen Barth Eide.

I helgen uttalte Marit Arnstad (Sp) sier det er uaktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner. Det var et direkte ultimatum til Ap om at store avgiftspåslag på drivstoff ville utelukke regjeringssamarbeid.

– Jeg tror ikke vi er så uenig med Sp som de later til å tro, sier Espen Barth Eide.

Rødgrønne samtaler

Han vil om kort tid invitere klimapolitikerne i Sp og SV til samtaler for å finne ut hva det mulig å enes om.

– Sp sier som oss at de vil innfri klimamålene med mellom 50 og 55 prosent kutt. Et viktig premiss for oss begge er at bensinprisen kan bli et par kroner lavere enn konsekvensen av regjeringens forslag til CO2-avgift, sier Eide.

– Klimapolitikken må ikke bli en forskjells-maskin. Vi må få folk med oss inn i det grønne skiftet og ikke skyve folk fra oss, presiserer Ap-talsmannen.

Kraftfull økning

Tredoblingen av CO2-avgiften er det mest kraftfulle virkemiddelet i regjeringens klimamelding, som skal kutte klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030.

Men tredoblingen rammer ikke bare industrien og bedriftene, men folks lommebok, fordi den vil øke bensinprisene til 20 kroner.

Det har både Frp og Sp sagt klart fra om at de ikke vil være med på.

SV: Folkebonus

SV har dette utgangspunktet:

– For å unngå at folk flest blir hardt rammet, foreslår vi en Grønn folkebonus. Dette er en ordning der inntektene fra økningen i CO2-avgift betales ut til folk med vanlige og lave inntekter. Pengene går i sin helhet til alle over 17 år som tjener 500 000 kroner eller mindre, sier SVs klimatalsperson, Lars Haltbrekken.

EL SKAL FREM: SVs Lars Haltbrekken vil ha kraftig satsning på hurtigladere. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I SVs alternative budsjett for 2021 hvor de økte CO2 avgiftene med 50 prosent ville hver person i denne gruppen fått en utbetaling på 1270 kroner i året.

– Siden det er de rikeste i samfunnet som bidrar mest til klimagassutslipp gjennom høyt forbruk og mye reising, vil de fleste tjene på denne ordningen, sier Haltbrekken.

Distriktene vil SV kompensere gjennom geografiske utjevninger, blant annet via forskjellig strømnettleie.

– Ikke minst vil vi ha en kraftig satsing på hurtigladere. Folk på bygda må få mulighet til å delta i elbilrevolusjonen og ikke låses fast til bensin og dieselbil, sier han.

MDG: kutte inntektsskatt

De Grønne er frustrert over manglende dialog om klimameldingen.

– Det er ingen initiativ til bredt forlik, som klimaet trenger, sier leder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne til VG.

Hennes parti vil øke Co2-avgiften, men noe raskere enn regjeringen. I tillegg vil de øke veibruksavgiften slik at bensin og diesel blir 5 kroner dyrere pr. liter.

– Dette gir en inntekt til staten på 5,1 milliarder kroner det første året. Vi betaler alt dette tilbake i en egen klimabelønningsordning: Vi deler det ut til alle bosatt i Norge. Uavhengig av alder, om de har bil og hva slags bil.

VIL SKJERME: De Grønne-leder Une Bastholm vil også skjerme lavtlønte og distriktene. Foto: Frode Hansen

I følge Bastholm må sosial ulikhet håndteres hovedsakelig gjennom endringer i inntektsskatten. Partiet foreslår å gi alle med inntekter under 700.000 kroner mindre inntektsskatt. Personer med inntekter mellom 250.000 og 500.000 kroner får mest tilbake.

– De som tjener mellom 300.000 og 350.000 får 4000 kroner i skattelette i året.

– Det viktigste er å få ned utslippene fort nok

I tillegg har de lagt inn en distriktsprofil i klimabelønningsordningen, hvor folk bosatt i kommuner med redusert arbeidsgiveravgift vil få mer.

– De vil få utbetalt cirka 1600 kroner. For en familie på fire vil det gi en utbetaling på 6 400 kroner per år.

Hun sier folk som ikke er bosatt i kommuner med redusert arbeidsgiveravgift, vil få utbetalt halvparten.

– Hva kan dere gi i et kompromiss?

– Det viktigste er å få ned utslippene fort nok. Så må vi gå i dialog med Ap, SV og kanskje Sp, om en samlet politikk med god sosial profil, hvor vi skjermer de med lave inntekter og tar høyde for ulike behov i by og bygd.

Sp: Dissens

I Sp er det noe uenighet om veien videre.

I siste utkast til nytt partiprogram frem til 2025, var det dissens i programkomiteen.

Flertallet mener at klimaavgifter i transportsektoren må innrettes på en slik måte «at de gir effektive klimakutt samtidig som de ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller».

Men fire i komiteen vil erstatte det med at omstillingen i transportsektoren «må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Eventuelle endringer i CO2-avgiften må underbygge dette».