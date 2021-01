Dette skal til for at de letter på tiltakene

Helseminister Bent Høie tror ikke at vi greier å eliminere det muterte viruset, men han tror vi kan greie å stoppe det.

Publisert: Nå nettopp

– Smitten fortsetter å gå ned.

Det slo helseminister Bent Høie fast under en pressekonferanse tirsdag, tre dager etter at regjeringen stengte ned 10 kommuner i Oslo-regionen for å stanse spredningen av det muterte viruset påvist i Nordre Follo.

Søndag la de også harde smitteverntiltak på ytterligere 15 kommuner på Østlandet. Alle tiltakene varer frem til søndag 31. januar.

– Dette er ikke ment som langsiktige tiltak, understreker helseministeren.

– Om viruset ikke har spredt seg vesentlig på Østlandet, kan vi lette noen tiltak. Men hvis virusvarianten har spredd seg så mye at vi ikke kan lette tiltak, så må vi vurdere tiltak som kan forsinke smitten, fortsetter han.

Helseministeren opplyser videre at Folkehelseinstituttet nå analyserer en rekke prøver med mistanke om den nye britiske varianten.

Han peker også på vaksinering som et håp i enden av tunellen.

– Jeg tror ikke vi vil greie å eliminere denne varianten, men i kan slå den ned. Det er viktig å forsinke at den sprer seg når vi vaksinerer, sa Høie.

– Men når flere aldersgrupper og risikogruppen er vaksinert, har vi redusert risikoen for sykdom.

IVARETAR SKOLENE: Kunnskapsminister Guro Melby understreket at på rødt nivå skal elevene være mest mulig på skolen. - Sårbare barn og unge skal ha et fysisk tilbud hver dag, sa Melby. Foto: Jil Yngland

De plutselige innstramningene i helgen kom etter at det fredag ble kjent at Nordre Follo kommune har avdekket flere positive prøver av det britiske muterte viruset.

Siden da har antallet positive prøver som viser mutert virus økt.

Til sammen er det nå påvist 69 tilfeller av den muterte varianten av viruset i kommunen, som fortsatt venter på flere prøvesvar.

– Innføringen av de strengere reglene var basert på den daværende smittesituasjonen, men også en bekymring for den nye mutasjonen, fastslo Bent Høie, med henvisning til Nordre Follo-tiltakene.

– Med en mer smittsom variant vil de nasjonale tiltakene sannsynligvis være strengere.

Ifølge VGs coronastatistikk har Norge nå en sykende smittetrend.

– Vi har fått et overtak i en brytekamp. Men jeg skal ikke legge sjul på at tiden som kommer vil bli krevende, sa helseministeren.