OVERVÅKER NØYE: FHI, her ved avdelingsdirektør Line Vold, er på alerten etter at det er påvist en ny og trolig langt mer smittsom variant av coronaviruset i Storbritannia. Foto: Jil Yngland

FHI om ny virusvariant: − Kan ikke si at den ikke er i Norge allerede

FHI sier det ikke finnes noen garanti for at den nye britiske virusmutasjonen ikke er i Norge allerede. De presiserer imidlertid at de ikke har påvist varianten her til lands ennå.

Publisert: Nå nettopp

Storbritannia har innført strenge tiltak og flere land har stengt både fly- og togtrafikk fra øyriket etter at det ble oppdaget en ny virusvariant i England.

Ifølge Sky News står den for hele 62 prosent av de nye tilfellene i London, og statsminister Boris Johnson slo lørdag fast at viruset trolig er opp mot 70 prosent mer smittsomt enn det opprinnelige.

Også i Norge vurderes det strengere tiltak, men å stenge britene helt ute er foreløpig ikke blant rådene som er gitt fra norske helsemyndigheter. FHI sier til VG at de følger nøye med.

– Virus endrer seg hele tiden, og vi har sett noen endringer i viruset også her i Norge i analysene ved vårt laboratorium tidligere. Men vi har ennå ikke påvist akkurat denne varianten med alle disse endringene, sier avdelingsdirektør Line Vold til VG.

– Vi har sett noen lignende mutasjoner, men ikke hele totalpakka. Det spesielle med den britiske varianten er at det er mange samtidige endringer i dette viruset.

Kan være her allerede

Selv om varianten ikke er påvist i Norge, er det langt fra umulig at den allerede har kommet hit. FHI anslår at de kun avdekker rundt 50 prosent av smittetilfellene.

– Derfor kan vi ikke si at vi ikke har det i Norge. Vi oppdager ikke alle som er smittet, og undersøker heller ikke alle virusene for mutasjoner, sier Vold.

Hun holder det imidlertid som usannsynlig at viruset har etablert seg her ettersom det da trolig ville forårsaket større utbrudd.

– Hadde denne varianten etablert seg i Norge nå og gitt utbrudd ville sett store utbrudd ganske raskt og avdekket dette, sier avdelingsdirektøren.

Varianten er allerede påvist i enkelte andre land, blant annet vårt naboland Danmark.

Ikke alle land overvåker virus for mutasjoner og andre endringer. Det betyr at både dette viruset og andre varianter av viruset kan sirkulere uten at det påvises med en gang. Dersom det er snakk om virus som endrer seg vesentlig i forhold til for eksempel smittsomhet, vil imidlertid nærmere undersøkelser kunne avdekke endringene.

Anbefaler innstramminger

Regjeringen har varslet at de vurderer å stramme inn grepet, særlig når det gjelder innreise fra andre land. Folkehelseinstituttet anbefaler tiltak allerede nå.

– Med en virusvariant som gir økt smittsomhet kan det bli vanskeligere å holde epidemien under kontroll, siden det blir flere smittetilfeller på kortere tid. Derfor anbefaler vi tiltak for å begrense videre spredning, sier hun.

Norge er av de land i Europa som har strengest innreiseregler, med både ti dagers karantene etter innreise og krav om negativ test 72 timer før innreise. FHI anbefaler ikke flystans per nå slik enkelte andre land nå gjør.

Parallelt overvåker FHI situasjonen nøye sammen med sine søsterinstitutter i Europa. De har også kontaktet landets kommuner og bedt dem være ekstra oppmerksomme på smitte fra Storbritannia og om det påvises tilfeller av den nye varianten.

– Hva skjer hvis viruset blir påvist i Norge? Står julefeiringen i fare?

– De samme smitteverntiltakene vil virke på denne virusvarianten som de andre. Det er også de samme rådene som er viktige: Å prøve å holde avstand, være flinke til å holde oss hjemme, oppmerksomme på symptomer, gå og teste oss og følge karantenereglene, sier Vold.

– England innfører også strengere tiltak for å hindre at nettopp dette skjer. De er også gode til å overvåke situasjonen i Storbritannia, understreker hun.

Se FHIs forslag i faktaboksen under:

FHIs anbefalinger til regjeringen Styrke etterlevelse av karantenereglene og informasjon om dette til reisende fra Storbritannia (det vil si alle som har hatt opphold i Storbritannia siste 14 dager).

Gi råd om PCR-test av alle reisende fra Storbritannia (også norske borgere) innen et døgn etter ankomst i Norge (i tillegg til gjeldende krav om negativ test 72t før innreise til Norge).

Se nærmere på unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia og vurdere innstramming. Vis mer

Ikke påvist effekt på vaksine

Det er oppdaget ni endringer i det såkalte spike-proteinet, som utgjør «taggen» på viruset, i den britiske varianten. Dette proteinet følger man ekstra nøye med på ettersom det er viktig for virusets smittsomhet.

Det er også det området de fleste vaksinene har som sitt angrepspunkt. Teoretisk sett kan det gjøre tester mindre følsomme og vaksinasjon mindre effektivt, men dette er ifølge FHI bare hypoteser.

– Det er så langt ikke indikasjoner eller holdepunkter for å si at det blir dårligere effekt av vaksiner på denne varianten enn de andre variantene, sier Vold.

– Og med den nye teknologien som benyttes blant annet i to av de vaksinene som er mest aktuelle nå, vil man kunne gjøre endringer i vaksinen for å målrette den mot nye varianter av viruset. Man rykker ikke tilbake til start, det er gjort en god del grunnarbeid, understreker hun.