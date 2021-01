FORSVARER: Den erfarne forsvarsadvokaten Marius Dietrichson er leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Foto: Tore Kristiansen / VG

Mener Kripos-statistikk gir feilaktig bilde: − Ingen grunn til å rope «Ulv, ulv»

Kripos sier de er bekymret etter at deres tall viser en tredobling i drapsforsøk de siste fem årene. – Reflekterer ikke virkeligheten der ute, mener lederen for Advokatforeningens Forsvarergruppe.

Publisert: Nå nettopp

For første gang inneholder Kripos’ årlige drapsstatistikk også oversikt over antall drapsforsøk, og i en pressemelding fredag skriver Kripos at tallene gjør dem bekymret.

De siste fem årene har antallet drapsforsøk tredoblet seg fra 22 ofre i 2016 til 69 ofre i 2020, ifølge tall fra politiets straffesaksregister (STRASAK).

Men å lese ut av tallene at det er en økning i alvorlig kriminalitet blir feil, mener advokat Marius Dietrichson, leder for Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Han peker i stedet på det han mener er en tradisjonssendring i påtalemyndigheten og domstolene.

– Tidligere var det tradisjon for at fullendte voldsforbrytelser ble ansett som det de var. En alvorlig skade ble ansett som en alvorlig skade. Nå er det tradisjon for å anføre at det kun var en tilfeldighet at ikke skadene ble større, og at viljen til å drepe var der, sier Dietrichson til VG.

– Forskning i dag antyder ikke noen endring i kriminalitetsbildet. Heller tvert om. Kriminaliteten er nedadgående. Ikke bare i Norge, men i hele den vestlige verden, påpeker han.

– Reflekterer ikke virkeligheten der ute

Han bruker to personer i et knivslagsmål som avsluttes som eksempel:

– Dersom den ene trekker kniv og skader den andre ved å stikke ham i armen ville man tidligere behandlet det som en grov kroppsskade. I dag er det ikke uvanlig at slike saker løftes ett hakk opp ved å si: Dersom kniven hadde truffet annerledes kunne det vært dødelig, og vi mener viljen strekker seg så langt. Da har vi et drapsforsøk.

Dietrichson understreker at han ikke tar stilling til om det er riktig eller galt at flere nå dømmes for drapsforsøk.

– Kanskje vurderer man det riktigere nå og kanskje var man for slepphendt før. Uansett er det kontortekniske forhold, flytting av tall og skrivebordsøvelser som gir denne økningen. Den reflekterer ikke virkeligheten der ute. Det er ingen grunn til å rope «ulv, ulv».

Kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo mener Dietrichsons forklaring er plausibel.

– Det norske samfunnet er så stabilt og man burde i tilfelle sett andre tilhørende trekk som endringer i kriminalitetsbildet, dersom det skulle vært en reell og såpass stor økning i drapsforsøk. Når man ikke ser det må man nesten se til andre forklaringer. Det er derfor plausibelt at den store økningen kan skyldes endring i praksisen hos påtalemyndigheten, sier hun.

FORSKER PÅ DRAP: Kriminolog Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo. Foto: Marte Vike Arnesen / VG

I 2020 var det 28 drapssaker med 31 ofre i Norge, ifølge Kripos’ statistikk. Det er noen flere enn de foregående årene, men overordnet har vi et stabilt lavt antall drap i Norge.

– I de aller fleste land i verden er drapstallene på vei ned og Norge er også en del av dette bildet. Norge har lite kriminalitet, noe som er knyttet til samfunnsforhold. Det gjør at vi har få drap der unge menn dreper andre unge menn; den typen drap det historisk og fortsatt er mest av i verden, sier Ottesen.

Synkende drapstrend

I pressemeldingen viser Kripos til politiets åpne trusselvurdering som viser at gjerningspersoner med psykisk sykdom, symptomer på eller mistanke om dette knyttes til en betydelig andel av anmeldte drap og drapsforsøk siden 2016.

– Det er første gang vi henter ut disse tallene og det er veldig interessante tall som vi derfor må se nærmere på. Man kan tenke seg at årsaken til at de ikke ender med flere drap kan være kompetansen og responstiden til nødetatene, sier Vibeke Syversen, leder av Voldsseksjonen i Kripos, til VG.

– Mener dere at psykisk syke begår mer alvorlig kriminalitet enn tidligere?

– Av politiets åpne trusselvurdering går det frem at politidistriktene melder om flere oppdrag relatert til psykisk sykdom. Når det gjelder drap er det sakkyndighetsvurderingene fra retten som ligger til grunn.

SEKSJONSLEDER: Vibeke Syversen leder Voldsseksjonen i Kripos. Foto: Kripos

– Med mindre veldig mange flere har blitt psykisk syke, og flere drap blir avverget, burde det ikke blitt færre drap?

– Ja, men trenden er synkende. I fjor var det noen flere drap enn foregående år, men i en lengre perspektiv er trenden svakt synkende. Nettopp fordi vi har så få drap sammenlignet med andre land er det interessant med drapsforsøkene.

– Mener dere tallene gjenspeiler en endring i kriminaliteten?

– Det er det vi må se på. Vi konstaterer at det er en tredobling og så må vi gå inn og se på tallene. Hvem er det, hvilke situasjoner er det. og hva er det som utløser handlingene. Vi må også se på om det er endring i hvordan man koder disse sakene, terskelen for å ta ut tiltale for drapsforsøk og hvordan livreddende førstehjelp spiller inn.

– Roper dere «ulv, ulv?»

– Det vi gjøre er å legge frem tall, og det er ikke vår mening å skape et inntrykk av dette er noe annet enn nettopp det. Vi har ikke forsket på dette og det kan være ulike årsaker til endringen som vi og andre vil se nærmere på. Jeg synes det er fint at Dietrichson og andre engasjerer seg og bidrar til dette, sier Syversen.