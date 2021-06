NULL PROMILLE: Deja Wilhelmsen hadde drukket ett glass vin, men blåste likevel 0,00 i promille. Christina Moe Gjerde fra Voi og Henrik Pettersen Sunde ved Ung i Trafikken følger spent med. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Etterlyser mer promilletesting av el-sparkesyklister

Skadene etter el-sparkesykkelulykker øker i antall. Forbud er likevel feil vei å gå, hevder Voi. De etterlyser flere politikontroller.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Oslo er det registrert over 2 500 el-sparkesykkelulykker siden 2019, og i Bergen har 20 el-sparkesyklister trengt behandling av traumeteamet så langt i år. En stor andel av ulykkene skjer i ruspåvirket tilstand.

Den nye loven om trafikksikkerhet for el-sparkesyklister inneholder imidlertid ingen promillegrense, noe Ung i Trafikken er svært kritiske til.

– I henhold til vegtrafikkloven §21 er det ikke lov å kjøre i uskikket tilstand. Men ingen skjønner hva «skikket» betyr, så i praksis er det ingen lov, forklarer Henrik Pettersen Sunde ved Ung i Trafikken.

Bekymret

Han er bekymret for omfanget av ulykker, og viser til at dette bryter med stortingets nullvisjon om ingen døde eller skadde i trafikken.

El-sparkesykkelselskapet Voi ønsker også en promillegrense velkommen, men presiserer at det ikke er nødvendig for å kunne gjennomføre kontroller. De mener politiet i større grad må følge opp eksisterende regelverk ved å gjennomføre flere promilletester på kveldstid.

Både VG og Sunde fra Trygg i Trafikken ble med da Voi promilletestet el-sparkesyklister i Oslo sentrum lørdag kveld.

– Målet er å bevisstgjøre om at det ikke er greit å benytte el-sparkesykkel i ruspåvirket tilstand, forklarer Christina Moe Gjerde, daglig leder for Voi Norge og Finland.

Hun er likevel tydelig på at at selv om om holdningskampanjer kan hjelpe, så er det håndheving av eksisterende regelverk og politikontroll som er mest effektivt.

SKREMMENDE HØYT: Med en slik promille utgjør man en stor fare for seg selv og andre, mener Sund ved Ung i trafikken. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Da VG møtte patruljen i 23-tiden hadde minst 20 personer blåst en promille på over 0,2. For mange var promillen langt høyere.

– Skremmende

Rundt 11:45 ble det målt ny kveldsrekord på 1,48. Dette stanset imidlertid ikke trafikanten fra å suse videre på el-sparkesykkelen.

– Dette er et skremmende høyt tall. Med en slik promille er risikoen stor for å skade både seg selv og andre, sier Sunde.

El-sparkesyklist Deja Wilhelmsen blåste 0,00 i promille. Han synes det er skremmende når åpenbart godt berusede personer kjører forbi.

– Å kjøre el-sparkesykkel er tross alt på mange måter som å kjøre bil. Det er også tydelig at det er mange som ikke kan trafikkreglene, sier han.

Flere har tatt til orde for å forby el-sparkesykkel på kveldstid for å få ned ulykkesstatistikken, noe Voi er skeptiske til.

– Stenging er et enkelt tiltak som vil ramme alle, også de som skal på jobb på morgenen eller de som kjører med null i promille, sier Gjerde.

For å begrense promillekjøring har Voi har lansert en alkoholtest i form av en reaksjonstest i spillformat som går på mellom klokke ett og fem på morgenen.

– Uten å bestå testen testen får du ikke startet el-sparkesykkelen, sier Gjerde.

Hun forteller at Voi også har vurdert å sette begrensninger på maksfarten til el-sparkesyklene nattestid, men at mye tyder på at det ikke er farten i seg selv som er problemet, men snarere promillen.

JOBBER MED SAKEN: Samferdselsministeren sier at det jobbes med å innføre en promillegrense. Foto: Tore Kristiansen

VG var i kontakt med samferdselsminister Knut Arild Hareide om promillegrense for el-sparkesykler tidligere denne uka.

Han sa da at han er enig i at det burde komme en promillegrense.

– Mitt poeng er bare at selv om vi jobber med promillegrense, er det ikke lov å kjøre el-sparkesykkel beruset. Det er viktig at folk er bevisst at de kan bli strafferettslig forfulgt. Det må ikke skapes et inntrykk om det er lov å kjøre overstadig beruset, sa han fredag.

Samferdselsministeren sa også at han er bekymret for ulykkes- og skadeomfanget knyttet til el-sparkesykler.

– Skadene er større og mer alvorlige enn vi forutså. Men nå har vi kommet med reguleringer, og det er min forventning at det vil være behov for flere.