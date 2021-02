VALGETS KVAL: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) avbildet på sin statsrådsplass i stortingssalen mens hun gjør seg klar til spørretime. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Melbys eksamens-dilemma: Får negative følger uansett

Regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby (V) sliter med to onder: Eksamen som vanlig betyr trøbbel ved fortsatt smittetrykk. Avlyst eksamen kan gjøre avgangskullet på videregående til et «gullkull» i konkurransen om studieplasser.

Publisert: Nå nettopp

Sist uke opplevde regjeringen et massivt påtrykk fra flere hold om at eksamen i juni må avlyses. Både lærerorganisasjoner, Elevorganisasjonen, opposisjonen på Stortinget og faginstansen Utdanningsdirektoratet anbefaler avlyst eksamen på grunn av corona-situasjonen.

Likevel trenger regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby (V) enda mer tid på å bestemme seg. Også mandag skal hun ha møte med berørte parter for å ta dem med på råd etter at et lignende møte fant sted sist uke.

Men den endelige beslutningen, er det skolestatsråden selv som må stå i.

– Vi jobber med å se på ulike alternativer. Vi har grundige drøftinger med både kommuner, fylkeskommuner samt lærer- og elevsiden om hva som er mulig å få til, sier Melby til VG.

NYNORSKEKSAMEN: Eksamen for privatister ble arrangert under spesielle omstendigheter sist vår, mens eksamen for skoleelever ble avlyst på grunn av pandemien. Her er det privatister i Valhall arena som avlegger eksamen i nynorsk skriftlig i juni 2020. Foto: Terje Bringedal, VG

– Krevende med eksamen i full skala

Hun legger ikke skjul på at beslutningen er vanskelig.

– Det er et skikkelig dilemma, ja. Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppdrag å komme tilbake med en ny skisse over hva som er mulig å få til siden det ser svært krevende ut å få arrangert eksamen i full skala. Vi jobber ganske intenst med å finne ut hva som eventuelt er mulig ved ulike scenarioer, sier Melby til VG.

Hun understreker at det hverken er beslutningsvegring eller ubegrunnet opphold som gjør at det tar tid å bestemme seg.

– Dette er en alvorlig sak hvor det får konsekvenser for svært mange uansett hva vi beslutter. Uansett utfall må vi ha en plan for oppfølging av det vi beslutter. Jeg vil også vektlegge at berørte parter blir med på – og har forståelse for hva vi bestemmer oss for, sier hun.

Melby vil ikke gå detaljert inn på hva som er de viktigste argumentene for og mot avlysning. Men VG kjenner til at mange – spesielt blant tidligere avgangselever mener det vil gi 2021-kullet en fordel å slippe eksamenskarakter – ettersom den ofte drar ned snittet på karakterpoeng.

Avgangskullet i vår fikk rekordhøyt karaktersnitt, blant annet takket være høye standpunktkarakterer og avlyst eksamen.

Planlegging og forberedelser

Samtidig konkurrerer de ulike kullene som har gått ut av videregående de siste årene om de samme studieplassene – der karaktersnittet er avgjørende for opptak.

Den største utfordringen ved å arrangere eksamen som vanlig, er at smittesituasjonen er uoversiktlig. Regjeringen vet ikke i januar/februar 2021 hvordan smittebildet er i juni.

– Vi må finne en løsning for sluttvurdering av elevene dette skoleåret som bidrar til et så godt som mulig læringstrykk frem mot sommeren, som sikrer at alle kan få vitnemål, samtidig som det skal oppleves rettferdig både for nåværende og tidligere elever, sier Melby.

Likevel krever både lærere, rektorer, skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) og elever at det snart blir tatt en beslutning siden det kreves både planlegging og forberedelser fra alle parter opp mot eksamen.

Usikkerheten om eksamen våren 2021 har vart i hele første halvdel av skoleåret – etter at eksamen sist vår ble avlyst.

I november sa Melby til VG:

– Vi mener det skal være mulig å avholde fysiske eksamener selv om vi er på rødt nivå. Jeg tenker at en av tingene som bør vurderes, er å se på om eksamen kan være digitalt, men jeg vil ikke forskuttere noe.

I desember endret smittesituasjonen seg, og Melby ble mer usikker:

– Det er fremdeles lenge til eksamen, men det er viktig å starte planleggingen tidlig. Det er vanskelig å si nå hvordan smittesituasjonen vil være, og derfor må vi planlegge for ulike alternativer, sa kunnskapsministeren og satte ned en ekspertgruppe til å foreslå ulike løsninger.

I januar kom Melby med nye signaler:

– Pandemien skal ikke hindre noen i å komme videre i livet sitt. Det er målet vårt. Det er fullt mulig å avlyse eksamen og fortsatt sikre vitnemål.