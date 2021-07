VIL FORTSATT BEHOLDE RATTET: Statsminister Erna Solberg ved rattet i sin valgkampbuss som er på veien fra torsdag morgen. Hun planlegger ikke å styre den, men landet. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Erna Solberg tror på valg-mirakel: Slik vil hun vinne valget

Meningsmålingene dømmer henne nord og ned. Men statsminister Erna Solberg står der som kjerringa mot strømmen og sier hun er trygg på at hun er statsminister etter valget. Her forteller hun hvordan det skal skje.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Erna Solberg kommer med flere løfter og store mål som gjør at hun mener at dagens statsminister - mot alle odds - fortsatt vil være statsminister etter stortingsvalget 13. september.

Torsdag morgen satte hun seg i førersetet i partiets nye valgkampbuss, for å innlede den lange valgkampen frem til valget - bare avbrutt av et par ukers ferie på sitt Vestland i juli.

Den første turen går til nedre del av Viken, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene frem til lørdag.

UT PÅ TUR MED SOLBERG: Erna Solberg pryder siden på Høyres valgkampbuss som dro ut fra hovedstaden torsdag morgen. Foto: HELGE MIKALSEN

I VGs partibarometer for juni fikk de rødgrønne 105 av 169 plasser på Stortinget, de borgerlige 64. Sjelden har forspranget vært større.

les også Kan det likevel gå galt for Jonas?

– Det må et lite mirakel til, hvis Solberg skal fortsette som statsminister, sa Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

– Tror du på mirakler?

– Jeg tror alltid på mirakler. Så tror jeg på overbevisningens kraft. Alle de fire borgerlige partiene har mange velgere på gjerdet som vi skal få ned fra gjerdet. Vi skal vinne valget.

FORNØYD UNGDOM: Erna Solberg tok selfie med Unge Høyre-valgkampmedarbeidere, før hun dro på valgkamp torsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Tre hovedsaker

Hun håper velgerne leter etter helheten.

– Det jeg håper valgkampen kommer til å dreie seg om, er de viktige tingene for Norge fremover. Vi skal gjøre valg av ledelse for Norge de neste fire årene. Skal det avgjøres av øyeblikkssvar over det som irriterer deg mest akkurat nå eller bør det dreie seg om de store utfordringene for Norge?

Svare som hun følger opp sitt eget spørsmål med, er ikke akkurat overraskende:

– Det bør være de store og viktige sakene som er Norges utfordringer fremover.

– Ok; gi oss en liste over de sakene, som jeg antar du mener dere har best politikk på - og som dere skal vinne valget med.

Hun kommer med tre hovedpunkter og begynner med et ambisiøst grønt industrimål.

– Norge skal bli Europas beste vertskap for grønne industrietableringer gjennom å innføre hurtigspor for nye store industrisatsinger, tildele arealer for offshore havvind og etablere fem knutepunkter for hydrogen og minst ett storskala-anlegg for hydrogenproduksjon.

– Så er det en forskjell til

Hun sier det er nødvendig for å få til den viktigste jobben: Å skape nye arbeidsplasser.

– For at vi skal finansiere en raus velferdsstat må vi skape jobber i privat sektor – både i by og land. Før coronakrisen ble fire av fem jobber skapt i privat sektor. Vi skal tilbake dit. Samtidig må flere mennesker inkluderes i arbeidslivet. Det er Høyres ambisjon for Norge fremover.

– Støre sier omtrent det samme?

– Ja. Og så er spørsmålet hvem det er som har best politikk for å skape disse nye jobbene. Når du ser på listen Ap la frem for hva de skal satse på, så var ikke det først og fremst å styrke rammevilkårene for næringslivet. Det var noen industri-tiltak jeg mener vi har mer av og bedre av.

STATS-DEBATT: Erna Solberg argumenterer mot Aps plan om større statlig engasjement på eiersiden i norske bedrifter. – Det er ikke mangel på statlig eierskap i Norge. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Så er det en viktig forskjell til, sier hun:

– Jobbene i norsk næringsliv skapes først og fremst i små og mellomstore bedrifter, med offensiv teknologiutvikling. Jeg har knapt hørt Støre snakke om digitalisering de siste årene. Det krever at vi forsker og utvikler.

Avviser mer stat

– Støre vektlegger at han vil bruke staten, blant annet ved å gå inn på eiersiden?

– Vi er på eiersiden i veldig mange av de store selskapene: Det er ikke mangel på statlig eierskap i Norge. Det vi mangler er gode virkemidler for å hjelpe selskapene. Vi skal bidra til å bygge markeder, slik vi eksempelvis har gjort nylig for to hydrogenferger.

Sak nummer to

Den andre saken hun trekker frem som viktig for å snu stemningen og sikre valgseier, er å styrke kunnskapsskolen.

– Å fullføre skolen øker sjansen for å få jobb. Da vi kom inn i regjering i 2016 var det under 72 prosent som fullførte videregående. Idag er det 79 prosent som gjør det. Vi setter i dag et mål at ni av ti skal fullføre videregående skole innen 2030.

