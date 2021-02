EU-MANN: Bent Høie har hele veien vært positiv til EU, og samarbeidet om vaksineavtaler. Foto: Helge Mikalsen

Coronavaksine: Derfor gjorde ikke Norge som Israel

Historien om hvordan Norge skulle få tilgang til vaksiner, ble avgjort gjennom noen intense måneder i sommer. Men Norge bestemte seg tidlig for ikke å inngå avtaler alene.

Da Norge begynte å vaksinere, var det tempoet nasjonalt som fikk mye oppmerksomhet.

Men de siste ukene er det leveransene som har sviktet: AstraZeneca leverer langt færre doser til EU enn planlagt – og det forsinker vaksineringen av Norge.

Norge kjøper vaksiner via EU, og ikke alene. Det var ikke gitt at det skulle bli sånn. Men det var hele veien det Norge jobbet for.

Det mener helseminister Bent Høie fortsatt at var det riktige valget:

– Uten avtalen med EU ville vi virkelig hatt store utfordringer. Det kan godt tenkes at vi hadde klart å klore oss gjennom døren hos et selskap og fått en avtale alene, men på det tidspunktet ville det vært en veldig stor risiko knyttet til om det var det selskapet som lyktes med en vaksine, og på hvilket tidspunkt vi eventuelt ville fått den, sier han til VG.

I denne saken forteller Høie om alle valgene som ble tatt, som gjorde at Norge havnet der vi er i dag:

– Entydige tilbakemeldinger

Den 4. desember 2020, like før en ny bølge med smitte skulle slå inn over Norge, sa helseministeren på en av regjeringens pressekonferanser at dagen man hadde ventet på siden mars, snart var her. «Det er lys i enden av tunnelen», sa han.

Da nærmet den første vaksinen seg godkjenning i EU. Men for å finne ut hvorfor vi havnet der, må vi spole enda lenger tilbake – til mars 2020, da Norge sto i den første smittebølgen.

Da hadde ikke Norge noen avtaler med vaksineselskaper – og det fantes heller ingen vaksine. Men et titalls selskaper hadde startet å utvikle en.

I begynnelsen var Norge en pådriver for det globale vaksinesamarbeidet Covax, som skulle sikre vaksineavtaler til alle verdens land, sier Bent Høie. Men han sier det raskt ble klart at man ikke kunne sikre god nok tilgang for den norske befolkningen gjennom det.

– Det er en veldig komplisert struktur, med mange land med ulike interesser. Parallelt så vi at en rekke større land som USA, Kina og Russland begynte å handle på egen hånd. Så vi startet å sondere mot de andre landene rundt oss – de nordiske landene, europakommisjonen og industrien, om hva som var mulighetene, sier han.

– Vurderte dere det på noe tidspunkt som realistisk at Norge kunne inngå en egen avtale?

– Det var ikke helt utenkelig på det tidspunktet at det kunne være en løsning. Men tilbakemeldingene var ganske entydige. Vi fikk svar om at det var lite realistisk for et land som Norge å få enkeltavtaler som ville gi vaksiner raskt, og at en burde søke samarbeid med andre land.

Departementet vil ikke opplyse hvilke selskaper Norge var i kontakt med.

På det tidspunktet visste man heller ikke hvilke vaksiner som ville fungere, og bli godkjent. Flere av vaksinene ble utviklet på plattformer som aldri har vært brukt før.

– Så du skulle hatt ganske mye is i magen hvis du som land hadde satset på den vaksinen som ble godkjent først, sier Høie.

fullskjerm neste NEDGANG: Bent Høie ble skuffet da AtstraZeneca nedjusterte prognosene for hva de kan levere nå til Europa og Norge - men sier det må avklares i EU om det var brudd på kontrakten.

Israel er et av landene som gjorde nettopp det. De satset tungt på Pfizer-vaksinen, og nå er de det landet som har vaksinert den høyeste andelen av sin befolkning.

– Ja, etterpåklokskap er en eksakt vitenskap. Men hvis vi i juni skulle satset på en avtale med det selskapet og den vaksinen, hadde vi satset på en vaksine på en plattform som aldri før har blitt brukt. Hadde vi stått i en situasjon der vi tenkte «hvilken vaksine skal en tørre å satse på hvis vi bare får én eller få avtaler», tror jeg mange hadde tenkt at det ville være lurt å satse på noen vaksiner på plattformer som har blitt brukt før. Og hadde vi gjort det, hadde vi endt opp med noen av de vaksinene som ikke er godkjent ennå, sier Høie.

Allerede i mars hadde det krystallisert seg at Norge måtte inngå i allianser med land for å kunne forhandle om avtaler, ifølge Høie.

