Vil åpne moské til vaksinering

Styreleder Arshad Jamil i Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo mener stengte moskeer bør brukes til vaksinering mot coronaviruset.

Det er lenge siden moskeene i hovedstaden har vært åpen for drift. Men når VG møter styreleder Arshad Jamil i Islamic Cultural Centre tar han frem nøklene til moskeen i Tøyenbekken i Oslo, og åpner opp dørene for et nytt forslag.

– Nå er moskeene stengt, men jeg mener de kan brukes til noe samfunnsnyttig, som for eksempel vaksinering. Moskeene er ofte bygget som haller, og ligner mer på idrettshaller enn kirker innvendig. Det er store lokaler over flere etasjer som kan bygges raskt om, sier Jamil til VG.

Mandag var det satt litt over 78.000 enkeltdoser av coronavaksiner i Norge, ifølge VGs vaksinespesial. Det nærmer seg 2000 fullvaksinerte personer her i landet, altså gruppen som har fått både første og andre omgang av vaksinen.

En rekke argumenter

Styrelederen trekker frem flere årsaker til at forslaget hans kan være en vinn-vinn-løsning:

** Det kan få fortgang på befolkningens motstandskraft mot viruset

– Den aller viktigste årsaken er å få opp tempoet på vaksineringen. Jeg ser for meg flere hundre vaksiner hver dag, sier Arshad Jamil.

** Kommunene slipper å okkupere idrettshaller, en praksis som blant annet rammer breddeidretten.

– Jeg har sett reaksjonene som har kommet etter at man foreslo å bruke idrettshaller til vaksinering. Jeg har selv barn som er lei av at breddeidretten er kansellert igjen – og jo færre idrettshaller som må stenges pga. vaksinering, jo bedre, sier Jamil.

OPPFORDRING: Andre moskeer burde også stille lokalene sine til disposisjon, mener Jamil. Foto: Helge Mikalsen

Signaleffekt

ICC-styrelederen har jobbet nesten et år som koordinator i paraply- og dialogorganisasjon Muslimsk Dialognettverk (MDN), og har hatt jevnlige møter med myndighetene om informasjonsspredning om viruset. Erfaringen fra dette arbeidet er bakgrunnen for Jamils neste argument.

** Det vil gi gode signaler til en stor del av den norsk-muslimske befolkningen.

– Vi har vært med på den nasjonale dugnaden hele veien, og jeg tror dette vil gi en symboleffekt for enkelte miljøer som kan ha vært skeptiske til vaksinen – når de ser at vaksineringen skjer i moskeene, sier Jamil.

Til slutt mener han at det er en viktig drahjelp i de religiøse forbildene.

** La religiøse ledere gå først i køen

– Gjennom Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) har vi allerede fremmet et forslag om å la religiøse ledere gå foran i køen. Dette vil være med på å motivere de miljøene som vi kanskje ellers ikke klarer å nå dersom de ser at imamen vaksineres, sier Jamil.

Styrelederen oppfordrer andre moskeer i Norge til å gjøre det samme.

Hastemøte om tilbud

Sent søndag kveld hadde ICC-styrelederen et hastemøte med kommunen om saken. Han opplevde at de var veldig positive til tilbudet om å bruke moskeen til vaksinering, forteller han.

Bydelsdirektør for Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, sier at bydelen foreløpig har de lokalene de trenger, men utelukker ikke å benytte seg av moskeen i fremtiden.

– I utgangspunktet er det veldig positivt at man tenker denne veien. Akkurat nå har vi ikke behov for det, men jeg vil gjerne ta med meg tilbudet, i likhet med andre tilbud vi har fått, til eventuelle behov i fremtiden, sier Pran til VG.