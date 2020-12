STENGER DØREN: – Det er helt, helt uaktuelt å ta inn en statssekretær som kommer rett fra PR, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG. Foto: Line Møller

Her er Vedums PR-frist

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum raser mot svingdøren mellom PR og politikk, og nekter å hente rådgivere fra PR-byråene. Med mindre de har hatt en annen jobb i rundt ett år.

Publisert: Nå nettopp

– Det er ingen senterpartist som kommer til å komme i regjeringsapparatet med den bakgrunnen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Det har jeg sagt siden 2014, og jeg tror at mange av de yngre, flinke folkene har skjønt at det ikke er på den måten man kan bli statssekretær eller politisk rådgiver. Det er ved å engasjere seg i lokallaget sitt.

Nå lover Vedum å stramme inn hvis Sp kommer i regjering:

Ikke et eneste menneske fra PR-byråene får posisjoner i departementene Sp styrer.

Han skal sende ut et brev til alle de statlige etatene, som skal nektes å bruke en eneste krone på PR-byråer. Alle unntak må godkjennes av politisk ledelse i departementene.

les også Slik fikset Venstre-toppen ministermøter for First House-kunder

– Si ett år da

– Kjell Ingolf Ropstad tok inn en rådgiver direkte fra First House, Guri Melby tok inn en rådgiver direkte fra First House og Erna Solberg har gjort det hele tiden, sier Vedum.

– Det er helt, helt uaktuelt å ta inn en statssekretær som kommer rett fra PR.

– Når du sier direkte, hva mener du? Hvis rådgiveren din hadde gått til First House og vært der i tre år, så hadde han begynt å jobbe i Norsk olje og gass, vært der i to måneder, og så kunne han gått rett inn som statssekretær?

– Jeg har ikke satt noe sånn timer og dager. Jeg ønsker ikke de overgangene, men hvis man har vært der en gang i livet så vil jeg ikke ... Man blir jo ikke et ondt menneske av å ha gjort det.

VIL TIL TOPPS?: Heller ikke i dette intervjuet ville Trygve Slagsvold Vedum svare på om han vil bli statsminister. Foto: Line Møller

– Men en gang i livet, er det ett år siden? Fem år siden? Ti år siden?

– Nå tror jeg nesten ikke det finnes noen senterpartister der akkurat nå. Jeg har ikke tenkt på noe tall, men når du går ut av et regjeringsapparat er det ofte snakk om seks måneder eller ett år i karantenediskusjoner. Men hovedmålet mitt er at færrest mulig som går inn i politikken går inn i den vekslingen.

– Men så leserne skal få forstå hva du mener, er vi nærmere ett år, to år, fem år, ti år?

– Si ett år da.

– Minst ett år?

– Ja, det er det. Så det ikke bare skal være sånn at du er tre uker i Bondelaget eller tre uker som butikkmedarbeider. Ett års tid, så det ikke bare er en unnskyldning for å gå over.

Dette er karantene: Politikerne som slutter i regjeringsapparatet, må informere Karantenenemnda hvis de får ny jobb, nye verv eller starter egen næringsvirksomhet, så nemnda kan vurdere om de kan starte rett på – eller må ha en pause først.

Dette er for å hindre at politikerne kjapt går over i roller der de kan utnytte hemmelig informasjon eller kjennskap til saker fra tiden i regjeringen. Nemnda vurderer også om overgangen kan være «egnet til å svekke tilliten til forvaltningen generelt».

Nemnda vurderer om statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere får et tidsbegrenset forbud på inntil seks måneder mot å begynne i ny jobb (karantene) eller på inntil 12 måneder mot å jobbe med bestemte saker eller saksområder i ny jobb (saksforbud).

Hvis en politiker får både karantene og saksforbud, begynner saksforbudet etter at karantenetiden er over. Den strengeste «straffen» Karantenenemnda kan gi er seks måneders karantene og 12 måneders saksforbud, altså ett og et halvt år med begrensninger.

Politikerne mottar full lønn i karantenetiden, altså like mye penger som da de jobbet som statsråd (1.410.073 kroner), statssekretærer (994.400 kroner) eller politiske rådgiver (748.000 kroner). De får også feriepenger, men blir trukket i godtgjørelse hvis de tjener andre penger. Vis mer

– Så nå er det litt sent hvis noen i et PR-byrå har lyst på en plass i din regjering?

