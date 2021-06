BLE MELDT DØD: Da Einar byttet sykehjem, mottok konen Bente kondolanser fra kommunen. Foto: Harald Henden, VG

Einar (77) byttet sykehjem – familien fikk kondolansebrev fra kommunen

Da Einar Tveit ble skrevet ut av sykehjemmet i Bærum antok kommunen at han var død. – Vi fikk helt sjokk, forteller kona Bente Moltzau.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den 11. mai ble 77-åringen skrevet ut av Solbakken sykehjem i Bærum da han hadde fått plass ved et sykehjem i Oslo kommune. Et par uker senere fikk Bente Moltzau et brev fra Bærum kommune der de kondolerte for dødsfallet.

– Jeg reagerte med sjokk, sinne og ble oppriktig lei meg. Også venner og familie reagerte med sjokk og vantro og mente dette var makabert, forteller Moltzau.

Hovedpersonen selv reagerte først med latter da han så brevet, men tok etter hvert innover er seg alvoret. Det var han selv som først ringte kommunen.

– Jeg oppga person og saksnummer. Og så sa jeg: Du snakker med vedkommende, du snakker med Einar Tveit. Også ble det stille i den andre enden.

Tveit er ikke imponert over svaret fra kommunen, som var at alle kan gjøre feil.

– Dette er jo en type tabbe det ikke skal gå an å gjøre. Likevel virket det ikke som at kommunen tok dette veldig inn over seg.

Hverken Tveit eller familien har hørt noe mer fra kommunen i etterkant av telefonsamtalen.

Brevet som VG har fått tilgang til inneholdt blant annet praktisk informasjon om håndteringen av rente og skatteoppgjøret i dødsåret. Tveit forteller at det var spesielt å lese.

– Den eneste medfølelse som var i brevet var en setning om at kommunen kondolerte. Resten var rent forretningsmessig.

LITE REAKSJON FRA KOMMUNEN: Tveit er lite fornøyd med svaret fra kommunen, som mente alle kan gjøre feil. Foto: Harald Henden, VG

I 2017 ble Tveit rammet av en bakterie på hjernen som gjorde ham mer eller mindre lam fra halsen og nedover. Siden da har han sittet i rullestol og trenger hjelp til det meste.

– Men bortsett fra at jeg ikke kan gå og bruke hendene, så fungerer resten av det indre som bare det. Jeg dør antagelig ikke på mange år og må jo gjøre det beste ut av det, sier Tveit.

I Bærum ble Tveit plassert på Solbakken sykehjem der de aller fleste beboerne var demente. Ifølge Tveit var det lite organisert opplegg for oppegående beboere, og det som ble arrangert hadde lavt oppmøte. Han mener også at det kunne vært gjort mer for å samle dem på samme avdeling.

Tveit søkte derfor om overgang til Hovseterhjemmet i Oslo, der han ble tilbudt plass.

Seksjonsleder Preeti Gill ved Tildelingskontoret til Bærum kommune beklager på det sterkeste feilen som har oppstått.

– Når beboere flytter ut fra sykehjemmene sender vi ut et generelt brev om sluttoppgjør. Da brukes en brevmal som alltid skal kvalitetssjekkes. I dette tilfellet oppsto det imidlertid en menneskelig svikt her, sier hun.

Kommune vil nå ytterligere skjerpe rutinene rundt utsendingen av slike brev, forsikrer hun.

Gill beklager også at familien opplevde at kommunen ikke tok saken på alvor da de ble gjort oppmerksom på den.

VG har også vært i kontakt med tjenesteleder Martin Krogh ved Solbakken sykehjem. Han forteller at de har forsøkt å legge til rette for opplegg for oppegående beboere slik som quiz og vinkvelder.

– Det arbeides også med å samle disse beboerne på samme avdeling. Dette er imidlertid vanskelig å få til fordi helsetilstanden til pasientene fort kan endre seg og fordi flytting krever samarbeid fra pårørende. Under coronapandemien har slike bytter vært umulig.