I STUSS: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er svært kritisk til det som skjedde på Gardermoen natt til lørdag. Foto: Terje Bringedal

Raymond Johansen om kaos på karantenehotell: − Helt uvirkelig

Ti personer delte rom med fremmede natt til lørdag, opplyser Ullensaker kommune til VG. Raymond Johansen (Ap) skjønner ikke hvordan det går an.

Lørdag kunne VG melde at begge karantenehotellene på Gardermoen var fulle. Derfor var det flere som måtte dele rom med fremmede. Det synes ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mye om:

– Vi har stengt ned hele Oslo med høyst dramatiske konsekvenser for næringslivet, og mange av disse kommer til Oslo etter karantenetiden. Det er helt uvirkelig at dette ikke er i orden, sier han.

Byrådslederen mener både regjeringen og kommunen har ansvar for å sørge for at ikke dette skjer.

– De må tette lekkasjer. Og dette er en kjempelekkasje. Det er flust av ledige hotellsenger på Gardermoen de kunne brukt.

Også stortingsrepresentant Himanshi Gulati fra Frp reagerer sterkt på innkvarteringen fredag kveld og mener også at kommunen burde brukt hotellene rundt Gardermoen.

– Kommunen velger altså å plassere tre-fire stykker sammen på provisoriske «nødrom» fremfor å benytte en større bredde av hotell-tilbudet rundt OSL, hvor et stort antall hoteller med tomme rom kjemper for overlevelsen.

FULLT: Her ble flere innlosjert på noe som ligner et møterom sammen med fremmede. Foto: Privat

– Beklager

Kommunaldirektør for Helsevern og sosial omsorg, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, avviser Johansens forslag om å heller ta i bruk andre hoteller på Gardermoen og mener de ikke kunne sende personer til et vilkårlig hotell uten avtale med kommunen.

Ullensaker kommune forklarer glippen tillegg til at det skjedde en kommunikasjonssvikt som gjorde at passasjerer ble sendt til fulle hoteller i stedet for til Oslo.

– Det beklager vi, sier kommunaldirektøren.

Kommunen fortalte VG tidligere lørdag at det kom flere reisende enn de trodde. Johansen mener på sin side at det ikke kan komme som noen overraskelse at det er mange som kommer hjem til Norge før jul.

– Flyselskapene har økt avganger rundt jul og nyttår. Det vet både regjeringen og kommunen.

Til det svarer kommunen at det er vanskelig å vite hvor mange av reisende som må på hotell:

– Vi har oversikt over hvor mange fly som kommer inn til Gardermoen, men vi har ikke nøyaktige passasjertall. Dessuten vil vi ikke vite på forhånd hvor stor andel som skal på hotellkarantene. Denne helgen forventet vi en økning og nettopp derfor hadde vi gjort avtale med Oslo kommune.

– Mener dere at smittevernregler ble fulgt ved å sette fire personer til å sove på et stort møterom?

– Nei, det skal ikke forekomme at personer plasseres på samme rom så lenge de ikke er i samme kohort.

Justisdepartementet: Ikke bra

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i justisdepartementet sier at flere ting har sviktet her:

– Dette var dessverre ikke bra. men det er fint at kommunen nå har tatt tak i dette og benytter seg av andre hoteller i andre kommuner for å avhjelpe situasjonen, sier han til VG.

– Hvordan er det mulig å ikke være forberedt på julerush folk åpenbart planlegger å komme ut av karantene før julaften?

– Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å følge opp dette mot fylkesmann og kommune for å få klarhet i hva som har skjedd, og hvordan de sikrer at det ikke skjer igjen.

Publisert: 12.12.20 kl. 22:20