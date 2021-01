BRA TILSLUTT: Ved hjelp av samboeren Alexander Bertin ( 36) gjorde Phuong Nguyen (36) en helteinnsats og fødte lille Frida Mai utenfor Ullevål sykehus. FOTO: Privat

Stoppet av vakt – måtte føde utenfor sykehuset i 10 minusgrader

Phuong Nguyen (36) fødte utenfor inngangen til Ullevål sykehus i 10 minusgrader fordi de måtte svare på coronaspørsmål. – Svært beklagelig, sier Aase Devold Pay, assisterende avdelingsleder ved fødeavdelingen.

Publisert: Nå nettopp

– Det var en helt vanvittig opplevelse. Jeg er bare så utrolig takknemlig for at det gikk bra med Phoung og den lille jenta vår, forteller den nybakte tobarnsfaren til VG.

Samboeren Alexander Bertin (36) holdt baby Frida Mais hode og skuldre da hun ikke ville vente lenger.

Lille Frida Mai var 3,4 kilo, 50 centimeter lang, og ble født akkurat den datoen legene hadde forespeilet.

Men bortsett fra vitale mål og ankomstdato, ble hennes vei ut i verden alt annet enn normal.

Sjokket på parkeringsplassen

Mor og far har en jente på to og et halvt år fra før. Hun kom også fort til verden, «men da var det i det minste 30 minutter med pressrier før hun var ute» forklarer faren til VG.

Med en høygravid Phuong planla paret å dra inn til sykehuset litt tidligere denne gangen.

Ved 22-tiden på termindato, mandag 25. januar, kom riene. De var ikke så sterke, og den annengangsfødende følte hun hadde god kontroll over situasjonen. Paret ringte til ABC-klinikken på Ullevål, der Phuong skulle føde, og en drøy time senere satte de seg i bilen for å kjøre til sykehuset.

– Da var stemningen fortsatt ganske rolig, og riene var ikke så voldsomme.

Paret parkerte utenfor klinikken klokken 23:25. I det Phuong åpnet døren til bilen, endet stemningen seg.

– I det hun tok i døren, kom det en kjempesterk rie. Hun klarte nesten ikke å åpne døren. Så da skjønte vi at vi måtte inn på sykehuset fort, forteller Alexander.

LYNBABY: Det gikk ti minutter fra foreldrene parkerte utenfor sykehuset, til lille Frida Mai var ute. Foto: Privat

20 spørsmål

Så fort kunne det ikke gå, viste det seg.

For i tråd med smittevernreglene for corona, måtte paret inn i «coronateltet» for å svare på de standardiserte 20 spørsmålene som alle som skal inn på norske sykehus, må gjennom nå.

Der ble de stående, forteller barnefaren, bare fem meter fra døren der de kunne få tilkalt hjelp fra jordmødre.

– Samboeren min lå på bakken i smerter mens hun svarte på coronaspørsmålene. Jeg skjønte at det begynte å bli virkelig kritisk, for jeg hadde problemer med å få kontakt med henne, forteller Alexander Bertin til VG.

«FØDESTUA»: Alexander og Phuong kom ikke lenger enn til inngangen før babyen ville ut. Foto: Privat

«Hun kommer nå!»

Etter endt spørsmålsrunde løp Alexander bort til inngangen til fødeklinikken og ringte på hos resepsjonen. Der også tok det tid før noen åpnet.

– Phuong sa: «Du må holde meg nå». Mens jeg holdt henne fikk jeg ringt jordmoren med den andre hånden. Rett etterpå skrek Phuong: «Det åpner seg. Hun kommer nå!».

For sikkerhets skyld kjente Alexander utenpå buksen til samboeren.

– Da kjente jeg hodet til babyen. Jeg tok av henne buksen mens hun sto. Jeg var livredd for at barnet skulle falle ut, så jeg holdt godt fatt i hodet og skuldrene til babyen, forteller han.

Blodspor i lobbyen

Ikke et sekund for tidlig kommer jordmødrene løpende ut. De får forløst resten av den lille jenta, og lagt Phuong i en rullestol. Klokken er 23:35, og det har gått ti minutter siden paret parkerte bilen.

– Det var blodspor gjennom hele lobbyen. Men så kom vi inn på et rom, og de fortalte at alt hadde gått bra.

– Det var virkelig en mellom-liv -og -død-situasjon. Jeg var så veldig redd for at jeg hadde gjort noe feil – for eksempel når jeg hadde tatt på barnet uten å vaske hender, eller at de ti minusgradene ute skulle gjøre at barnet nye nedkjølt.

Jordmødrene forsikret han om at ingen skade var skjedd.

Debrif på telefon

Torsdag, knappe tre dager etter den dramatiske utendørsfødselen, er Phuong fortsatt på sykehuset med lille Frida Mai, mens Alexander har dratt hjem for å være med parets eldre datter.

Det er jo coronabakteppet som gjorde situasjonen såpass kritisk, reflekterer Bertin, og tenker på den omstendelige prosedyren i teltet. Etter fødselen la jordmødrene til rette for at Alexander og mannen i coronateltet skulle få snakket sammen på telefonen. Og paret retter en stor takk til jordmødrene på ABC-klinikken på Ullevål.

– De fortalte at han hadde fått seg en skikkelig støkk. Jeg beroliget ham med at alt hadde gått bra, og sa – med glimt i øyet- at han ikke måtte bruke så lang tid neste gang. Jeg stiller meg helhjertet bak smitteverntiltakene, men i visse situasjoner synes jeg man kan må kunne utøve en viss grad av skjønn, sier den nybakte tobarnsfaren.

Svært beklagelig

– Når pasienten henvender seg til fødeavdelingen skal personalet ta rede på situasjonen eller problemet, slik at pasienten får rett hjelp til rett tid, svarer Aase Devold Pay, assisterende avdelingsleder ved fødeavdelingen på Ullevål Sykehus, til VG.

Hun sier at akutte pasienter skal prioriteres i forbindelse med det såkalte pretriage-skjemaet alle pasientene må fylle inn.

– Dersom en pasient i aktiv fødsel opplever å bli stående i kø i forbindelse med pretriage, er det svært beklagelig, sier Devold Pay.

PS! Triage er fransk for sortering. Pretriage er en prosess på sykehus for å bestemme prioritering i behandling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er.