– Hvordan skal dere få til det?

– Gjennom en ungdomsskolereform med bl.a. obligatorisk yrkesfaglig valgfag, oppfølgingsplikt for skolen ved fravær og mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk.

– Løft for yrkesfag

Hun sier de heller ikke vil legge skjul på at det også må stilles krav.

– Skolen skal være en mestringsarene for alle, men du må også stille krav som gjør at alle blir den beste utgaven av seg selv.

PÅ VEI: Erna Solberg på vei fra Akershus Festning, der Statsministerens kontor har lokaler. Foto: Helge Mikalsen, VG

Statsministeren sier yrkesfag blir viktig.

– Vi skal gjennomføre et nytt løft for yrkesfag: Blant annet gjennom et utstyrsløft med mobile utstyrsbusser. Vi har som mål at alle som underviser på yrkesfag skal ha skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Hun legger til:

– Ap vil skrote ordningen med at lærerne skal ha fordypning i fagene de underviser i. Den vil Høyre stå opp for.

Sak nummer tre

Den tredje og siste store saken hun og Høyre vil kjøre på for å vinne velgere er helse og fritt behandlingsvalg.

– Vi skal ha et helsevesen som setter pasienten først – ikke systemet.

Hun gir et løfte.

– Du skal ikke måtte vente mer enn 50 dager på behandling. Når folk må vente på behandling settes ofte livet på vent. Raskere behandling og mindre ventetid betyr at folk raskere får livene sine tilbake, og slipper å bekymre seg for lenge.

Hun setter Høyres helsepolitikk opp mot venstresidens, som i liten grad vil slippe private til.

– Vi vil fortsette å styrke sykehusene og kjøpe ledig kapasitet hos private på statens regning, slik at vi kan gi raskere hjelp til syke som venter på behandling.

Hun viser til en annen sak hvor Ap og venstresiden går en annen vei.

– Ap vil frata de aller svakeste pasientene innen rus og psykiatri retten til å velge behandlingen som passer den enkelte best ved å fjerne fritt behandlingsvalg. Vi går motsatt vei og vil satse mer på fritt behandlingsvalg. Det betyr at pasienter kan velge mellom offentlige og private tilbud på statens regning, fremfor at bare de rike kan kjøpe seg privat behandling, slik venstresiden vil.

Hun trekker til slutt frem en helsesatsning til.

– Vi setter et ambisiøst mål om at unge med henvisning til psykolog eller psykiater skal få hjelp i løpet av maksimalt tre uker.

– Må få til et løft gjennom valgkampen

VG har pratet med Høyre-strateger i regjeringen som sier de borgerlige er nødt til å få et løft gjennom sommeren, slik at velgerne når valget nærmer seg, ser at det faktisk er mulig at det kan bli et borgerlig flertall.

– Deler du den analysen?

– Det som er viktig er at vi får et løft gjennom valgkampen. Dette kommer til å bli tettere enn dagens meningsmålinger tyder på.

AVSLAPPET: Rammen om deler av dette intervjuet med VG var sol og en plen ved Akershus festning. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hun har et mye større problem enn bare oppslutningen om sitt eget parti.

For at hun skal regjere videre, må både KrF og Venstre over sperregrensen på fire prosent. Det har de ikke vært stabilt på lenge.

les også Roter det til for seg selv. Igjen.

I tillegg må Frp og Høyre ende på rundt 15 og 25 prosent.

For tiden sliter Frp rundt ti prosent og Høyre fikk bare 21,1 prosent på den siste målingen i DN 25. juni.

– Alle de fire borgerlige partiene er langt unna der de bør være for at det skal være et håp om borgerlig flertall?

– Ja, men alle de partiene har mange på gjerdet som ikke har bestemt seg. Vi er de som har størst mobiliseringspotensial. På rødgrønn side har de fokus på hvem de ikke skal samarbeide med, for å ta vekk avstanden fra borgerlige velgere til Senterpartiet. Men det er slik at de har valgt et samarbeid til venstre.

– Stemmer ikke av takknemlighet

Det er i dag flertall på målingene for en regjering utgått av Ap, Sp og SV.

– Hvis det ender med at de eksempelvis er avhengige av Rødt for å få flertall, vil du kontakte Vedum for å høre om Sp vil være med i en borgerlig regjering, for å unngå Rødt?

– Jeg opplever at Senterpartiet har valgt side. Måtte Sp på et tidspunkt komme til noe annet, så må initiativet komme derfra. Jeg legger til grunn at de er endel av den rødgrønne blokken.

– Det kan bli full gjenåpning av Norge før valget, hvor vi kan kaste munnbind og fjerne en meters-regelen; håper du at dere får et lite løft av det?

– Jeg mener vi både gjennom oljekrisen og pandemien har vist at vi kan få landet gjennom store kriser, men jeg tror ikke velgerne stemmer på et parti av takknemlighet for hva de har gjort. Jeg håper de fleste stemmer på det partiet de mener best kan styre Norge fremover.