Avviser Frps ultimatum: − Ikke aktuelt å droppe klimatiltak

Regjeringen er ikke villig til å ofre sentrale tiltak i klimaplanen i forhandlinger med Frp. Det sier klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringen har lagt fram sin klimaplan for hvordan Norges utslipp skal halveres de neste ti årene. Erna Solberg har sagt at regjeringen vil forhandle med Frp først, for å sikre flertall på Stortinget og få planen godkjent.

Frps miljøpolitiske talsmann, Jon Georg Dale, krever at regjeringen forhandler om sentrale tiltak for å i det hele tatt begynne en forhandling.

– De må droppe de mest idiotiske forslagene, sier Dale til VG.

Han fokuserer særlig på tredoblingen av CO2-avgiften de neste ti årene. Frp krever dermed at regjeringen er villig til å droppe det tiltaket som skal ha størst effekt på norske utslipp.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) avviser kravet.

– Det kan jeg si veldig tydelig, at vi snakker gjerne med andre partier på Stortinget, men vi vil ikke forhandle ned ambisjonsnivået i planen, sier Rotevatn til VG.

For Frp kan det innebære at de gamle regjeringspartnerne ikke har noe å forhandle om.

Vil ikke lene seg på Frp

Klimaministeren sier at regjeringen neppe kommer til å støtte seg til samarbeid med bare ett parti. I stedet er Rotevatn forberedt på mange diskusjoner om alle enkelttiltakene i planen framover.

– Jeg er for et så bredt forlik som mulig. Jeg tror ikke at vi kan bli enige med ett parti om alt, men jeg håper å bli enige om så mange tiltak som mulig, med så mange parti som mulig, sier Rotevatn.

– Både Ap, SV og Miljøpartiet de Grønne har kalt planen for «svak» og sagt at de ønsker kraftigere tiltak. Er det aktuelt å skjerpe tiltakene i planen og gjøre den enda mer ambisiøs?

– Hvis noen vil gjøre mer, er det bra. Da kan vi snakke om det. Men, da må de være konkret på hva de vil, sier Rotevatn.

– Ikke religiøst forhold til enkelttiltak

Klimaplanen legger opp til at C02-avgiften skal økes fra 590 kroner per tonn i dag, til 2000 kroner per tonn i 2030.

Denne tredoblingen vil føre til konkurser for en rekke bedrifter, sier Dale.

Selv om regjeringen har lovet at de skal kompensere bedriftene gjennom å kutte i skatter og avgifter på andre områder.

– Jeg klarer ikke tro på argumentasjonen deres, når de sier at alle disse pengene skal kanaliseres tilbake igjen. Konsekvensene av dette er ikke skikkelig utredet, og det er ikke belyst i klimameldingen, sier Dale.

Dette har allerede regjeringen vist at er mulig tidligere, svarer Rotevatn. Da har Frp også vært med på å øke CO2-avgiften, og betale tilbake gjennom andre skattelettelser.

– Det eneste jeg hører fra Frp og Senterpartiet så langt, er hvilke tiltak de er imot, ikke hvilke tiltak de er for, svarer Rotevatn.

Han ber partiene være konstruktive og komme med sine egne forslag.

– Vi har ikke et religiøst forhold til enkelttiltak her, men vi skal nå målene våre om utslippskutt. Det er uaktuelt å betale andre land for å ta kuttene for oss.

KAN KUTTE: Widerøe varsler at med økte avgifter på utslipp, vil de ikke kunne fortsette med samme rutetilbud som i dag. Billettene blir for dyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Har Dale rett i at en del næringer og bransjer ikke har tilgjengelig alternativer til diesel og bensin, og ikke kan legge om til grønn energi i dag?

– Det er en relevant diskusjon for enkelte næringer, men svaret kan ikke være at vi da bare skal la være. Det vil skje mye de neste ti årene, og målet framover, det må vi forholde oss til, sier Rotevatn.

NHO Luftfart og Widerøe er blant de som har sagt at avgiftsøkningen vil gjøre det vanskelig å drive videre. Det er ikke tilbakemeldingen fra flertallet, sier klimaministeren.

– Jeg opplever at mange næringer og bransjer ønsker CO2-avgiften, fordi det gir dem forutsigbarhet og en retning framover. Heller det, enn denne vinglingen fra ett år til neste, sier Rotevatn.