– Ja, i utgangspunktet så mener jeg ett års tid. Men som type så mener jeg at litt skjønn må man ha, sier Vedum og fortsetter:

– Har du vært ute ett år så er den kunnskapen de kundene hadde hos deg borte. Da blir det ikke den merverdi for kommunikasjonsbyrået på den måten. Akkurat hvor den grensen skal gå, det har jeg ikke satt, men rundt ett års tid.

Han lukker ikke døren helt for politikere med PR-hull i CV-en.

– Folk kan ha jobbet forskjellige plasser i løpet av livet, sånn må det jo være. Det er ikke et yrkesforbud hvis du har jobbet i PR i løpet av livet.

les også Vedum raste mot bruk av PR-byråer – Sp-ordførere bruker dem selv

– Er det Rema 1000 du tjener

Svingdøren mellom PR-bransjen og politikken skaper store problemer for demokratiet, mener Vedum.

– Når byråene selger seg selv, sier de at de flytter makt og kan påvirke beslutninger, sier han til VG.

– Folk skal vite at når de stemmer på et parti, så skal de representere folks interesser. Når det blir en sammenblanding mellom PR-byråer og rådgiverkorps, statssekretærer og faktisk også statsråder, så blir det uryddig. Er det Rema 1000 du tjener eller de som faktisk har stemt deg inn?

Vedum vil også kommunikasjonsstabene i det offentlige til livs. De er altfor store, mener han.

PR-NEI TAKK: Hvis PR-byråene ringer, ber Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om at kundene deres ringer selv. Foto: Line Møller

– Hvis du er direktør i en etat, så er det ikke sånn at det ringer journalister døgnkontinuerlig. Utenom kanskje noen få dager i året, hvis det er en krise.

– Hva gjør man de få gangene da?

– Da har man så god lønn at da jobber man.

– Men hvis det kommer en pandemi eller en Nav-skandale?

– Man må ikke gjøre det så mytisk å ta telefonen og snakke. Det bør ligge til oppgaven hvis du er leder, alt skal ikke siles gjennom et eller annet kommunikasjonsbyrå. Så må journalister forstå at du ikke alltid får onelinere, noen ganger får du en utredning.

les også Vedum om Venstres First House-rekruttering: – Enorm utveksling

Skiller mellom PR og annen lobbyisme

Mens Vedum ikke vil hente noen direkte fra PR-byråene, holder han døren åpen for andre som har jobbet med lobbyisme eller politisk påvirkning.

– For deg går grensen ved å hente noen direkte fra First House, men å hente noen fra en lobbyorganisasjon går greit? Som Norsk olje og gass eller Bondelaget?

– Det er helt annerledes, for de representerer jo en interessegruppe, sier han og fortsetter:

– Ta LO, for eksempel, eller YS, Parat eller Delta. Det er masse ulike fagforeninger. Det er en del av vårt styringssystem og norsk tradisjon, at vi har fagforeninger, at vi har NHO, skogeierlag, bondelag, fiskerlag, sier Vedum.

I 2020 gikk fem politikere fra regjeringsapparatet til PR-bransjen, mens tolv fikk ny jobb der de skal drive med det som ofte kalles «myndighetskontakt», altså politisk påvirkning og lobbyisme.

Kun to av dem som gikk til PR-bransjen fikk karantene, mens blant dem som gikk til andre lobbyjobber fikk åtte av tolv det.

Se oversikt:

– Hvis du ser på folk som går fra politikk til Norsk olje og gass, Norsk industri eller Equinor, og så tilbake til politikken. Er det uproblematisk?

– Jeg vet ikke hvor mange det er. For å ta LO som eksempel igjen, det er helt naturlig at det vil være en del folk som går mellom LO og politikken. Det har alltid vært sånn, det kommer til å være sånn fremover.

– Men du får karantene på lik linje hvis du går til First House eller hvis du går til Norsk industri? Karantenenemnda skiller ikke på PR-byråer og annen lobby.

– Det skjønner jeg, for de må se på den rene interessekonflikten. Så må vi som har ansvar diskutere om vi ønsker å bidra til at det er mer og mer lobbyvirksomhet som bygges opp.