Men hvilke allianser, var ikke klart.

På det tidspunktet hadde heller ikke EU begynt å forhandle om kontrakter med noen av legemiddelfirmaene som utviklet vaksiner.

Fikk først nei

Norge var i telefonsamtaler med flere land, som Japan, Singapore, Sveits – også Israel, opplyser UD. Alle landene har i dag endt opp med ulike løsninger.

Samtidig gikk Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland sammen og begynte å forhandle med selskap om avtaler på vaksine. De forhandlet om avtaler som var store nok til å dekke hele Europa, forteller Høie.

Det var i juni. De fire EU-landene begynte å bli utålmodige, bekrefter han.

– Det er helt riktig – de landene var nok utålmodige og ville ha avtaler, så de var veldig viktige for å få fortgang i dette.

FØR STORMEN: Den tyske helseministeren Jens Spahn snakker med sin franske kollega Agnes Buzyn under et møte om hvordan EU skulle håndtere pandemien i Brussel, den 13. februar 2020. Senere blir disse landene sentrale i vaksinestrategien til EU. Foto: Francisco Seco / AP

Lørdag den 13 juni klokken 16.21 ringer Høie til sin tyske kollega, helseminister Jens Spahn. Samme dag hadde de fire landene undertegnet sin første vaksineavtale med Oxford/AstraZeneca.

Norge spurte om å få være med på avtalen. Men tilbakemeldingen var at de hadde bestemt seg for å ikke ta inn andre land, sier Høie.

– Det var litt nedslående. Men det positive han sa, var at han regnet med at kommisjonen relativt raskt kom til å overta dette initiativet, og at jeg egentlig burde konsentrere arbeidet opp mot kommisjonen.

Like før hadde en rådgiver ved statsministerens kontor i Frankrike tatt direkte kontakt og bedt Norge om å skrive til den franske presidenten. 11. juni sendte Erna Solberg brev til de fire landene. Også her var svaret at Norge burde ta kontakt med kommisjonen.

Den 14. august snakket Erna Solberg over video med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Etterpå skrev hun dette på Twitter:

– Så alt var, selv om man hadde fått forsikringer, åpent fra mai til august?

– Det var mange alternativer, men da vi sto i begynnelsen av juli så fremsto EU-alternativet som det tryggeste og sikreste. Det var også da vi hadde fått politiske forsikringer, sier Høie.

Den juridiske løsningen kom først på plass senere den måneden.

– Men da hadde man jo ikke egentlig noe sikkert alternativ – var dere stressa?

– Vi var jo stresset i form av at vi på det tidspunktet ikke visste hvilke løsninger det ble. Men det som var beroligende, var at uansett om vi snakket med kommisjonen eller medlemsland, opplevde vi aldri uvilje.

Høie sier han hele veien hadde jevnlige møter med nordiske kolleger, deltok i uformelle helseministermøter i EU, og at embetsverkene snakket sammen våren og sommeren.

– UD jobbet utstrakt med å innhente informasjon om hva som skjedde i de ulike landene. Så det var summen av denne slags «etterretningsinformasjonen» som ga oss oversikt.

Vil ikke inngå egne avtaler

EU har også fått kritikk for å være bakpå i vaksinekampen. Les mer om det her.

– Er det umulig å inngå egne avtaler for oss nå?

– Nei, vi kunne ha startet å inngå avtaler nå, men det ville være vaksiner som vi ville fått lenge etter at vi hadde hatt bruk for det. Vi hadde ikke fått flere vaksiner nå. Det som ligger i nær tidslinje som i det hele tatt ville være interessant for oss er allerede solgt. Det er produksjonskapasiteten på godkjente vaksiner som er utfordringen, sier Høie

– Er det noe i avtalen Norge har med EU som ville forhindret oss fra å samtidig inngå egne avtaler med selskaper for å få mer nå da?

– Vi er ikke akkurat i en posisjon hvor det vil være særlig klokt å opponere mot en sånn solidaritet. For vi er de som har vært avhengige av den solidariteten. Så jeg tror det hadde kommet veldig sterke reaksjoner hvis Norge hadde brutt den solidariteten og tatt doser fra de andre landene i EU, sier Høie.

Han understreker at Norge er et ikke-medlemsland og at EU-landene har avgitt doser for at vi skal få.

– Hva som hadde vært reaksjonen deres overfor et land som opptrådte på den måten, det er spekulasjoner. Men det ville være ekstremt uklokt å sette det samarbeidet som faktisk sikrer oss vaksinen i dag på prøve.

fullskjerm neste MASSEVAKSINERING: Her vaksineres israelere i en kinosal gjort om til vaksineringssenter.

