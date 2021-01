ØNSKER MER: Vaksinedosene blir fordelt jevnt, men enkelte kommuner med høyt smittetrykk ønsker nå flere doser. Foto: Tone Spieler

Den norske strategien: Sender vaksiner til 88 kommuner uten smitte siste måned

Regjeringen har valgt en jevn fordeling av vaksinedosene – til hele landet. Målt mot smitten den siste måneden, kommer Hitra dårligst ut av det.

Det viser en kartlegging VG har gjort.

Den krysser smittetall for den siste måneden med fordelingen av vaksinedoser så langt.

Alle 356 norske kommunene har fått vaksinedoser, men 88 kommuner har ikke registrert noen smitte den siste måneden.

24 av disse har ikke registrert smitte i det hele tatt det siste halvåret, som for eksempel Gamvik, Sirdal og Bokn.

44 av dem har kun registrert 1–5 nye smittede siste halvår, som Nesna, Bykle og Snåsa.

Debatten rundt om områder med stor smitte skal prioriteres først, har rast i hele januar. Men regjeringen og FHI har stått fast: De vil ha en jevn fordeling til hele landet. Doser fordeles ut fra hvor mange det er i risikogruppene i hver kommune.

Søkte om flere doser

Målt mot smitten den siste måneden, er det Hitra kommune som kommer dårligst ut. Kommunen sto midt i et utbrudd i starten av januar og søkte FHI om å få flere doser. Det fikk de ikke.

– Vi var litt fortvilte og følte at det brant rundt oss på alle kanter. Vi dristet oss til å fremme en slik søknad, uten særlig resultat, sier Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen.

– Det har vært en debatt rundt om kommuner med mye smitte skal prioriteres først, mener du det?

– Jeg mener at det burde være et av kriteriene, smittepresset. Jeg kjenner jo på det at man kan bli beskyldt for å være kø-sniker, og det er ikke noen god følelse, sier Haugen.

Ønsker flere doser

Haugen får støtte fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun:

– Stavanger kommune skulle selvsagt ønske seg langt større ukentlige leveranser av vaksinedoser, så vi raskt kan vaksinere risikogruppene og ta fatt på massevaksineringen, sier ordfører hun.

Gjennom desember økt smitten i Stavanger og like etter jul fikk kommunen flere smitterekorder. Stavanger er nummer ti på listen over kommuner som kommer dårligst ut når man krysser smittetall og vaksinedoser.

– Jeg har forståelse for at objektive kriterier må legges til grunn for fordelingen av vaksinedoser. Men det vil være en fordel om et høyere smittetrykk over tid blir hensyntatt i fordelingen, sier Nessa Nordtun.

Hun forteller at et høyt smittetrykk setter store og viktige samfunnsfunksjoner på spill.

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nedtun ønsker flere vaksinedoser. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Det er klart det har store konsekvenser for næringslivet, skoler, barnehager, sykehjem og sykehus. Jeg håper myndighetene ser at økt vaksinering kan bidra til å dempe presset på disse områdene, sier hun.

Trondheim og Oslo er også blant de 30 kommunene som kommer dårligst ut.

Trondheim kommune vil imidlertid ikke kommentere hva de mener om den norske vaksinestrategien. Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim henviser til FHI.

Drøfter strategi jevnlig

Regjeringen henviser til FHI når det gjelder hvorfor smittepress ikke er en av kriteriene for fordelingen.

– Det er naturlig at Folkehelseinstituttet svarer i denne saken. Regjeringen har fulgt deres råd om prioriteringen, og de kan begrunne mer faglig hvorfor smittepress ikke er et kriterium for fordeling av vaksinedoser, skriver Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg opplyser at det hittil ikke har vært noe ønske om endringer i strategien for geografisk fordeling. Foto: Fredrik Hagen / NTB

FHI-direktør Camilla Stoltenberg understreker at strategien er å fordele antall doser til kommunene etter hvor mange som er over 65 år, dvs. likt til alle kommuner etter folketall over 65 år.

– Strategien er anbefalt av FHI og regjeringen sluttet seg til den i desember 2020, opplyser hun.

Stoltenberg forteller at FHI drøfter strategien jevnlig, men at det hittil ikke har vært noe ønske om endringer i strategien for geografisk fordeling – og det ligger heller ikke an til det.

– Strategien åpner imidlertid for at man ved høyt smittepress over tid enkelte steder kan vurdere å fordele doser skjevt, det vil si gi mer til noen geografiske områder og mindre til andre. Det er betydelige utfordringer ved en slik fordeling og vi tror ikke at det blir aktuelt i Norge, men det bør ikke utelukkes som en mulighet. Vi mener at Norge ikke er i en slik situasjon nå, og heller ikke har vært det, sier Stoltenberg.