TILTALT: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen. Foto: Paul Kleiven/NTB

Ordføreren i Nittedal kommune tiltalt for grov korrupsjon

Økokrim har lenge etterforsket Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) for korrupsjon i en stor byggesak. Saker mot tre siktede er henlagt.

Økokrim har tiltalt ordføreren i Nittedal kommune og en næringsdrivende i Nittedal for grov korrupsjon. Sakene mot tre personer som var siktet i saken er henlagt.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde, skriver Økokrim i en pressemelding.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

I juni ble det kjent at Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og tre andre var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor byggesak i kommunen. Alle har tidligere sagt seg ikke skyldig etter siktelsen og sakene mot de tre andre er henlagt.

Kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor.

Økokrim har etterforsket om Thorkildsen mottok fordeler i bytte mot å jobbe for byggeprosjektet. Alle de siktede har nektet straffskyld.

ADVOKAT: Hilde Thorkildsens advokat Geir Lippestad. Foto: MATTIS SANDBLAD

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om utbyggingen som er sentral i Økokrims etterforskning.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at kommunen allerede i 2009 fikk forslag om å bygge ut det aktuelle området. I området er både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra Fylkesmannen.

Både Thorkildsen og tidligere ordførere fra flere partier har vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, har Lippestad uttalt til VG om Thorkildsens rolle i saksbehandlingen.

Har har tidligere sagt at klienten stiller seg uforstående til anklagene og at hun forventer at saken blir henlagt.