PST-sjef for kontra-etterretning: En del naivitet i utdanningssektoren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener noen universiteter fortsatt er noe naive i sine holdninger og handlinger mot utenlandsk etterretning.

– Noen har en profesjonell tilnærming til dette. Hos andre hersker det nok en del naivitet. Vi lever i et åpent samfunn. Men noen er nok ikke flinke nok til å ha to tanker i hodet samtidig, i forhold til å sikre egen virksomhet, sier Hanne Blomberg, sjef for kontraetterretningen i PST.

Sist uke gikk leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité ut og advarte mot for slapp sikkerhet mot økt studentutveksling ved norske universiteter og høgskoler.

– Teknologi-tyveri

Blomberg i PST gir intrykk av at advarselen er berettiget.

– Vi ser at for enkelte land er forskning og utvikling i andre land gjenstand for etterretning. Dette er spesielt rettet mot utvikling innen teknologi, og det inkluderer også å stjele teknologi. Derfor er det viktig for miljøer som jobber med forskning, utvikling og teknologi å ha fokus på sikkerhet, som for eksempel institusjoner innen forskning og høyere utdanning, sier Blomberg til VG.

GLØSHAUGEN: Noe av NTNUs mektige bygningsmasse på Gløshaugen i Trondheim. Foto: NTNU

– På hvilke områder innen høyere utdanning og forskning er det mest grunn til å sikre seg?

– I fjorårets trusselvurdering nevnes en hel rekke områder. Men samlet sett dreier det seg om tekniske utdanninger, maritim teknologi, olje- og energiteknologi, kort sagt miljøer der Norge er kjent for å ha et høyt kompetansenivå, svarer PST-fagsjefen.

FØLGER MED: Hanne Blomberg i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for å forebygge og avdekke etterretning mot norsk utdanning og forskning. Foto: Berit Roald, NTB

Hun legger til at siden kompleksiteten på studiene øker med nivået, så er PSTs bekymring størst med hensyn til doktorgradsutdanningene.

Fremhever fire stater

– Vår erfaring tilsier også at yngre og mindre miljøer gjerne er mer utsatt enn etablerte, store virksomheter.

Blomberg legger heller ikke skjul på mot hvilke stater deres oppmerksomhet retter seg mest.

- Vi fremhever fire stater. Det er Russland, Iran, Kina og Pakistan. Innen de landene vi har oppmerksomhet mot, er det nære bånd mellom den sivile forskningen og de militære våpenprogrammene. I flere av statene er det også egne programmer for masseødeleggelsesvåpen, sier Blomberg.

REKTOR: Anne Borg er rektor ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Foto: NTNU

– Oppdaget forsøk på operasjoner

NTNU er et av Norges største universiteter, og har tidligere hatt erfaring med spionasjesaker mot egen virksomhet.

Rektor Anne Borg mener universitetet hun leder er oppmerksom på trusselen.

– Med vår høyteknologiske profil, er vi kjent med at vi er et ettertraktet mål, og at statlige aktører benytter ulike metoder. Vårt senter for cybersikkerhet har detektert forsøk på nettverksoperasjoner, der det med stor sannsynlighet var såkalt «statlig aktør» som stod bak, skriver Borg i en e-post til VG.

Hun legger til:

– Vi har også eksempler på at våre forskningsmiljø har avdekket at invitasjon til forskningssamarbeid viste seg å ha andre formål enn sivile, forteller Borg.

– Hva har NTNU foretatt seg for å øke sikkerheten mot denne typen virksomhet?

– Vi jobber hele tiden med å øke sikkerheten, men i balanse med den åpenheten og den delingskulturen vi skal ha. I vårt sikkerhetsarbeid ønsker vi å ha fokus på våre verdier. Vi retter oppmerksomheten på den kunnskapen og teknologien vi har som har særlig behov for sikring, fremfor å primært fokusere på enkelte nasjonaliteter, svarer Borg.

Hun legger til at det jobbes med å øke risikobevisstheten i studie- og forskningsinstitusjonen. NTNU har hatt et samarbeid med PST i flere år både med sikte på generell rådføring om sikkerhet, men også i enkeltsaker

– Har PST rett i at det i noen tilfeller har vært en litt naiv tilnærming fra universitetenes side?

– Vårt samfunnsoppdrag er kunnskapsutvikling og -deling, og NTNUs visjon er «kunnskap for en bedre verden». Vi har som grunnleggende innstilling at de vi utdanner og de vi innleder forskningssamarbeid med, har de samme intensjoner som oss. Så har vi sett at det ikke alltid er slik, og at vi spesielt innenfor enkelte kunnskapsområder må tenke ekstra på hvem vi knytter til oss, svarer Borg.

Samtidig understreker hun at etterretning fra andre stater er en samfunnssikkerhetsfaglig utfordring som utdanningssektoren ikke kan løse alene.