Dette stod fortsatt i veien

Den 2. juli hadde regjeringen formelt bestemt at Norge skulle ha en hovedstrategi knyttet opp mot EU. Men likevel var ikke alt avklart: EU skulle kjøpe vaksiner gjennom en del av samarbeidet Norge ikke er en del av.

– Juristene i kommisjonen sa at juridisk så er ikke det mulig. Men da jeg snakket med helsekommissæren i sommer sa hun jo egentlig rett ut at dette finner vi en politisk løsning på, men vi ser ikke løsningen akkurat nå.

Norge kom i kontakt med Sveriges vaksineforhandler, Richard Bergström. Det var han som foreslo en modell der EU-land frasier seg en andel på inntil tre prosent av vaksinedosene for å dekke EØS-landene - og at Norge kunne betale via Sverige, bekrefter han.

NORGES MANN: Richard Bergström løste floken om hvordan Norge kunne bli med i EUs vaksinesamarbeid. Foto: Pontus Orre

Den 20 august offentliggjorde Stefan Löfven på en pressekonferanse at den svenske regjeringen hadde tatt på seg denne oppgaven.

Det er først på dette tidspunktet Norge helt sikkert kan si at en avtale om å skaffe vaksiner er i boks.

– Det var aldri sånn at vi var i en situasjon der vi tenkte at de ikke vil ha oss med - vi følte oss trygge på det. Men det vi var redde for, var «klarer vi å finne den mekanismen som gjør at vi går rundt de juridiske problemene», sier Høie.

Mener Norge var tidlig ute

Samtalene med EU om hvordan vi kunne kjøpe vaksiner sammen med dem, pågikk altså fra juni til august. Men Høie vil ikke gå med på at tidslinjen for vaksinekjøpet starter i sommer.

– Vi visste jo i mars at vi måtte ha en vaksine, og så begynte vi å lage en avtale med EU i juni?

– Da var vi i den fasen hvor vi måtte bidra til å utvikle vaksinekandidater. Og det er det vi bidro med blant annet gjennom CEPI. Så jobbet vi med det internasjonale samarbeidet, og det første initiativet som ble tatt var Covax. Men vi hadde også samtaler og dialog med EU-land og med EU- kommisjonen i løpet av våren, både politisk og på embetsnivå.

– Men når begynte dere konkret med å få vaksiner til Norge?

– Det er derfor jeg starter der, sier Høie, og viser til at Norge bevilget 2.2 milliarder kroner til CEPI i mars, og hadde flere møter med dem.

Han sier det hadde betydning for Norges posisjon at Norge bevilget så mye penger tidlig til å finansiere utvikling av vaksinen.

– Det betyr at når Norge er blant initiativtagerne til CEPI, og en stor finansieringskilde på et tidlig tidspunkt, så øker de andre landenes vilje til å tenke at Norge hører med i dette fellesskapet. Hadde vi vært et land som bare tenkte på oss selv og ikke var aktive i CEPI, GAVI og Covax, så hadde vi hatt mindre kredibilitet i det arbeidet som har gått hele våren med å bli en del av en allianse som sikrer vaksine til befolkningen.

UTVIKLING: Tysklands forbundskansler Angela Markel var veldig opptatt av CEPI, og å jobbe sammen med Erna Solberg for å finansiere CEPI opp, ifølge Høie. Foto: Heiko Junge

Slik fungerer EU-avtalen Norge er på like vilkår med de andre EU-landene, og får en lik andel vaksiner fordelt etter befolkning.

Høie sier Norge betaler den samme prisen som EU-landene for vaksinen, sammen med et overslag som dekker felleskostnaden EU har hatt for programmet.

Norge har meldt inn at vi ønsker det maksimale av det vi kan få av vår andel, ifølge Høie. Hvis noen land takker nei til doser, fordeles de til de andre landene.

Hvis vi ender opp med for mange vaksiner, vil de gå til andre land som har behov.

Regjeringen har satt av 3,77 milliarder til vaksine i budsjettet for 2021, men det er en beregning. Avtalene forplikter først når en vaksine er godkjent.

Når en vaksine er godkjent, er Norge forpliktet til å kjøpe uansett om man trenger vaksinene eller ikke. Ifølge Høie er Norge ikke i nærheten av en situasjon der man må prioritere mellom vaksinene på grunn av pris

Norge er også med i Covax -samarbeidet, der avtalene tar utgangspunkt i at 20 prosent av befolkningen i hvert land sikres en vaksine. Vis mer

Høie sier Norge betaler den samme prisen som EU-landene for vaksinen, sammen med et overslag som dekker felleskostnaden EU har hatt for programmet.

Hvis Norge får flere vaksiner enn det vi trenger, sier han vaksinene vil bli gitt videre til land som trenger dem.

