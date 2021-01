BEHANDLES: NPE opplyser til VG at 80 av de 88 sakene fortsatt er under behandling. Her illustrasjonsbilde fra Skedsmotun bo- og behandlingssenter, som ikke kan knyttes til erstatningskravene. Foto: Stian Lysberg Solum (illustrasjonsbilde)

88 krav om pasienterstatning som følge av corona

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt 88 krav om erstatning i forbindelse med smitte på sykehjem og sykehus – eller fordi pandemien har ført til utsatt diagnose eller behandling av andre sykdommer.

NPE opplyser til VG at 80 av sakene fortsatt er under behandling, fem har fått medhold, to avslag og en er avvist.

– De aller fleste kravene – 67 – dreier seg om krav fra etterlatte i forbindelse med dødsfall på sykehjem mens syv av kravene omhandler coronasmitte på sykehus hvorav fem døde, sier Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i NPE.

To av dem som har fremmet krav etter smitte på sykehus, overlevde.

– Resten av kravene dreier seg om alt fra tap av personlige eiendeler til utsatt eller mangelfull behandling på grunn av at coronapasienter har gått foran – altså pasienter som fikk utsatt diagnose eller forsinket behandling for andre lidelser – fordi helsetjenesten måtte prioritere coronapasienter, sier Solvang.

50.000 kroner

Han ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at de kan ha krav på erstatning dersom de – eller noen i deres familie er blitt smittet i helsevesenet.

– Penger fra oss kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever, men vi kan bidra med å dekke utgifter i forbindelse med dødsfall der eldre er smittet på institusjon, sier Solvang.

Men det dreier seg ikke om store beløp.

– Gravferden og andre utgifter i forbindelse med dødsfall dekkes i størrelsesorden 50 000 kroner, sier Solvang. Han legger til at dette er småbeløp sammenlignet med skader i forbindelse med fødsel, men da skal en erstatning fra NPE blant annet dekke for tap av inntekt livet ut.

Solvang peker på at bevisbyrden ved coronasmitte på sykehjem eller sykehus ikke er like sterk som ved feilbehandling på sykehus.

– Det holder at man kan si at det er sannsynlig at smitten er oppstått mens man var innlagt. Det spiller ingen rolle om helsepersonell eller andre har smittet vedkommende på sykehjemmet eller sykehuset, sier han.

Tar noen måneder

NPE sier de strekker seg langt for å behandle sakene så raskt som mulig, men at det likevel kan ta noen måneder.

– Det er ikke så mange som har søkt om erstatning?

– Det er vanskelig å si noe skråsikkert om dette, men det kan se ut som om flere har krav på erstatning enn de som har tatt kontakt med oss når man ser på statistikken over hvor mange eldre som har dødd av corona i Norge, sier Solvang.

Det er totalt registrert drøyt 61 000 smittede i Norge mens 550 har mistet livet, hvorav 356 er over 80 år.